Shanghai Electric fournit l'équipement de base de la plus grande station de stockage d'énergie par air comprimé du monde, désormais pleinement opérationnelle dans le Jiangsu, en Chine

SHANGHAI, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le projet de démonstration de stockage d'énergie par air comprimé dans une cavité saline de Huai'an (le « projet ») dans la province chinoise du Jiangsu, qui est la plus grande station de CAES au monde, a récemment été entièrement mis en service. Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) a fourni l'équipement de base pour le projet, notamment les turbines à air, les générateurs, les moteurs électriques et les réservoirs de stockage en sel fondu.

L'unité 2 a réussi à se connecter au réseau et à produire de l'électricité à pleine charge dès la première tentative, ce qui constitue une précieuse pratique d'ingénierie à l'appui du développement du système électrique chinois de type nouveau.

Le projet consiste en deux unités de CAES à combustion non complémentaire de 300 MW, totalisant 600 MW de capacité installée et 2 400 MWh de stockage, avec un rendement de conversion d'environ 71 %. L'air est comprimé et stocké dans des cavités salines pendant les périodes de faible demande, puis libéré pour actionner des turbines afin de produire de l'électricité pendant les périodes de pointe, ce qui contribue à la stabilité du réseau grâce à l'écrêtement des pointes et à la régulation de la fréquence.

Utilisant environ 980 000 mètres cubes de cavités salines situées à entre 1 150 et 1 500 mètres de profondeur à Huai'an, le projet utilise la technologie de compression adiabatique à haute température « sel fondu + eau thermale pressurisée » sans combustion supplémentaire. La chaleur comprimée peut ainsi être stockée et réutilisée tout au long du processus sans combustion de combustible fossile, ce qui présente d'importants avantages en matière de réduction des émissions de carbone.

La première unité de 300 MW a atteint la pleine charge en décembre 2025, suivie par la récente mise en service de l'unité 2. Avec un investissement total de 520 millions de dollars, la station pleinement opérationnelle devrait produire 792 millions de kWh d'électricité par an, ce qui est suffisant pour alimenter environ 600 000 ménages. Elle permettra d'économiser environ 250 000 tonnes de charbon standard et de réduire les émissions de CO₂ de 600 000 tonnes chaque année, ce qui aura un impact mesurable sur la transition énergétique de la région.

Shanghai Electric Power Generation Group a fourni l'équipement de base pour le projet, couvrant à la fois la production d'électricité et les systèmes de stockage thermique. Le vaste champ d'application met en évidence les capacités d'ingénierie intégrées de Shanghai Electric en matière de turbines, d'équipements électriques et de stockage thermique, offrant ainsi une solution d'équipement fiable et reproductible pour les projets de stockage d'énergie de longue durée dans le monde entier.

Alors que le monde s'oriente vers la neutralité carbone, les technologies de stockage d'énergie de longue durée comme le CAES sont essentielles pour améliorer la résilience du réseau et permettre l'intégration d'énergies renouvelables à forte pénétration. En s'appuyant sur l'expertise en intégration de systèmes du projet, Shanghai Electric fait progresser la fabrication d'équipements haut de gamme et de solutions intégrées pour favoriser la transition énergétique mondiale et la modernisation du système électrique.

