Shanghai Electric provee equipos esenciales a la estación de almacenamiento de energía de aire comprimido más grande del mundo que ya se encuentra plenamente operativa en Jiangsu, China

SHANGHÁI, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En fecha reciente, se puso completamente en marcha el proyecto piloto de almacenamiento de energía de aire comprimido (CAES, por sus siglas en inglés) de la Caverna de Sal de Huai'an (el "proyecto") en la provincia de Jiangsu, en China, la estación CAES más grande del mundo. Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) proveyó equipos esenciales al proyecto, como turbinas, generadores, motores eléctricos y tanques para el almacenamiento de sal fundida.

La estación de almacenamiento de energía de aire comprimido (CAES) más grande del mundo en Jiangsu con equipos de Shanghai Electric

La Unidad 2 logró conectarse exitosamente a la red y generar energía con carga completa en el primer intento, proporcionando una valiosa práctica de ingeniería en respaldo del desarrollo del sistema de energía de nuevo tipo de China.

El proyecto consta de dos unidades CAES de combustión sin combustible auxiliar de 300 MW, que cuentan en conjunto con un total de 600 MW de capacidad instalada y 2.400 MWh de almacenamiento, con una eficiencia de conversión del 71 % aproximadamente. El aire se comprime y almacena en cavernas de sal durante períodos de baja demanda y luego, se libera con el fin de accionar las turbinas para la generación eléctrica en horas pico y así, promover la estabilidad de la red mediante la reducción de picos y la regulación de la frecuencia.

Con el uso de cerca de 980.000 metros cúbicos de cavernas de sal ubicadas a una profundidad de entre 1.150 y 1.500 metros en Huai'an, el proyecto emplea tecnología de compresión adiabática de alta de temperatura para la combustión sin combustible auxiliar de "sales fundidas y aguas termales presurizadas". Esto permite el almacenamiento y la reutilización del calor comprimido a través de un proceso sin combustión de combustibles fósiles para proporcionar importantes beneficios con bajos niveles de carbono.

La primera unidad de 300 MW logró la operación a plena carga en diciembre de 2025, seguida por la reciente puesta en marcha de la Unidad 2. Con una inversión total de 520 millones de dólares, se prevé que la estación en pleno funcionamiento genere anualmente 792 KWh de electricidad, suficiente para abastecer a alrededor de 600.000 viviendas. Esto permitirá ahorrar aproximadamente 250.000 toneladas de carbón estándar y reducirá las emisiones de CO₂ en 600.000 toneladas cada año, generando un impacto medible en la transición energética de la región.

Shanghai Electric Power Generation Group suministró equipos esenciales al proyecto que contemplan tanto generación eléctrica como sistemas de almacenamiento térmico. La amplitud del alcance es testimonio de las capacidades de ingeniería integradas de Shanghai Electric en maquinarias de turbinas, equipos eléctricos y almacenamiento térmico, así como de su oferta de soluciones confiables y reproducibles de equipos para proyectos de almacenamiento energético de larga duración en todo el mundo.

Mientras el mundo avanza hacia la neutralidad de carbono, las tecnologías de almacenamiento energético de larga duración como CAES son fundamentales para aumentar la resiliencia de la red y permitir la integración de energías renovables de alta penetración. Al aprovechar la experiencia en integración de sistemas del proyecto, Shanghai Electric promueve la fabricación de equipos de alta gama y las soluciones integradas para favorecer la transición energética y la modernización de sistemas eléctricos en todo el planeta.

