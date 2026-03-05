Shanghai Electric dostarcza kluczowe urządzenia dla największej na świecie stacji magazynowania energii sprężonego powietrza, która została uruchomiona w prowincji Jiangsu w Chinach

Shanghai Electric

Mar 05, 2026

SZANGHAJ, 5 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Projekt demonstracyjny magazynowania energii sprężonego powietrza (Compressed Air Energy Storage, CAES) w kawernach solnych Huai'an (dalej: „projekt") w chińskiej prowincji Jiangsu, będący największą na świecie stacją CAES, został niedawno w pełni oddany do użytku. Firma Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) dostarczyła podstawowy sprzęt dla projektu, w tym turbiny powietrzne, generatory, silniki elektryczne i zbiorniki do magazynowania stopionej soli.

Jednostka 2 z powodzeniem połączyła się z siecią energetyczną i osiągnęła pełną moc wyjściową już przy pierwszej próbie, zapewniając cenne doświadczenie inżynieryjne dla rozwoju nowego typu systemu energetycznego w Chinach.

Projekt składa się z dwóch jednostek CAES o mocy 300 MW bez dodatkowego spalania, o łącznej mocy zainstalowanej 600 MW i pojemności magazynowej 2400 MWh, przy wydajności konwersji wynoszącej około 71%. Powietrze jest sprężane i magazynowane w kawernach solnych w okresach niskiego zapotrzebowania, a następnie uwalniane w celu napędzania turbin do wytwarzania energii w godzinach szczytu, wspierając stabilność sieci poprzez wyrównywanie szczytów i regulację częstotliwości.

W projekcie, w którym wykorzystywanych jest około 980 000 metrów sześciennych kawern solnych położonych na głębokości od 1150 do 1500 metrów pod ziemią w Huai'an, zastosowano technologię adiabatycznego sprężania wysokotemperaturowego bez dodatkowego spalania, polegającą na wykorzystaniu stopionej soli i wody termalnej pod ciśnieniem. Umożliwia to magazynowanie i ponowne wykorzystanie sprężonego ciepła w całym procesie bez spalania paliw kopalnych, co zapewnia znaczne korzyści w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla.

Pierwsza jednostka o mocy 300 MW osiągnęła pełną moc operacyjną w grudniu 2025 r., a następnie uruchomiono jednostkę nr 2. Łączna wartość inwestycji wyniosła 520 mln dolarów, a w pełni działająca elektrownia ma wytwarzać 792 mln kWh energii elektrycznej rocznie, co wystarczy do zasilania około 600 000 gospodarstw domowych. Pozwoli to zaoszczędzić około 250 000 ton standardowego węgla i zmniejszyć emisję CO2 o 600 000 ton rocznie, co będzie miało wymierny wpływ na transformację energetyczną regionu.

Shanghai Electric Power Generation Group dostarczyła podstawowe urządzenia niezbędne do realizacji projektu, w tym systemy wytwarzania energii i magazynowania ciepła. Szeroki zakres dostawy świadczy o zintegrowanych możliwościach inżynieryjnych Shanghai Electric w zakresie turbin, urządzeń energetycznych i magazynowania ciepła, zapewniając niezawodne i odtwarzalne rozwiązania sprzętowe dla długoterminowych projektów magazynowania energii na całym świecie.

Gdy świat zmierza w kierunku neutralności węglowej, technologie długotrwałego magazynowania energii, takie jak CAES, mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia odporności sieci energetycznej i umożliwienia integracji odnawialnych źródeł energii o wysokim stopniu penetracji. Wykorzystując doświadczenie w zakresie integracji systemów zdobyte w ramach projektu, firma Shanghai Electric rozwija produkcję wysokiej klasy urządzeń i zintegrowanych rozwiązań, aby wspierać globalną transformację energetyczną i modernizację systemów energetycznych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2925641/Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg

