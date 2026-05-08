SUNMI Technology (06810.HK) offiziell am Main Board der HKEX notiert

HONGKONG, 8. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Am 29. April 2026 wurde SUNMI Technology Group Co., Ltd., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Business IoT (BIoT), offiziell am Main Board der Hongkonger Börse unter dem Börsenkürzel 06810.HK notiert und damit zum weltweit ersten börsennotierten Unternehmen im Bereich Business IoT.

Im Handelssaal der Hongkonger Börse läutete Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer Jack Lin gemeinsam mit dem Kernmanagementteam den feierlichen Börsengong und markierte damit den offiziellen Eintritt von SUNMI Technology in den internationalen Kapitalmarkt.

Der Börsengang von SUNMI in Hongkong war mehr als 2000-fach überzeichnet und brachte über 1 Milliarde HK-Dollar ein. Der Eröffnungskurs lag bei 97,5 HK-Dollar je Aktie und damit 292,2 % über dem Ausgabepreis. Die Marktkapitalisierung überstieg am ersten Handelstag 40 Milliarden HK-Dollar.

Beim Festessen erklärte Gründer Zhe Lin: „Der Weg von SUNMI bis zu diesem Punkt wurde durch die Chancen unserer Zeit, die Unterstützung der Regierung, das Vertrauen von Investoren und Partnern sowie vor allem durch den Einsatz aller Beschäftigten von SUNMI ermöglicht. Der Gong, den wir heute geläutet haben, symbolisiert mehr als einen Meilenstein des Unternehmens. Er steht für einen neuen Anfang, um für Händler weltweit eine neue Ordnung des digitalen Vertrauens zu schaffen, in der Fairness jeden geschäftlichen Traum stärkt."

Da KI den globalen Handel neu definiert, wird SUNMI auch künftig die Ära Business 4.0 anführen, indem das Unternehmen Unternehmen über IoT vernetzt und die Entscheidungsfindung von Händlern mit KI stärkt. Dies ist nicht nur ein technologisches Vorhaben, sondern auch ein Bekenntnis zur Chancengleichheit im Handel. Kleine und mittelständische Händler erhalten dadurch Zugang zu denselben intelligenten Funktionen wie große Unternehmen, ohne eigene Algorithmus-Teams aufbauen zu müssen.

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