La société SUNMI Technology (06810.HK) officiellement cotée sur le marché principal de la Bourse de Hong Kong (HKEX)

HONG KONG, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le 29 avril 2026, la société SUNMI Technology Group Co., Ltd., leader mondial de l'internet des objets pour les entreprises, a officiellement intégré le marché principal de la Bourse de Hong Kong sous le code boursier 06810.HK, devenant ainsi la première société au monde cotée en bourse dans ce secteur.

Dans la salle des marchés de la Bourse de Hong Kong, le fondateur, président et directeur général, Jack Lin, accompagné de l'équipe centrale de direction, a fait sonner le traditionnel gong pour faire entrer officiellement SUNMI Technology sur le marché international des capitaux.

Sursouscrite plus de 2 000 fois, l'introduction de SUNMI à la Bourse de Hong Kong s'est soldée par la levée de plus d'un milliard de dollars de Hong Kong à un cours d'ouverture de 97,5 dollars de Hong Kong par action, en hausse de 292,2 % par rapport au cours d'émission, pour dépasser 40 milliards de dollars de Hong Kong de capitalisation boursière le premier jour de cotation.

Lors du dîner organisé pour célébrer l'événement, le fondateur, M. Lin, a déclaré : « Tout le parcours de SUNMI doit énormément aux possibilités ouvertes par notre époque, au soutien du gouvernement, à la confiance des investisseurs et des partenaires, et surtout à la mobilisation de chaque collaborateur de SUNMI. Le gong que nous avons fait retentir aujourd'hui symbolise plus qu'une étape cruciale pour la société : il marque un nouveau départ vers la construction d'un nouvel ordre de confiance numérique pour les commerçants du monde entier, dans lequel l'équité permet aux entreprises de réaliser tous leurs rêves. »

Alors que l'IA redéfinit le commerce mondial, SUNMI entend continuer à donner le ton à l'ère de l'entreprise 4.0 en connectant les acteurs économiques grâce à l'internet des objets et en rendant les décisions des commerçants plus pertinentes grâce à l'IA. Il ne s'agit pas seulement d'un projet technologique, mais aussi d'un engagement en faveur de l'égalité commerciale, qui donne aux petits et moyens commerçants les moyens d'accéder aux mêmes capacités intelligentes que les grandes entreprises, sans avoir à constituer leurs propres équipes de développement d'algorithmes.

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