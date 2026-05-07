SUNMI Technology (06810.HK) Disenaraikan Secara Rasmi di Papan Utama HKEX

HONG KONG, 8 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Pada 29 April 2026, SUNMI Technology Group Co., Ltd., peneraju global dalam IoT Perniagaan (BIoT), disenaraikan secara rasmi di Papan Utama Bursa Saham Hong Kong di bawah kod saham 06810.HK, sekali gus menjadi syarikat tersenarai awam pertama di dunia dalam sektor IoT Perniagaan.

Di dalam dewan perdagangan Bursa Saham Hong Kong, pengasas, pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Jack Lin, bersama-sama pasukan pengurusan teras, membunyikan gong penyenaraian upacara yang menandakan kemasukan rasmi SUNMI Technology ke dalam pasaran modal antarabangsa.

IPO Hong Kong SUNMI terlebih langgan lebih daripada 2,000 kali, berjaya mengumpul lebih HK$1 bilion dengan harga pembukaan HK$97.5 sesaham, meningkat 292.2% berbanding harga terbitan dan permodalan pasaran pula melebihi HK$40 bilion pada hari pertama perdagangan.

Pada majlis makan malam sambutan, Pengasas Zhe Lin berkongsi: "Perjalanan SUNMI hingga ke tahap ini dijayakan oleh peluang dalam era kita, sokongan kerajaan, kepercayaan pelabur dan rakan kongsi, serta yang paling penting dedikasi setiap pekerja SUNMI. Gong yang kami bunyikan hari ini melambangkan lebih daripada pencapaian korporat, tetapi permulaan baharu untuk membina aturan kepercayaan digital baharu bagi pedagang di seluruh dunia, apabila keadilan memperkasakan setiap impian perniagaan."

Ketika AI mentakrifkan semula perdagangan global, SUNMI akan terus menerajui era Business 4.0 dengan menghubungkan perusahaan melalui IoT dan memperkasakan pembuatan keputusan pedagang melalui AI Intelligence. Ini bukan sekadar usaha teknologi, tetapi juga komitmen terhadap kesamaan komersial yang membolehkan pedagang kecil dan sederhana mengakses keupayaan pintar yang sama sebagaimana perusahaan besar tanpa perlu membina pasukan algoritma mereka sendiri.

