SUNMI Technology (06810.HK) จดทะเบียนในกระดานหลัก HKEX อย่างเป็นทางการแล้ว

SUNMI Technology

07 May, 2026, 21:36 CST

ฮ่องกง, 7 พ.ค. 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา SUNMI Technology Group Co., Ltd. ผู้นำระดับโลกด้าน Business IoT (BIoT) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงอย่างเป็นทางการ ภายใต้รหัสหุ้น 06810.HK โดยนับเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกของโลกในภาคส่วน Business IoT

ภายในห้องซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง Jack Lin ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารหลัก ได้ร่วมกันตีฆ้องพิธีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า SUNMI Technology ได้เข้าสู่ตลาดทุนระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการแล้ว

การเสนอขายหุ้นครั้งแรกให้แก่ประชาชน (IPO) ของ SUNMI ในฮ่องกงมีการจองซื้อเกินจำนวนกว่า 2,000 เท่า ระดมทุนได้กว่า 1 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง ด้วยราคาเปิดที่ 97.5 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 292.2% จากราคาเสนอขาย และมีมูลค่าตลาดทะลุ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกงในการซื้อขายวันแรก

ที่งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ ผู้ก่อตั้ง Zhe Lin กล่าวว่า "SUNMI เดินทางมาถึงจุดนี้ได้จากโอกาสในยุคสมัยของเรา การสนับสนุนจากรัฐบาล ความไว้วางใจจากนักลงทุนและพันธมิตร และที่สำคัญที่สุดคือความทุ่มเทของพนักงาน SUNMI ทุกคน การตีฆ้องในวันนี้เป็นสัญลักษณ์มากกว่าแค่ความสำเร็จครั้งสำคัญของบริษัท แต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในการสร้างระเบียบใหม่แห่งความไว้วางใจทางดิจิทัลสำหรับผู้ค้าทั่วโลก ที่ซึ่งความเป็นธรรมจะช่วยเสริมสร้างทุกความฝันด้านธุรกิจ"

ขณะที่ AI กำลังพลิกโฉมการค้าทั่วโลก SUNMI จะยังคงเป็นผู้นำในยุค Business 4.0 ต่อไป โดยเชื่อมโยงองค์กรต่าง ๆ ผ่าน IoT และเสริมศักยภาพการตัดสินใจของผู้ค้าด้วย AI ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ความพยายามทางเทคโนโลยี แต่ยังเป็นความมุ่งมั่นต่อความเท่าเทียมกันทางการค้า ทำให้ผู้ค้าขนาดเล็กและขนาดกลางเข้าถึงความสามารถอัจฉริยะเช่นเดียวกับองค์กรขนาดใหญ่ได้โดยไม่จำเป็นต้องสร้างทีมพัฒนาอัลกอริทึมเอง

