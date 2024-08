A UTime assina NDA para adquirir a fabricante de vacinas contra varíola dos macacos, Bowen Therapeutics Inc, e apoia a conclusão do registro de vacinas relacionadas junto ao FDA

SHENZHEN, China, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A UTime Limited (NASDAQ: WTO) ("UTime" ou a "Empresa") anunciou oficialmente a assinatura de um acordo de confidencialidade (o "NDA") com a Bowen Therapeutics Inc ("Bowen Therapeutics") para a aquisição do laboratório da Bowen Therapeutics na UMASS Medical School. Essa medida estratégica não só marca a expansão abrangente da UTime no mercado global de vacinas, mas também fornece um forte apoio ao registro da vacina relevante no U.S. Food and Drug Administration (o "FDA").

Um dos principais motivadores por trás dessa aquisição é a crescente necessidade global de uma vacina eficaz contra a varíola dos macacos. A varíola dos macacos, doença infecciosa causada pelo vírus da varíola dos macacos, apresentou surtos em muitos lugares ao redor do mundo nos últimos anos, causando um alto grau de alerta na comunidade internacional. Especialmente no contexto de epidemias globais, a rapidez e o alcance de sua disseminação têm levado a desafios significativos para a saúde pública. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, casos de varíola dos macacos foram relatados em diversos países e regiões ao redor do mundo, tornando a necessidade de medidas eficazes de prevenção e controle e de vacinas cada vez mais urgente.

A Bowen Therapeutics, que a UTime pretende adquirir, é uma empresa especializada na pesquisa e desenvolvimento de vacinas para doenças infecciosas. Seu laboratório já publicou vários artigos sobre o vírus da varíola dos macacos e propôs uma variedade de possíveis concepções de vacinas. A vacina recombinante hexavalente Noval, desenvolvida por meio desses estudos, foi desenvolvida com base nas características do vírus da varíola dos macacos, utilizando a mais recente tecnologia recombinante. A tecnologia pode aumentar efetivamente o nível de anticorpos neutralizantes do vírus e melhorar significativamente o efeito protetor da vacina.

No âmbito do NDA, a UTime assumirá todo o laboratório da Bowen Therapeutics na UMASS Medical School e ficará responsável pelos estudos clínicos em andamento e pelos futuros programas de desenvolvimento de vacinas. Além disso, a UTime utilizará seus recursos e experiência para ajudar a concluir o processo de registro da vacina contra a varíola dos macacos no FDA de maneira rápida e eficiente. Aproveitando essa aquisição, as tecnologias e produtos principais da Bowen também devem ser mais amplamente utilizados e promovidos globalmente.

A transação está sujeita a negociações e condições de fechamento usuais, incluindo a obtenção das aprovações regulatórias relevantes, e espera-se que todas as formalidades legais e comerciais necessárias sejam concluídas dentro de alguns meses. Não há garantia de que a transação será concluída dentro do prazo previsto ou se, de fato, será concluída. Os acionistas são aconselhados a não depositar confiança excessiva neste comunicado à imprensa.

Hengcong Qiu, CEO da UTime, comentou: "A aquisição da Bowen Therapeutics é um marco importante na nossa expansão no setor médico e de saúde e um passo significativo na tentativa da Empresa de globalizar o negócio de vacinas. Estamos comprometidos em oferecer soluções eficazes para os problemas globais de saúde pública por meio do poder da inovação e da tecnologia." Ele também enfatizou que a integração dos recursos e tecnologias da Bowen Therapeutics acelerará as capacidades de I&D (investigação e desenvolvimento) da UTime no campo das vacinas, especialmente considerando as preocupações atuais com o surto global de varíola dos macacos.

Com seu investimento no desenvolvimento da vacina contra a varíola dos macacos, o papel da UTime no mercado global de vacinas se tornará mais relevante no futuro. Essa aquisição não representa apenas um realinhamento da estratégia de negócios, mas também uma resposta positiva aos desafios globais de saúde pública, demonstrando o papel fundamental que as empresas podem desempenhar em questões de saúde global.

Sobre a UTime Limited

A UTime Limited, fundada em 2008, oferece dispositivos móveis econômicos para consumidores em todo o mundo e ajuda indivíduos de baixa renda em mercados estabelecidos, incluindo os Estados Unidos, e em mercados emergentes, como Índia e países do Sul da Ásia e da África, a terem melhor acesso à tecnologia móvel atualizada. Desde 2024, a UTime está comprometida em transformar a saúde e o bem-estar por meio de tecnologias médicas vestíveis inovadoras. Ao aproveitar pesquisas de ponta e parcerias estratégicas, a UTime busca oferecer soluções eficazes para a prevenção de doenças e o gerenciamento da saúde em escala global. Para mais informações, acesse o site da empresa em http://www.utimeworld.com/.

Declarações prospectivas

Declarações nesta nota de imprensa sobre expectativas futuras, planos e perspectivas, bem como quaisquer outras declarações sobre questões que não são fatos históricos, podem constituir "declarações prospectivas" de acordo com a Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado, e o Private Securities Litigation Reform Act dos EUA de 1995. As palavras "antecipar", "acreditar", "continuar", "poderia", "estimativa", "esperar", "pretender", "pode", "planejar", "potencial", "prever", "projetar", "deveria", "alvo", "vai", "iria" e expressões semelhantes são destinadas a identificar declarações prospectivas, embora nem todas as declarações prospectivas contenham essas palavras identificadoras. Os resultados concretos podem diferir substancialmente dos indicados por tais declarações prospectivas em razão de vários fatores importantes discutidos na seção "Fatores de risco" do relatório anual da Empresa no Formulário 20-F, apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 30 de julho de 2024. Quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado referem-se apenas à data deste documento, e a Empresa se isenta especificamente a qualquer obrigação de atualizar tais declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, acontecimentos futuros ou outros.

