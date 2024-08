UTime podpisuje zmluvu o mlčanlivosti s cieľom získať výrobcu vakcíny proti opičím kiahňam, spoločnosť Bowen Therapeutics Inc, a podporuje dokončenie registrácie súvisiacich vakcín v FDA

ŠEN-ČEN, Čína, 29. augusta 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť UTime Limited (NASDAQ: WTO) (ďalej len „UTime" alebo „spoločnosť") oficiálne oznámila podpis zmluvy o mlčanlivosti so spoločnosťou Bowen Therapeutics Inc (ďalej len „Bowen Therapeutics") na získanie laboratória Bowen Therapeutics na Lekárskej fakulte univerzity v Massachusetts (UMASS Medical School). Tento strategický ťah znamená nielen prehlbujúce sa expandovanie UTime na globálny trh s vakcínami, ale zabezpečuje aj silnú podporu v súvislosti s registráciou príslušnej vakcíny v agentúre USA pre Správu potravín a liečiv (Food and Drug Administration – FDA).

Jedným z hlavných hnacích mechanizmov tejto akvizície je rastúca potreba účinnej vakcíny proti opičím kiahňam. Opičie kiahne ako infekčné ochorenie spôsobené vírusom opičích kiahní, prepukli v posledných rokoch na mnohých miestach vo svete, dôsledkom čoho je vysoký stupeň ostražitosti v rámci medzinárodnej komunity. Najmä v súvislosti s globálnymi epidémiami viedla rýchlosť a rozsah šírenia kiahní k veľkým výzvam, čo sa týka verejného zdravia. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie boli prípady opičích kiahní hlásené v mnohých krajinách a regiónoch vo svete, čím sa stala potreba účinných preventívnych a kontrolných opatrení a vakcín čoraz naliehavejšou.

Bowen Therapeutics, ktorú má UTime v úmysle získať, je spoločnosť venujúca sa výskumu a vývoju vakcín proti infekčných chorobám. Jej laboratórium doteraz uverejnilo niekoľko výskumných prác o víruse opičích kiahní a navrhlo niekoľko koncepcií týkajúcich sa potenciálneho očkovania. Hexavalentná rekombinantná proteínová očkovacia látka Noval, vyvinutá v rámci týchto štúdií, bola navrhnutá na základe charakteristík vírusu opičích kiahní, využívajúc najnovšiu rekombinantnú technológiu. Technológia dokáže účinne zvýšiť úroveň vírus neutralizujúcich protilátok a významne zlepšovať ochranný účinok vakcíny.

V rámci zmluvy o mlčanlivosti prevezme spoločnosť UTime všetky laboratóriá Bowen Therapeutics na Lekárskej fakulte univerzity v Massachusetts a bude viesť prebiehajúce klinické skúšania a budúce programy na vývoj vakcíny. UTime bude okrem toho využívať svoje zdroje a odborné znalosti, aby bola nápomocná pri rýchlom a efektívnom dokončení procesu registrácie vakcíny proti opičím kiahňam v agentúre FDA. Vplyvom tejto akvizície sa tiež očakáva, že sa budú základné technológie a produkty spoločnosti Bowen v širšej miere využívať a propagovať v globálnom rozsahu.

Transakcia je predmetom rokovaní a zvyčajných záverečných podmienok vrátane získania náležitých regulačných schválení. Dokončenie všetkých potrebných právnych a obchodných náležitostí sa očakáva v priebehu niekoľkých mesiacov. Neexistuje nijaká záruka, že sa transakcia dokončí v očakávanom časovom rámci. Akcionárov upozorňujeme, aby sa príliš nespoliehali na túto tlačovú správu.

Hengcong Qiu, generálny riaditeľ UTime, poznamenal, že „Akvizícia Bowen Therapeutics je významný míľnik pri našom skúmaní lekárskeho a zdravotníckeho sektora a dôležitý krok v snahe spoločnosti globalizovať podnikanie v oblasti očkovacích látok. Zaviazali sme sa poskytovať efektívne riešenia globálnych problémov v oblasti verejného zdravia prostredníctvom sily inovácií a technológií." Zároveň zdôraznil, že integrovanie zdrojov a technológií Bowen Therapeutics zvýši spôsobilosti UTime v oblasti výskumu a vývoja očkovacích látok, najmä vzhľadom na súčasné obavy týkajúce sa prepuknutia opičích kiahní.

Vďaka tejto investícii do vývoja vakcíny proti opičím kiahňam sa stane v budúcnosti úloha UTime na globálnom trhu očkovacích látok významnejšia. Táto akvizícia sa týka nielen preorientovania obchodnej stratégie, je aj pozitívnou odozvou na globálne problémy v oblasti verejného zdravia, poukazujúc na rozhodujúcu úlohu, ktorú môžu zohrávať spoločnosti v globálnych záležitostiach zdravia.

O spoločnosti UTime Limited

Spoločnosť UTime Limited., založená v roku 2008, poskytuje cenovo výhodné mobilné zariadenia spotrebiteľom na celom svete a pomáha jednotlivcom s nízkymi príjmami z etablovaných trhov vrátane Spojených štátov a rozvíjajúcich sa trhov, ako je India a ďalších krajín v Južnej Ázii a Afrike , aby mali lepší prístup k aktualizovaným mobilným technológiám. Spoločnosť UTime sa od roku 2024 zaviazala transformovať zdravie a zdravý životný štýl prostredníctvom inovatívnych nositeľných technológií v zdravotníctve. Vďaka špičkovému výskumu a strategickým partnerstvám sa UTime zameriava na poskytovanie efektívnych riešení na prevenciu chorôb a starostlivosť o zdravie v globálnom meradle. Viac informácií nájdete na webovom sídle spoločnosti na adrese http://www.utimeworld.com/.

