Společnost UTime podepisuje smlouvu o mlčenlivosti týkající se převzetí výrobce vakcíny proti opičím neštovicím Bowen Therapeutics Inc a podporuje dokončení registrace souvisejících vakcín u FDA

ŠEN-ČEN, Čína, 29. srpna 2024 /PRNewswire/ – Společnost UTime Limited (NASDAQ: WTO) (dále jen „UTime" nebo „společnost") oficiálně oznámila podpis smlouvy o mlčenlivosti (dále jen „NDA") se společností Bowen Therapeutics Inc (dále jen „Bowen Therapeutics") týkající se převzetí laboratoře Bowen Therapeutics na UMASS Medical School. Tento strategický krok znamená nejen hlubokou expanzi společnosti UTime na světovém trhu s vakcínami, ale rovněž silnou podporu pro registraci příslušné vakcíny v USA. Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (dále jen „FDA").

Jedním z hlavních důvodů této akvizice je rostoucí celosvětová potřeba účinné vakcíny proti opičím neštovicím. Opičí neštovice jakožto infekční onemocnění způsobené virem opičích neštovic se v posledních letech objevily na spoustě míst světa, což vyvolalo v mezinárodním společenství značnou ostražitost. Zejména v kontextu globálních epidemií vedla rychlost a rozsah jejího šíření k významným výzvám na poli veřejného zdraví. Podle Světové zdravotnické organizace byly případy opičích neštovic hlášeny v celé řadě zemí a regionů po celém světě, a proto je potřeba účinných preventivních a kontrolních opatření a vakcín stále naléhavější.

Společnost Bowen Therapeutics, kterou UTime hodlá získat, se zabývá výzkumem a vývojem vakcín proti infekčním chorobám. Její laboratoř již dříve publikovala řadu výzkumných prací ohledně viru opičích neštovic a představila mnoho možných návrhů vakcín. Hexavalentní rekombinantní proteinová vakcína Noval vyvinutá na základě těchto studií vznikla na základě vlastností viru opičích neštovic s využitím nejnovější rekombinantní technologie. Tato technologie může účinně zvýšit hladinu protilátek neutralizujících virus a významně zvýšit ochranný účinek vakcíny.

Podle NDA převezme společnost UTime celou laboratoř Bowen Therapeutics na UMASS Medical School a bude mít na starosti probíhající klinické studie, stejně jako budoucí programy vývoje vakcín. Společnost UTime navíc prostřednictvím svých zdrojů a odborných znalostí pomůže vakcíně proti opičím neštovicím rychle a efektivně dokončit registrační proces u FDA. Očekává se, že se díky této akvizici budou klíčové technologie a produkty společnosti Bowen více využívat a propagovat po celém světě.

Transakce podléhá vyjednávání a obvyklým podmínkám uzavření, včetně získání příslušných regulačních povolení, přičemž se očekává, že všechny nezbytné právní a obchodní formality budou dokončeny v horizontu několika měsíců. Neexistuje žádná jistota, že transakce bude dokončena v předpokládaném termínu nebo že k jejímu dokončení vůbec dojde. Akcionáři by se na tuto tiskovou zprávu neměli příliš spoléhat.

Hengcong Qiu, generální ředitel společnosti UTime, uvedl: „Akvizice společnosti Bowen Therapeutics je zásadním milníkem v našem průzkumu lékařského a zdravotnického sektoru a klíčovým krokem ve snaze společnosti globalizovat obchod s vakcínami. Jsme odhodláni poskytovat účinná řešení celosvětových problémů veřejného zdraví skrze inovace a technologie." Zdůraznil rovněž, že integrace zdrojů a technologií společnosti Bowen Therapeutics urychlí výzkumné a vývojové kapacity společnosti UTime v oblasti vakcín, a to zejména s ohledem na současné celosvětové obavy z výskytu opičích neštovic.

Zásluhou investic do vývoje vakcíny proti opičím neštovicím se v budoucnu posílí role společnosti UTime na světovém trhu s vakcínami. Tato akvizice představuje nejen změnu obchodní strategie, ale také pozitivní reakci na globální výzvy v oblasti veřejného zdraví, jež ukazuje, jak zásadní roli mohou společnosti hrát v oblasti globálního zdraví.

O společnosti UTime Limited

Společnost UTime Limited, založená v roce 2008, poskytuje cenově výhodná mobilní zařízení spotřebitelům po celém světě a pomáhá jednotlivcům s nízkými příjmy ze zavedených trhů, včetně Spojených států a rozvíjejících se trhů, jako je Indie a země v jižní Asii a Africe, získat lepší přístup k aktuálním mobilním technologiím. V roce 2024 se společnost UTime zavázala transformovat oblast zdraví a wellness prostřednictvím inovativních lékařských nositelných technologií. Využitím špičkového výzkumu a strategických partnerství se společnost UTime snaží poskytovat účinná řešení pro prevenci nemocí v celosvětovém měřítku. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti na adrese http://www.utimeworld.com/.

Výhledová prohlášení

Prohlášení v této tiskové zprávě o budoucích očekáváních, plánech a vyhlídkách, jakož i jakákoli jiná prohlášení týkající se záležitostí, které nejsou historickými fakty, mohou představovat „výhledová prohlášení" ve smyslu § 21E zákona o burze cenných papírů (Securities Exchange Act) [USA] z roku 1934, ve znění pozdějších předpisů, a amerického Zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995 (U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Slova „očekávat", „věřit", „pokračovat", „mohl", „odhadovat", „očekávat", „zamýšlet", „může", „plánovat", „potenciální", „předvídat", „projektovat", „měl by", „cíl", „bude", „by" a podobné výrazy označují, že se jedná o výhledová prohlášení, ačkoli ne všechna výhledová prohlášení tato identifikační slova obsahují. Skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků uvedených v těchto výhledových prohlášeních v důsledku různých důležitých faktorů uvedených v části „Rizikové faktory" ve výroční zprávě na formuláři 20-F předložené Komisi pro cenné papíry a burzy (U.S. Securities and Exchange Commission) dne 30. července 2024. Veškerá výhledová prohlášení obsažená v této tiskové zprávě se vztahují pouze k datu jejího vydání a společnost se výslovně zříká jakékoli povinnosti aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo z jiného důvodu.

Pro více informací kontaktujte:

Eaky Tan

[email protected]