聯代科技簽署保密協議收購猴痘疫苗制造商Bowen Therapeutics

並支持完成相關疫苗的FDA注冊

中國深圳2024年8月30日 /美通社/ -- 聯代科技有限公司(UTime Limited)(NASDAQ: WTO)（簡稱「聯代科技」或「該公司」）正式宣布與Bowen Therapeutics Inc（簡稱「Bowen Therapeutics」）簽署了一項保密協議（簡稱「NDA」），以收購Bowen Therapeutics在馬薩諸塞大學醫學院的實驗室。此次戰略舉措不僅標誌著聯代科技在全球疫苗市場的深入擴展，還為通過美國食品藥品監督管理局（簡稱「FDA」）註冊相關疫苗提供了有力支持。

此次收購背後的關鍵驅動力之一是全球對有效猴痘疫苗日益增長的需求。猴痘是一種由猴痘病毒引起的傳染病，近年來在世界各地爆發，引起了國際社會的高度警惕。特別是在全球疫情的背景下，其傳播的速度和范圍給公共衛生帶來了重大挑戰。根據世界衛生組織的報告，猴痘病例已在全球多個國家和地區出現，因此對有效的防控措施和疫苗的需求日益迫切。

聯代科技計劃收購的Bowen Therapeutics是一家致力於傳染病疫苗研發的公司。其實驗室此前已發表多篇關於猴痘病毒的研究論文，並提出了多種潛在的疫苗設計。這些研究開發的Noval六價重組蛋白疫苗是基於猴痘病毒特征，採用最新的重組技術設計的。該技術能夠有效提高病毒中和抗體的水平，並顯著增強疫苗的保護效果。

根據保密協議的規定，聯代科技將接管Bowen Therapeutics位於馬薩諸塞大學醫學院的實驗室，並負責正在進行的臨床試驗和未來的疫苗開發項目。此外，聯代科技將利用其資源和專業知識，幫助猴痘疫苗快速高效地完成FDA註冊流程。通過此次收購，Bowen的核心技術和產品預計也將在全球范圍內得到更廣泛的應用和推廣。

該交易須經過談判和慣常的成交條件，包括獲得相關監管部門的批准，預計將在幾個月內完成所有必要的法律和商業手續。交易能否在預期時間內完成，或最終能否完成，尚無保證。提醒股東不要對本新聞稿的內容過分依賴。

聯代科技首席執行官Hengcong Qiu表示：「收購Bowen Therapeutics是我們在醫療和健康領域探索中的一座裡程碑，也是公司全球化疫苗業務的重要一步。我們致力於通過創新和技術的力量，為全球公共衛生問題提供有效的解決方案。」他還強調，Bowen Therapeutics資源和技術的整合將加速聯代科技在疫苗領域的研發能力，特別是在當前全球對猴痘爆發的關注下。

隨著聯代科技對猴痘疫苗開發的投資，未來該公司在全球疫苗市場的地位將更加突出。這次收購不僅是業務戰略的重新調整，也是對全球公共衛生挑戰的積極響應，展示了企業在全球健康事務中所能扮演的關鍵角色。

關於聯代科技

聯代科技成立於2008年，向全球消費者提供具有成本效益的移動設備，並幫助包括美國在內的發達市場以及印度和南亞、非洲等新興市場的低收入群體更好地獲得更新的移動技術。自2024年起，UTime致力於通過創新的醫療可穿戴技術，轉變健康與保健領域。通過利用尖端研究和戰略合作伙伴關系，UTime旨在為全球疾病預防和健康管理提供有效解決方案。欲了解更多信息，請訪問公司網站http://www.utimeworld.com/。

前瞻性聲明

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Eaky Tan

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SOURCE UTime Limited