UTime signe un accord de non-divulgation pour l'acquisition de Bowen Therapeutics Inc, fabricant de vaccins contre la variole du singe, et soutient de l'enregistrement par la FDA de vaccins apparentés

SHENZHEN, Chine, 29 août 2024 /PRNewswire/ -- UTime Limited (NASDAQ : WTO) (« UTime » ou la « Société ») a officiellement annoncé la signature d'un accord de non-divulgation (« NDA ») avec Bowen Therapeutics Inc. (« Bowen Therapeutics ») pour l'acquisition du laboratoire de Bowen Therapeutics à la UMASS Medical School. Cette décision stratégique marque non seulement la vaste expansion d'UTime sur le marché mondial des vaccins, mais apporte également un soutien solide à l'enregistrement du vaccin concerné auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

L'un des principaux moteurs de cette acquisition est le besoin croissant, au niveau mondial, d'un vaccin efficace contre la variole du singe. Maladie infectieuse causée par le virus de la variole du singe, la variole du singe s'est déclarée dans de nombreuses régions du monde ces dernières années, ce qui a suscité une grande vigilance de la part de la communauté internationale. Dans le contexte des épidémies mondiales, la rapidité et l'ampleur de sa propagation ont entraîné d'importants défis en matière de santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, des cas de variole du singe ont été signalés dans un certain nombre de pays et de régions du monde, ce qui rend de plus en plus urgente la nécessité de mettre en place des mesures de prévention et de contrôle efficaces ainsi que des vaccins.

Bowen Therapeutics, qu'UTime a l'intention d'acquérir, est une société qui se consacre à la R&D de vaccins contre les maladies infectieuses. Son laboratoire a déjà publié plusieurs articles de recherche sur le virus de la variole du singe et a proposé divers modèles de vaccins potentiels. Le vaccin protéique recombinant hexavalent Noval mis au point dans le cadre de ces études a été conçu sur la base des caractéristiques du virus de la variole du singe à l'aide de la technologie recombinante la plus récente. Cette technologie permet d'augmenter efficacement le taux d'anticorps neutralisant le virus et de renforcer considérablement l'effet protecteur du vaccin.

Dans le cadre du NDA, UTime reprendra l'ensemble du laboratoire Bowen Therapeutics à l'UMASS Medical School et sera responsable des essais cliniques en cours et des futurs programmes de développement de vaccins. En outre, UTime utilisera ses ressources et son expertise pour aider le vaccin contre la variole du singe à achever rapidement et efficacement le processus d'enregistrement auprès de la FDA. Grâce à cette acquisition, les technologies et les produits de base de Bowen devraient également être plus largement utilisés et promus à l'échelle mondiale.

La transaction est soumise à négociation et aux conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, et devrait être achevée dans les mois à venir. Rien ne garantit que la transaction sera achevée dans les délais prévus, ni même qu'elle le sera. Les actionnaires sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ce communiqué de presse.

Hengcong Qiu, CEO d'UTime, déclare : « L'acquisition de Bowen Therapeutics est une étape majeure dans notre exploration du secteur médical et des soins de santé, ainsi qu'une étape importante dans la tentative de l'entreprise de mondialiser le secteur des vaccins. Nous nous engageons à fournir des solutions efficaces aux problèmes de santé publique mondiaux grâce au pouvoir de l'innovation et de la technologie ». Il a également souligné que l'intégration des ressources et de la technologie de Bowen Therapeutics accélérera les capacités de R&D d'UTime dans le domaine des vaccins, en particulier à la lumière des préoccupations actuelles concernant l'épidémie mondiale de variole du singe.

Grâce à son investissement dans le développement du vaccin contre la variole du singe, le rôle d'UTime sur le marché mondial des vaccins deviendra plus important à l'avenir. Cette acquisition n'est pas seulement une réorientation de la stratégie commerciale, mais aussi une réponse positive aux défis mondiaux en matière de santé publique, démontrant le rôle essentiel que les entreprises peuvent jouer dans les questions de santé mondiale.

À propos d'UTime Limited

UTime Limited, créé en 2008, fournit des dispositifs mobiles rentables aux consommateurs du monde entier et aide les personnes à faible revenu des marchés établis, notamment les États-Unis, et des marchés émergents, tels que l'Inde et les pays de l'Asie du Sud et l'Afrique, à avoir un meilleur accès à la technologie mobile actualisée. UTime s'engage depuis 2024 à transformer la santé et le bien-être grâce à des technologies médicales portables innovantes. En s'appuyant sur la recherche de pointe et des partenariats stratégiques, UTime vise à fournir des solutions efficaces pour la prévention des maladies et la gestion de la santé à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'entreprise à l'adresse suivante : http://www.utimeworld.com/.

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse concernant les attentes, plans et perspectives futurs, ainsi que toute autre déclaration sur des sujets qui ne sont pas des faits historiques, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, et du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les mots « anticiper », « penser », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « cibler », les conjugaisons au conditionnel et au futur, et autres expressions similaires ont pour but d'identifier les déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots d'identification. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs importants discutés dans la section « Risk factors » du rapport annuel de la société sur le formulaire 20-F déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission le 30 juillet 2024. Toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse n'est valable qu'à la date de celui-ci, et la société décline expressément toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Eaky Tan

[email protected]