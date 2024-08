UTime firma un acuerdo para adquirir Bowen Therapeutics Inc, fabricante de la vacuna contra la viruela símica, y apoya la finalización del registro en la FDA de las vacunas relacionadas

SHENZHEN, China, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- UTime Limited (NASDAQ: WTO) ("UTime" o la "Empresa") anunció oficialmente la firma de un acuerdo de no divulgación (el "NDA", por sus siglas en inglés) con Bowen Therapeutics Inc ("Bowen Therapeutics") para la adquisición del laboratorio Bowen Therapeutics en la Facultad de Medicina de la UMASS. Este movimiento estratégico no solo marca la profunda expansión de UTime en el mercado mundial de vacunas, sino que también proporciona un fuerte apoyo para el registro de la vacuna correspondiente a través de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (la "FDA", por sus siglas en inglés).

Uno de los principales motivos de esta adquisición es la creciente necesidad mundial de una vacuna eficaz contra la viruela del mono. La viruela símica (o viruela del mono), como enfermedad infecciosa causada por el virus de la viruela del mono, se ha declarado en muchos lugares del mundo en los últimos años, provocando un alto grado de alerta en la comunidad internacional. Especialmente en el contexto de las epidemias mundiales, la velocidad y el alcance de su propagación han provocado importantes problemas de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, se han notificado casos de viruela símica en varios países y regiones de todo el mundo, lo que hace cada vez más urgente la necesidad de medidas eficaces de prevención y control, así como de vacunas.

Bowen Therapeutics, que UTime pretende adquirir, es una empresa dedicada a la investigación y desarrollo de vacunas para enfermedades infecciosas. Su laboratorio ha publicado anteriormente varios trabajos de investigación sobre el virus de la viruela símica y ha propuesto diversos diseños de posibles vacunas. La vacuna de proteína recombinante hexavalente Noval, desarrollada a través de estos estudios, se ha diseñado basándose en las características del virus de la viruela símica utilizando la tecnología recombinante más avanzada. La tecnología puede aumentar eficazmente el nivel de anticuerpos neutralizantes del virus y potenciar significativamente el efecto protector de la vacuna.

En virtud del NDA, UTime se hará cargo de todo el laboratorio Bowen Therapeutics de la Facultad de Medicina de la UMASS, y se encargará de los ensayos clínicos en curso y de los futuros programas de desarrollo de la vacuna. Además, UTime utilizará sus recursos y experiencia para ayudar a la vacuna contra la viruela símica a completar el proceso de registro ante la FDA de forma rápida y eficaz. Aprovechando esta adquisición, también se espera que las principales tecnologías y productos de Bowen se utilicen y promuevan más ampliamente a escala mundial.

La transacción está sujeta a negociación y a las condiciones habituales de cierre, incluida la recepción de las autorizaciones reglamentarias pertinentes, y se espera que complete todos los trámites legales y comerciales necesarios en unos meses. No hay ninguna garantía de que la transacción se complete en el plazo previsto, o en absoluto. Se advierte a los accionistas que no confíen indebidamente en este comunicado de prensa.

Hengcong Qiu, director general de UTime, comentó: "La adquisición de Bowen Therapeutics es un hito importante en nuestra exploración del sector médico y sanitario, y un paso importante en el intento de la empresa de globalizar el negocio de las vacunas. Estamos comprometidos a proporcionar soluciones eficaces a los problemas de salud pública mundial a través del poder de la innovación y la tecnología". También remarcó que la integración de los recursos y la tecnología de Bowen Therapeutics acelerará las capacidades de investigación y desarrollo de UTime en el campo de las vacunas, especialmente a la luz de la actual preocupación mundial por el brote de viruela símica.

Con su inversión en el desarrollo de la vacuna contra la viruela símica, el papel de UTime en el mercado mundial de vacunas será más destacado en el futuro. Esta adquisición no es solo un reajuste de la estrategia empresarial, sino también una respuesta positiva a los retos de la salud pública mundial, lo que demuestra el papel fundamental que pueden desempeñar las empresas en cuestiones de salud mundial.

Acerca de UTime Limited

UTime Limited, creada en 2008, proporciona dispositivos móviles rentables a consumidores de todo el mundo y ayuda a personas con bajos ingresos en mercados establecidos como Estados Unidos, y emergentes, como India y países del sur de Asia y África, a tener un mejor acceso a tecnología móvil actualizada. Desde 2024, UTime se ha comprometido a transformar la salud y el bienestar a través de innovadoras tecnologías médicas para vestir. Aprovechando la investigación de vanguardia y las asociaciones estratégicas, UTime pretende ofrecer soluciones eficaces para la prevención de enfermedades y la gestión de la salud a escala mundial. Para más información, visite el sitio web de la empresa en http://www.utimeworld.com/.

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa sobre expectativas, planes y perspectivas de futuro, así como cualquier otra declaración relativa a asuntos que no sean hechos históricos, pueden constituir "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, en su versión modificada, y la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de EE. UU. de 1995. Las palabras "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "pretender", "puede", "planificar", "potencial", "predecir", "proyectar", "debería", "objetivo", "hará", "haría" y expresiones similares pretenden identificar las declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras identificativas. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los indicados en dichas declaraciones prospectivas como consecuencia de diversos factores importantes analizados en la sección "Factores de riesgo" del informe anual de la Empresa en el formulario 20-F presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de EE. UU. el 30 de julio de 2024. Todas las declaraciones prospectivas contenidas en el presente comunicado de prensa son válidas únicamente en la fecha del mismo, y la Empresa renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos.

Para más información, contacte a:

Eaky Tan

[email protected]

FUENTE UTime Limited