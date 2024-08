UTime zawiera umowę o zachowaniu poufności na potrzeby przejęcia producenta szczepionki na ospę małpią, spółki Bowen Therapeutics Inc - transakcja ułatwi uzyskanie rejestracji FDA dla powiązanych szczepionek

SHENZHEN, Chiny, 29 sierpnia, 2024 r. /PRNewswire/ -- UTime Limited (NASDAQ: WTO) (dalej „UTime" lub „Spółka") oficjalnie ogłosiła podpisanie umowy o zachowaniu poufności (NDA) ze spółką Bowen Therapeutics Inc (dalej „Bowen Therapeutics") na potrzeby transakcji przejęcia laboratorium Bowen Therapeutics działającego przy UMASS Medical School. Jest to nie tylko strategiczne posunięcie będące elementem ekspansji UTime na światowym rynku szczepionek, ale również decyzja, która ułatwi rejestrację odpowiedniej szczepionki przez Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) w Stanach Zjednoczonych.

Jednym z głównych powodów zawarcia transakcji jest rosnące globalnie zapotrzebowanie na skuteczną szczepionkę przeciwko ospie małpiej - chorobie zakaźnej wywoływanej przez wirus mpox - której epidemia wybuchła w ostatnich latach w wielu miejscach na całym świecie, wzbudzając silne zaniepokojenie w międzynarodowej społeczności. Tempo i skala jej rozprzestrzeniania się wiąże się z licznymi wyzwaniami dla zdrowia publicznego, zwłaszcza w kontekście globalnych epidemii. Według Światowej Organizacji Zdrowia przypadki ospy małpiej odnotowywane są w różnych państwach i regionach na całym świecie, co wiąże się z coraz pilniejszą potrzebą wdrażania skutecznych działań w zakresie profilaktyki i ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa.

Spółka Bowen Therapeutics, którą UTime ma przejąć, zajmuje się pracami badawczo-rozwojowymi nad szczepionkami przeciwko chorobom zakaźnym. Pracownicy należącego do niej laboratorium są autorami szeregu artykułów naukowych na temat wirusa mpox, a także różnych projektów szczepionki. W ramach prowadzonych przez nich badań powstała 6-walentna szczepionka rekombinowana Noval. Opracowano ją na bazie charakterystyki wirusa ospy małpiej przy użyciu najnowocześniejszej technologii rekombinacji, która pozwala skutecznie zwiększać stężenie przeciwciał neutralizujących wirusa, znacznie wzmacniając działanie ochronne szczepionki.

Umowa NDA przewiduje przejęcie przez UTime całego laboratorium Bowen Therapeutics przy UMASS Medical School, a także kontroli nad trwającymi badaniami klinicznymi i przyszłymi programami rozwoju szczepionek. Jednocześnie spółka zaangażuje swoje zasoby i wiedzę, by przyspieszyć proces rejestracji FDA dla szczepionki przeciwko ospie małpiej. Zgodnie z założeniami dzięki transakcji przejęcia flagowe technologie i produkty Bowen mają być szerzej stosowane i promowane na świecie.

Transakcja podlega negocjacjom, a jej finalizacja zależeć będzie do spełnienia szeregu zwyczajowych wymogów, w tym od uzyskania zgody organów regulacyjnych. Załatwienie wszystkich formalności prawno-handlowych ma zająć kilka miesięcy, przy czym nie ma żadnej gwarancji na to, że transakcja zostanie sfinalizowana w zakładanej perspektywie czasowej albo że w ogóle dojdzie do skutku. Akcjonariusze nie powinni zatem nadmiernie polegać na informacjach podanych w niniejszym komunikacie prasowym.

Komentarz Hengconga Qiu, dyrektora generalnego UTime: „Przejęcie Bowen Therapeutics to kamień milowy dla naszych działań w sektorze medycyny i opieki zdrowotnej, a także ważny krok w dążeniach Spółki do globalizacji branży szczepionek. Wykorzystując siłę innowacji i technologii, cały czas pracujemy nad skutecznymi rozwiązaniami globalnych problemów w obszarze zdrowia publicznego". Podkreślił również, że zyskanie dostępu do zasobów i technologii Bowen Therapeutics przyspieszy rozwój potencjału badawczo-rozwojowego UTime w obszarze szczepionek, zwłaszcza w świetle obecnego globalnego zagrożenia epidemią ospy małpiej.

Inwestując w prace nad stworzeniem szczepionki przeciwko ospie małpiej, UTime wzmocni swoją przyszłą pozycję na światowym rynku szczepionek. Transakcja przejęcia stanowi nie tylko korektę strategii biznesowej, ale również pozytywną reakcję na światowe wyzwania w obszarze zdrowia publicznego, ukazując kluczową rolę, jaką biznes może odgrywać w kwestiach zdrowia globalnego.

Spółka UTime Ltd., ustanowiona w 2008 r., dostarcza opłacalne urządzenia mobilne konsumentom na całym świecie i pomaga osobom o niskich dochodach z rynków o ugruntowanej pozycji, w tym Stanów Zjednoczonych i rynków wschodzących, takich jak Indie i kraje Azji Południowej oraz Afryki, w uzyskaniu dostępu do najnowszej technologii mobilnej. Od 2024 r. UTime działa na rzecz transformacji w sektorze opieki zdrowotnej i wellness poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii medycznych w produktach przeznaczonych do noszenia. Wykorzystując najnowocześniejsze badania i strategiczne partnerstwa, UTime dąży do zapewnienia skutecznych rozwiązań w zakresie profilaktyki chorób i zarządzania zdrowiem w skali globalnej. Więcej informacji można znaleźć na stronie Spółki pod adresem: http://www.utimeworld.com/

Zawarte w niniejszym komunikacie prasowym wypowiedzi dotyczące przyszłych oczekiwań, planów i perspektyw, a także wszelkie inne wypowiedzi dotyczące kwestii, które nie są faktami historycznymi, mogą stanowić „wypowiedzi prognozujące" w rozumieniu Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Wyrażenia takie jak: „przewiduje", „uważa", „kontynuuje", „mogłaby", „szacuje", „oczekuje", „zamierza", „może", „planuje", „potencjalny", „prognozuje", „projekt", „powinien", „cel", „będzie", „byłaby" i podobne wskazują na wypowiedzi prognozujące, przy czym nie wszystkie wypowiedzi prognozujące zawierają dokładnie te wyrażenia. Rzeczywiste wyniki mogą istotnie odbiegać od tych wskazanych w wypowiedziach prognozujących, do czego może przyczynić się szereg istotnych czynników omówionych w sekcji „Czynniki ryzyka" w Raporcie Rocznym na Formularzu 20-F przedłożonym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w dniu 30 lipca 2024 roku. Wszelkie wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są aktualne wyłącznie na dzień jego publikacji, a Spółka nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek wypowiedzi prognozujących w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub z innych względów.

