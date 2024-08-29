UTime подписала NDA по приобретению производителя вакцин Bowen Therapeutics Inc | UTime подписала соглашение о неразглашении по приобретению производителя вакцин против оспы обезьян Bowen Therapeutics Inc и помогает завершить процесс регистрации родственных вакцин в FDA

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 29 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- UTime Limited (NASDAQ: WTO) («UTime» или «Компания») официально объявила о подписании соглашения о неразглашении («NDA») с Bowen Therapeutics Inc («Bowen Therapeutics») по приобретению лаборатории Bowen Therapeutics в Медицинской школе UMASS Medical School. Этот стратегический шаг не только знаменует собой серьезную экспансию UTime на мировой рынок вакцин, но и обеспечивает мощную поддержку регистрации соответствующей вакцины в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США («FDA»).

Одним из ключевых факторов этого приобретения является растущая глобальная потребность в эффективной вакцине против оспы обезьян. В последние годы оспа обезьян, являясь инфекционным заболеванием, вызванным вирусом оспы обезьян, вспыхнула во многих регионах по всему миру, взволновав международное сообщество. Особенно в контексте глобальных эпидемий, скорость и масштабы ее распространения привели к большим проблемам в области общественного здравоохранения. По данным Всемирной организации здравоохранения, случаи оспы обезьян были зарегистрированы в ряде стран и регионов по всему миру, что делает необходимость в эффективных профилактических мерах, мерах контроля и вакцинах все более актуальной.

Bowen Therapeutics, которую UTime намерена приобрести, является компанией, занимающейся исследованиями и разработками вакцин от инфекционных заболеваний. Лаборатория компании ранее опубликовала ряд исследовательских работ по вирусу оспы обезьян и предложила ряд потенциальных дизайнов вакцин. Дизайн вакцины Noval на основе шестивалентного рекомбинантного белка, разработанной в ходе этих исследований, был выполнен на основе характеристик вируса оспы обезьян с использованием новейшей рекомбинантной технологии. Технология позволяет эффективно повысить уровень нейтрализующих антител к вирусу и значительно усилить защитный эффект вакцины.

В соответствии с NDA, UTime получит в свое распоряжение всю лабораторию Bowen Therapeutics в Медицинской школе UMASS Medical School и будет отвечать за текущие клинические испытания и будущие программы разработки вакцин. Кроме того, UTime будет использовать свои ресурсы и опыт, чтобы вакцина против оспы обезьян быстро и эффективно прошла регистрацию в FDA. Ожидается, что благодаря этому приобретению основные технологии и продукты Bowen будут более широко использоваться и продвигаться во всем мире.

Сделка подлежит согласованию и стандартным условиям закрытия, включая получение соответствующих разрешений регулирующих органов. Ожидается, что все необходимые юридические и коммерческие формальности будут выполнены в течение нескольких месяцев. Нет никакой гарантии, что сделка будет завершена в ожидаемые сроки или вообще будет завершена. Акционерам не рекомендуется использовать данный пресс-релиз для принятия решений без должного обоснования.

Хенгконг Цю (Hengcong Qiu), главный исполнительный директор UTime, дал комментарий по данному вопросу: «Приобретение Bowen Therapeutics является важной вехой для нас в области медицины и здравоохранения и важным шагом в попытке компании вывести бизнес по производству вакцин на международный уровень. Мы стремимся предоставлять эффективные решения глобальных проблем общественного здравоохранения с помощью инноваций и технологий». Он также подчеркнул, что интеграция ресурсов и технологий Bowen Therapeutics ускорит возможности UTime по исследованиям и разработкам в области вакцин, особенно в свете текущих глобальных опасений по поводу вспышки оспы обезьян.

Благодаря инвестициям в разработку вакцины против оспы обезьян, роль UTime на мировом рынке вакцин в будущем станет более заметной. Это приобретение является не только перестройкой бизнес-стратегии, но и позитивным ответом на глобальные проблемы общественного здравоохранения, демонстрируя решающую роль, которую компании могут играть в глобальных вопросах здравоохранения.

О компании UTime Limited

Компания UTime Limited, основанная в 2008 году, предлагает бюджетные мобильные устройства потребителям во всем мире и помогает малообеспеченным людям из развитых стран, включая Соединенные Штаты Америки, и развивающихся экономик, таких как Индия, а также стран Южной Азии и Африки, иметь возможность доступа к современным мобильным технологиям. С 2024 года UTime стремится трансформировать отрасль здравоохранения и велнеса с помощью инновационных медицинских технологий в области носимых устройств. Используя передовые исследования и стратегические партнерства, UTime стремится предоставлять эффективные решения для профилактики заболеваний и организации здравоохранения в глобальном масштабе. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Компании по адресу http://www.utimeworld.com/.

Прогнозные заявления

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