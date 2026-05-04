XCMG ครองอันดับสามของโลกอีกครั้งใน Yellow Table ประจำปี 2569 ของ KHL Group
04 May, 2026, 14:51 CST
ซูโจว, ประเทศจีน, 4 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery ("XCMG", SHE: 000425) ประกาศได้รับการจัดอันดับที่สามของโลกอีกครั้งในกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักรกลก่อสร้าง โดยพิจารณาจากยอดขายใน Yellow Table ประจำปี 2569 ซึ่งจัดทำโดย International Construction นิตยสารในเครือ KHL Group กลุ่มสื่อก่อสร้างระดับโลก โดยมียอดจำหน่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างประมาณ 14.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และส่วนแบ่งตลาด 5.8% ในฐานะบริษัทจีนที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในรายการนี้ XCMG ยังคงเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวจากจีนซึ่งติดห้าอันดับแรกของโลก
"การที่ XCMG ได้รับการจัดอันดับอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักรกลก่อสร้างสามอันดับแรกของโลก เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงฐานการดำเนินงานระดับโลกที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์ระยะยาวของเรา ผลประกอบการอันเข้มแข็งในปี 2568 นับเป็นบทใหม่ เนื่องจากเราพร้อมที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศ เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เครื่องจักรซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชาญฉลาด ตลอดจนส่งมอบมูลค่าที่ยั่งยืนให้กับพันธมิตรและอุตสาหกรรมทั่วโลก" Yang Dongsheng ประธาน XCMG Group และ XCMG Machinery กล่าว
จากรายงานประจำปีล่าสุดซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 28 เมษายน XCMG เผยการเติบโตที่แข็งแกร่งในปี 2568 โดยมีรายได้จากการดำเนินงานสูงถึง 100.823 พันล้านหยวน (เพิ่มขึ้น 8.37% เทียบรายปี) และรักษาระดับการเติบโตต่อเนื่องในไตรมาสแรกของปี 2569 โดย XCMG มีรายได้ 29.791 พันล้านหยวนในช่วงสามเดือนแรกของปี 2569 เพิ่มขึ้น 9.26% เทียบรายปี
การดำเนินงานระหว่างประเทศยังคงเป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตหลักของ XCMG ในปี 2568 รายได้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 16.58% เทียบรายปี แตะ 48.599 พันล้านหยวน คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่ง (48.20%) ของรายได้รวมของบริษัท เพิ่มขึ้น 3.39 จุดเปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว ในขณะเดียวกัน รายได้ในประเทศยังคงทรงตัวอยู่ที่ 52.224 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.70%
ในปี 2568 XCMG รายงานกำไรสุทธิของบริษัทแม่ที่ 6.572 พันล้านหยวน (+8.96% เทียบรายปี) ขณะที่กำไรสุทธิของบริษัทแม่ซึ่งปรับปรุงแล้วแตะ 6.550 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 13.68% เทียบรายปี สำหรับไตรมาสแรกของปี 2569 ผลกำไรยังคงทรงตัว โดยกำไรสุทธิและกำไรสุทธิซึ่งปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 2.056 พันล้านหยวน และ 2.024 พันล้านหยวน ตามลำดับ
นอกจากนี้ XCMG ยังรายงานกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ 14.142 พันล้านหยวนในปี 2568 เพิ่มขึ้น 148.42% เทียบรายปี ในไตรมาสแรกของปี 2569 กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 2.152 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 153.12% เทียบรายปี บริษัทรายงานอัตรากำไรขั้นต้น 22.61% เพิ่มขึ้น 0.04 จุดเปอร์เซ็นต์ และผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 11.00% เพิ่มขึ้น 0.63 จุดเปอร์เซ็นต์
ในปี 2568 XCMG ยังคงรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก บริษัทมุ่งเน้นนวัตกรรมที่ยั่งยืนซึ่งผลักดันรายได้จากพลังงานใหม่ให้สูงถึง 13.30 พันล้านหยวน (เพิ่มขึ้น 23.6% เทียบรายปี) ในขณะเดียวกัน กลุ่มผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมยังคงเป็นรากฐานที่มั่นคง โดยเครื่องจักรกลงานดินสร้างรายได้ 30.131 พันล้านหยวน และอุปกรณ์ยกสร้างรายได้ 20.983 พันล้านหยวน กลุ่มผลิตภัณฑ์เกิดใหม่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มเครื่องจักรเหมืองแร่รายงานรายได้ 9.377 พันล้านหยวน
XCMG มุ่งมั่นขยายฐานการดำเนินงานทั่วโลกโดยพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างระบบนิเวศการผลิตซึ่งขับเคลื่อนด้วยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม บริษัทมุ่งมั่นที่จะมอบการสนับสนุนระดับโลกแก่ลูกค้าและพันธมิตรทั่วโลกโดยพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์และขยายขอบเขตการบริการอย่างต่อเนื่อง
