XCMG ครองอันดับสามของโลกอีกครั้งใน Yellow Table ประจำปี 2569 ของ KHL Group

News provided by

XCMG Machinery

04 May, 2026, 14:51 CST

ซูโจว, ประเทศจีน, 4 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery ("XCMG", SHE: 000425) ประกาศได้รับการจัดอันดับที่สามของโลกอีกครั้งในกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักรกลก่อสร้าง โดยพิจารณาจากยอดขายใน Yellow Table ประจำปี 2569 ซึ่งจัดทำโดย International Construction นิตยสารในเครือ KHL Group กลุ่มสื่อก่อสร้างระดับโลก โดยมียอดจำหน่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างประมาณ 14.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และส่วนแบ่งตลาด 5.8% ในฐานะบริษัทจีนที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในรายการนี้ XCMG ยังคงเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวจากจีนซึ่งติดห้าอันดับแรกของโลก

Continue Reading
XCMG ranks third globally in the 2026 Yellow Table.
XCMG ranks third globally in the 2026 Yellow Table.

"การที่ XCMG ได้รับการจัดอันดับอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักรกลก่อสร้างสามอันดับแรกของโลก เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงฐานการดำเนินงานระดับโลกที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์ระยะยาวของเรา ผลประกอบการอันเข้มแข็งในปี 2568 นับเป็นบทใหม่ เนื่องจากเราพร้อมที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศ เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เครื่องจักรซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชาญฉลาด ตลอดจนส่งมอบมูลค่าที่ยั่งยืนให้กับพันธมิตรและอุตสาหกรรมทั่วโลก" Yang Dongsheng ประธาน XCMG Group และ XCMG Machinery กล่าว

จากรายงานประจำปีล่าสุดซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 28 เมษายน XCMG เผยการเติบโตที่แข็งแกร่งในปี 2568 โดยมีรายได้จากการดำเนินงานสูงถึง 100.823 พันล้านหยวน (เพิ่มขึ้น 8.37% เทียบรายปี) และรักษาระดับการเติบโตต่อเนื่องในไตรมาสแรกของปี 2569 โดย XCMG มีรายได้ 29.791 พันล้านหยวนในช่วงสามเดือนแรกของปี 2569 เพิ่มขึ้น 9.26% เทียบรายปี

การดำเนินงานระหว่างประเทศยังคงเป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตหลักของ XCMG ในปี 2568 รายได้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 16.58% เทียบรายปี แตะ 48.599 พันล้านหยวน คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่ง (48.20%) ของรายได้รวมของบริษัท เพิ่มขึ้น 3.39 จุดเปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว ในขณะเดียวกัน รายได้ในประเทศยังคงทรงตัวอยู่ที่ 52.224 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.70%

ในปี 2568 XCMG รายงานกำไรสุทธิของบริษัทแม่ที่ 6.572 พันล้านหยวน (+8.96% เทียบรายปี) ขณะที่กำไรสุทธิของบริษัทแม่ซึ่งปรับปรุงแล้วแตะ 6.550 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 13.68% เทียบรายปี สำหรับไตรมาสแรกของปี 2569 ผลกำไรยังคงทรงตัว โดยกำไรสุทธิและกำไรสุทธิซึ่งปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 2.056 พันล้านหยวน และ 2.024 พันล้านหยวน ตามลำดับ

นอกจากนี้ XCMG ยังรายงานกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ 14.142 พันล้านหยวนในปี 2568 เพิ่มขึ้น 148.42% เทียบรายปี ในไตรมาสแรกของปี 2569 กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 2.152 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 153.12% เทียบรายปี บริษัทรายงานอัตรากำไรขั้นต้น 22.61% เพิ่มขึ้น 0.04 จุดเปอร์เซ็นต์ และผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 11.00% เพิ่มขึ้น 0.63 จุดเปอร์เซ็นต์

ในปี 2568 XCMG ยังคงรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก บริษัทมุ่งเน้นนวัตกรรมที่ยั่งยืนซึ่งผลักดันรายได้จากพลังงานใหม่ให้สูงถึง 13.30 พันล้านหยวน (เพิ่มขึ้น 23.6% เทียบรายปี) ในขณะเดียวกัน กลุ่มผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมยังคงเป็นรากฐานที่มั่นคง โดยเครื่องจักรกลงานดินสร้างรายได้ 30.131 พันล้านหยวน และอุปกรณ์ยกสร้างรายได้ 20.983 พันล้านหยวน กลุ่มผลิตภัณฑ์เกิดใหม่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มเครื่องจักรเหมืองแร่รายงานรายได้ 9.377 พันล้านหยวน

XCMG มุ่งมั่นขยายฐานการดำเนินงานทั่วโลกโดยพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างระบบนิเวศการผลิตซึ่งขับเคลื่อนด้วยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม บริษัทมุ่งมั่นที่จะมอบการสนับสนุนระดับโลกแก่ลูกค้าและพันธมิตรทั่วโลกโดยพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์และขยายขอบเขตการบริการอย่างต่อเนื่อง

SOURCE XCMG Machinery

Also from this source

XCMG Sekali Lagi Tersenarai Tiga Teratas Global dalam Yellow Table 2026 KHL Group

XCMG Sekali Lagi Tersenarai Tiga Teratas Global dalam Yellow Table 2026 KHL Group

XCMG Machinery ("XCMG", SHE: 000425) mengumumkan bahawa ia sekali lagi menduduki tempat ketiga global dalam kalangan pengeluar peralatan pembinaan...
XCMG Hydrogen-Powered Heavy Truck Completes "Hydrogen Marathon" Verification, Advancing Low-Carbon Heavy Transport

XCMG Hydrogen-Powered Heavy Truck Completes "Hydrogen Marathon" Verification, Advancing Low-Carbon Heavy Transport

As Earth Day underscores this year's theme, "Our Power, Our Planet," global momentum toward low-carbon transition continues to accelerate. Against...
More Releases From This Source

Explore

Automotive

Automotive

Machinery

Machinery

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

News Releases in Similar Topics