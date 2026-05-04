XCMG Sekali Lagi Tersenarai Tiga Teratas Global dalam Yellow Table 2026 KHL Group

XUZHOU, China, 4 Mei 2026 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery ("XCMG", SHE: 000425) mengumumkan bahawa ia sekali lagi menduduki tempat ketiga global dalam kalangan pengeluar peralatan pembinaan berdasarkan hasil jualan dalam Yellow Table 2026, yang diterbitkan oleh International Construction, majalah di bawah kumpulan media pembinaan global KHL Group, dengan jualan peralatan mencecah kira-kira USD 14.2 bilion dan pegangan pasaran 5.8%. Sebagai syarikat China dengan kedudukan tertinggi dalam senarai tersebut, XCMG kekal sebagai satu-satunya pengeluar dari China dalam lima teratas global.

"Kedudukan berterusan XCMG dalam tiga teratas dunia dalam kalangan pengeluar peralatan pembinaan mencerminkan jejak global kukuh dan strategi jangka panjang kami," kata Yang Dongsheng, Pengerusi XCMG Group dan XCMG Machinery. "Prestasi kukuh kami pada 2025 menandakan lembaran baharu apabila kami bersedia memperdalam kerjasama antarabangsa, mempercepat peralihan ke arah jentera hijau dan pintar, dan menyampaikan nilai mampan kepada rakan kongsi dan industri global."

Disokong oleh laporan tahunan terkini yang dikeluarkan pada 28 April, XCMG melaporkan pertumbuhan kukuh pada 2025, dengan hasil operasi mencecah RMB 100.823 bilion (meningkat 8.37% tahun ke tahun), dan mengekalkan momentum pertumbuhan ke suku pertama 2026. Dalam tiga bulan pertama 2026, XCMG merekodkan hasil RMB 29.791 bilion, mewakili peningkatan 9.26% tahun ke tahun.

Operasi antarabangsa terus menjadi enjin pertumbuhan utama XCMG. Pada 2025, hasil luar negara melonjak 16.58% tahun ke tahun kepada RMB 48.599 bilion, menyumbang hampir separuh (48.20%) daripada jumlah hasil syarikat, meningkat 3.39 mata peratusan berbanding tahun sebelumnya. Sementara itu, hasil domestik kekal stabil pada RMB 52.224 bilion, meningkat sederhana sebanyak 1.70%.

Pada 2025, XCMG melaporkan Keuntungan Bersih Syarikat Induk sebanyak RMB 6.572 bilion (+8.96% tahun ke tahun), manakala Keuntungan Bersih Terlaras Syarikat Induk mencecah RMB 6.550 bilion, mewakili peningkatan yang kukuh sebanyak 13.68% tahun ke tahun. Bagi suku pertama 2026, keuntungan kekal stabil, dengan keuntungan bersih dan keuntungan bersih terlaras masing-masing mencecah RMB 2.056 bilion dan RMB 2.024 bilion.

XCMG turut melaporkan aliran tunai operasi sebanyak RMB 14.142 bilion pada 2025, meningkat 148.42% tahun ke tahun. Pada suku pertama 2026, aliran tunai operasi mencapai RMB 2.152 bilion, meningkat 153.12% tahun ke tahun. Syarikat melaporkan margin kasar sebanyak 22.61%, meningkat 0.04 mata peratusan, serta pulangan ke atas ekuiti sebanyak 11.00%, meningkat 0.63 mata peratusan.

Pada 2025, XCMG mengekalkan pertumbuhan stabil merentas kategori produk utama. Tumpuan syarikat terhadap inovasi mampan mendorong hasil tenaga baharu kepada RMB 13.30 bilion (peningkatan 23.6% tahun ke tahun). Pada masa sama, segmen tradisional terus menyediakan asas kukuh, dengan jentera kerja tanah menjana RMB 30.131 bilion dan peralatan pengangkatan menyumbang RMB 20.983 bilion. Segmen baharu pula terus berkembang stabil, dengan bahagian jentera perlombongan melaporkan hasil RMB 9.377 bilion.

XCMG komited memperluas jejak globalnya dengan memajukan peralatan hijau dan pintar serta mengukuhkan ekosistem pembuatan yang dipacu transformasi digital dan IoT industri. Melalui penambahbaikan berterusan portfolio produk dan capaian perkhidmatan, syarikat memastikan sokongan bertaraf dunia kepada pelanggan dan rakan kongsi di seluruh dunia.

