XCMG se classe à nouveau parmi les trois premiers mondiaux dans le Yellow Table 2026 du groupe KHL

XUZHOU, Chine, 3 mai 2026 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (« XCMG », SHE : 000425) annonce s'être à nouveau classé au troisième rang mondial des fabricants d'équipements de construction sur la base du chiffre d'affaires dans le Yellow Table 2026, publié par International Construction, un magazine du groupe médiatique mondial de la construction, KHL Group, avec des ventes d'équipements atteignant environ 14,2 milliards de dollars et une part de marché de 5,8 %. En tant qu'entreprise chinoise la mieux classée, XCMG reste le seul fabricant chinois à figurer dans le top 5 mondial.

XCMG ranks third globally in the 2026 Yellow Table.

« Le classement durable de XCMG parmi les trois premiers fabricants mondiaux d'équipements de construction témoigne de notre solide présence mondiale et de notre stratégie à long terme », déclare Yang Dongsheng, président du conseil du groupe XCMG et de XCMG Machinery. « Notre solide performance en 2025 marque un nouveau chapitre, et nous sommes désormais prêts à approfondir nos collaborations internationales, à accélérer la transition vers des machines vertes et intelligentes, et à offrir une valeur durable à nos partenaires et à l'industrie mondiale. »

Soutenu par son dernier rapport annuel, publié le 28 avril, XCMG fait état d'une croissance solide en 2025, avec des recettes d'exploitation atteignant 100,823 milliards RMB (en hausse de 8,37 % en glissement annuel), et a maintenu la dynamique de croissance au premier trimestre 2026. Au cours des trois premiers mois de 2026, XCMG a enregistré un chiffre d'affaires de 29,791 milliards RMB, soit une augmentation de 9,26 % en glissement annuel.

Les opérations internationales continuent d'être le principal moteur de croissance de XCMG. En 2025, les recettes internationales ont augmenté de 16,58 % en glissement annuel pour atteindre 48,599 milliards RMB, représentant près de la moitié (48,20 %) des recettes totales de l'entreprise, soit une augmentation de 3,39 points de pourcentage en glissement annuel. En parallèle, les recettes nationales sont restées stables à 52,224 milliards RMB, ce qui représente une modeste augmentation de 1,70 %.

En 2025, XCMG a déclaré un bénéfice net de la société mère de 6,572 milliards RMB (+8,96 % en glissement annuel), tandis que le bénéfice net ajusté de la société mère a atteint 6,550 milliards RMB, ce qui représente une forte augmentation de 13,68 % en glissement annuel. Pour le premier trimestre 2026, la rentabilité est restée stable, le bénéfice net et le bénéfice net ajusté atteignant respectivement 2,056 milliards RMB et 2,024 milliards RMB.

XCMG a également fait état d'un flux de trésorerie d'exploitation de 14,142 milliards RMB en 2025, en hausse de 148,42 % en glissement annuel. Au cours du premier trimestre 2026, le flux de trésorerie d'exploitation a atteint 2,152 milliards RMB, soit une augmentation de 153,12 % en glissement annuel. La société a déclaré une marge brute de 22,61 %, en hausse de 0,04 point de pourcentage, et un rendement des capitaux propres de 11,00 %, en hausse de 0,63 point de pourcentage.

En 2025, XCMG a maintenu une croissance régulière dans ses principales catégories de produits. L'accent mis par l'entreprise sur l'innovation durable a permis de porter le chiffre d'affaires des nouvelles énergies à 13,30 milliards RMB (soit une augmentation de 23,6 % en glissement annuel). En parallèle, les segments traditionnels ont continué à fournir une base solide, les engins de terrassement générant 30,131 milliards RMB et les équipements de levage contribuant à hauteur de 20,983 milliards RMB. Les segments émergents ont continué à se développer régulièrement, la division des machines d'exploitation minière affichant un chiffre d'affaires de 9,377 milliards RMB.

XCMG s'engage à renforcer sa présence mondiale en faisant progresser les équipements verts et intelligents et en renforçant un écosystème de fabrication piloté par la transformation numérique et l'IoT industriel. En optimisant sans relâche son portefeuille de produits et son offre de services, l'entreprise assure un soutien de premier ordre à ses clients et partenaires dans le monde entier.

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