XCMG vuelve a figurar entre los tres primeros a nivel mundial en la Yellow Table 2026 de KHL Group

XUZHOU, China, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery ("XCMG", SHE: 000425) anunció que, una vez más, se ha posicionado en tercer lugar a nivel mundial entre los fabricantes de maquinaria de construcción, según los ingresos por ventas, en la Yellow Table 2026, publicada por International Construction, una revista perteneciente al grupo mediático global de construcción KHL Group. Las ventas de maquinaria alcanzaron aproximadamente los 14.200 millones de dólares y la cuota de mercado fue del 5,8%. Como la empresa china mejor posicionada en la lista, XCMG sigue siendo el único fabricante de China entre los cinco primeros a nivel mundial.

XCMG ranks third globally in the 2026 Yellow Table.

«La posición sostenida de XCMG entre los tres principales fabricantes mundiales de maquinaria de construcción es una prueba de nuestra sólida presencia global y nuestra estrategia a largo plazo», declaró Yang Dongsheng, presidente de XCMG Group y XCMG Machinery. «Nuestro excelente desempeño en 2025 marca un nuevo capítulo, ya que estamos preparados para profundizar la colaboración internacional, acelerar la transición hacia maquinaria ecológica e inteligente y ofrecer un valor duradero a nuestros socios y a la industria global».

Respaldado por su último informe anual, publicado el 28 de abril, XCMG reportó un sólido crecimiento en 2025, con ingresos operativos que alcanzaron los 100.823 millones de RMB (un aumento del 8,37% interanual), y mantuvo el impulso de crecimiento durante el primer trimestre de 2026. En los primeros tres meses de 2026, XCMG registró ingresos por 29.791 millones de RMB, lo que representa un aumento interanual del 9,26%.

Las operaciones internacionales siguen siendo un motor de crecimiento fundamental para XCMG. En 2025, los ingresos en el extranjero aumentaron un 16,58% interanual, alcanzando los 48.599 millones de RMB, lo que representa casi la mitad (48,20%) de los ingresos totales de la compañía, un incremento de 3,39 puntos porcentuales respecto al año anterior. Por su parte, los ingresos nacionales se mantuvieron estables en 52.224 millones de RMB, lo que supone un modesto aumento del 1,70%.

En 2025, XCMG registró un beneficio neto de la empresa matriz de 6.572 millones de RMB (+8,96% interanual), mientras que el beneficio neto ajustado de la empresa matriz alcanzó los 6.550 millones de RMB, lo que representa un sólido aumento interanual del 13,68%. En el primer trimestre de 2026, la rentabilidad se mantuvo estable, con un beneficio neto y un beneficio neto ajustado de 2.056 millones de RMB y 2.024 millones de RMB, respectivamente.

XCMG también informó un flujo de caja operativo de 14.142 millones de RMB en 2025, un 148,42% más que el año anterior. En el primer trimestre de 2026, el flujo de caja operativo alcanzó los 2.152 millones de RMB, un 153,12% más que el año anterior. La compañía reportó un margen bruto del 22,61%, un 0,04% más, y una rentabilidad sobre el capital del 11,00%, un 0,63% más.

En 2025, XCMG mantuvo un crecimiento constante en sus principales categorías de productos. El enfoque de la compañía en la innovación sostenible impulsó los ingresos por energías renovables a 13.300 millones de RMB (un aumento interanual del 23,6%). Mientras tanto, los segmentos tradicionales continuaron proporcionando una base sólida, con la maquinaria para movimiento de tierras generando 30.131 millones de RMB y los equipos de elevación contribuyendo con 20.983 millones de RMB. Los segmentos emergentes continuaron expandiéndose de manera constante, con la división de maquinaria minera reportando ingresos por 9.377 millones de RMB.

XCMG se compromete a expandir su presencia global mediante el desarrollo de equipos ecológicos e inteligentes y el fortalecimiento de un ecosistema de fabricación impulsado por la transformación digital y el IoT industrial. Al perfeccionar continuamente su cartera de productos y su alcance de servicios, la empresa garantiza un soporte de primer nivel para sus clientes y socios en todo el mundo.

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