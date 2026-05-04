XCMG rangiert erneut unter den weltweiten Top 3 in der „Gelben Tabelle" 2026 der KHL Group

XUZHOU, China, 4. Mai 2026 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery („XCMG", SHE: (000425) gab bekannt, dass das Unternehmen in der von „International Construction" – einem Magazin der globalen Baubranchen-Mediengruppe KHL Group – veröffentlichten „Gelben Tabelle 2026" gemessen am Umsatz erneut den dritten Platz unter den Baumaschinenherstellern weltweit belegt hat, mit einem Maschinenumsatz von rund 14,2 Milliarden US-Dollar und einem Marktanteil von 5,8 %. Als das am höchsten platzierte chinesische Unternehmen auf der Liste ist XCMG nach wie vor der einzige Hersteller aus China unter den fünf weltweit führenden Unternehmen.

XCMG ranks third globally in the 2026 Yellow Table.

„Die Tatsache, dass XCMG weiterhin zu den drei weltweit führenden Baumaschinenherstellern zählt, ist ein Beleg für unsere starke globale Präsenz und unsere langfristige Strategie", sagte Yang Dongsheng, Vorsitzender der XCMG Group und von XCMG Machinery. „Unsere starke Leistung 2025 läutet ein neues Kapitel ein, da wir nun bereit sind, die internationale Zusammenarbeit zu vertiefen, den Wandel hin zu umweltfreundlichen und intelligenten Maschinen zu beschleunigen und unseren Partnern sowie der globalen Branche nachhaltigen Mehrwert zu bieten."

Gestützt auf seinen am 28. April veröffentlichten aktuellen Jahresbericht verzeichnete XCMG 2025 ein solides Wachstum mit einem Betriebsumsatz von 100,823 Milliarden RMB (ein Plus von 8,37 % gegenüber dem Vorjahr) und konnte die Wachstumsdynamik bis ins erste Quartal 2026 aufrechterhalten. In den ersten drei Monaten des Jahres 2026 verzeichnete XCMG einen Umsatz von 29,791 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 9,26 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das internationale Geschäft ist weiterhin ein wichtiger Wachstumsmotor für XCMG. 2025 stieg der Auslandsumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 16,58 % auf 48,599 Mrd. RMB und machte fast die Hälfte (48,20 %) des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus, was einem Anstieg um 3,39 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Inlandsumsatz blieb unterdessen mit 52,224 Mrd. RMB stabil und verzeichnete einen leichten Anstieg von 1,70 %.

2025 meldete XCMG einen Nettogewinn der Muttergesellschaft von 6,572 Mrd. RMB (+8,96 % im Jahresvergleich), während der bereinigte Nettogewinn der Muttergesellschaft 6,550 Mrd. RMB erreichte, was einem robusten Anstieg von 13,68 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im ersten Quartal 2026 blieb die Rentabilität stabil, wobei der Nettogewinn und der bereinigte Nettogewinn 2,056 Mrd. RMB bzw. 2,024 Mrd. RMB erreichten.

XCMG meldete für 2025 zudem einen operativen Cashflow von 14,142 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 148,42 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im ersten Quartal 2026 erreichte der operative Cashflow 2,152 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 153,12 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen meldete eine Bruttomarge von 22,61 % (ein Anstieg um 0,04 Prozentpunkte) und eine Eigenkapitalrendite von 11,00 % (ein Anstieg um 0,63 Prozentpunkte).

2025 verzeichnete XCMG in allen seinen Hauptproduktkategorien ein stetiges Wachstum. Der Fokus des Unternehmens auf nachhaltige Innovation trieb den Umsatz im Bereich neue Energien auf 13,30 Mrd. RMB (ein Anstieg von 23,6 % gegenüber dem Vorjahr). Gleichzeitig bildeten die traditionellen Segmente weiterhin eine solide Grundlage: Der Bereich Erdbewegungsmaschinen erzielte 30,131 Mrd. RMB, der Bereich Hebezeuge trug 20,983 Mrd. RMB bei. Aufstrebende Segmente expandierten weiterhin stetig, wobei der Geschäftsbereich Bergbaumaschinen einen Umsatz von 9,377 Milliarden RMB verzeichnete.

XCMG ist bestrebt, seine globale Präsenz auszubauen, indem es umweltfreundliche, intelligente Maschinen vorantreibt und ein Fertigungsökosystem stärkt, das von der digitalen Transformation und dem industriellen IoT angetrieben wird. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung seines Produktportfolios und seiner Servicereichweite gewährleistet das Unternehmen erstklassigen Support für seine Kunden und Partner weltweit.

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