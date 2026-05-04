XCMG, KHL 그룹의 2026 옐로우 테이블에서 다시 한번 세계 3위 기록

쉬저우, 중국 2026년 5월 4일 /PRNewswire/ -- XCMG 건설기계(XCMG Machinery, 'XCMG', SHE: 000425)가 글로벌 건설 미디어 그룹 KHL 그룹(KHL Group) 산하 매거진인 인터내셔널 컨스트럭션(International Construction)이 발행한 옐로우 테이블 2026(Yellow Table 2026)에서 매출 기준 건설 장비 제조업체 중 다시 한번 세계 3위를 기록했다고 발표했다. 장비 매출은 약 142억 달러에 달했으며 시장 점유율은 5.8%였다. 목록에서 가장 높은 순위의 중국 기업인 XCMG는 글로벌 톱 5에서 중국 유일의 제조업체라는 지위를 유지하고 있다.

XCMG ranks third globally in the 2026 Yellow Table.

XCMG 그룹(XCMG Group) 및 XCMG 건설기계의 양 동성(Yang Dongsheng) 회장은 "세계 3대 건설 장비 제조업체 중 하나로서 XCMG가 지속적으로 순위에 오른 것은 우리의 강력한 글로벌 입지와 장기적인 전략의 증거"라고 말했다. 이어 "2025년의 강력한 성과는 우리가 국제적인 협력을 심화하고, 친환경 및 지능형 기계로의 전환을 가속하며 파트너와 글로벌 산업에 지속적인 가치를 제공할 준비가 된 새로운 장을 의미한다"고 덧붙였다.

4월 28일 발표된 최신 연간 보고서를 바탕으로, XCMG는 2025년 견고한 성장을 보고했으며 영업 수익은 1008억 2300만 위안(전년 대비 8.37% 증가)에 달해 2026년 1분기에도 성장력을 유지했다. 2026년 첫 3개월 동안 XCMG는 297억 9100만 위안의 매출을 기록하여 전년 동기 대비 9.26% 증가를 보였다.

국제 사업은 XCMG의 주요 성장 엔진으로 지속되고 있다. 2025년 해외 매출은 전년 대비 16.58% 급증한 485억 9900만 위안을 기록하여 회사 전체 매출의 약 절반(48.20%)을 차지했으며, 이는 전년 대비 3.39%포인트 증가한 수치다. 한편 국내 매출은 522억 2400만 위안으로 안정세를 유지하며 1.70%의 완만한 증가를 보였다.

2025년 XCMG는 65억 7200만 위안의 모회사 순이익(전년 대비 8.96% 증가)을 보고했으며, 조정된 모회사 순이익은 65억 5000만 위안에 달해 전년 대비 13.68%의 강력한 증가를 보였다. 2026년 1분기 수익성은 안정적으로 유지되어 순이익과 조정 순이익이 각각 20억 5600만 위안과 20억 2400만 위안에 달했다.

XCMG는 또한 2025년 영업 현금 흐름이 141억 4200만 위안으로, 전년 대비 148.42% 증가했다고 보고했다. 2026년 1분기 영업 현금 흐름은 21억 5200만 위안에 달해 전년 동기 대비 153.12% 증가했다. 회사는 0.04%포인트 증가한 22.61%의 총이익률과 0.63%포인트 증가한 11.00%의 자기자본 이익률을 보고했다.

2025년 XCMG는 주요 제품 카테고리 전반에서 꾸준한 성장을 유지했다. 지속 가능한 혁신에 대한 회사의 집중은 신에너지 매출을 133억 위안(전년 대비 23.6% 증가)으로 끌어올렸다. 한편 기존 부문의 경우 토공 기계가 301억 3100만 위안, 호이스팅 장비가 209억 8300만 위안을 창출해 계속해서 강력한 기반을 제공했다. 신흥 부문들은 꾸준히 확장을 지속했으며, 광산 기계 부문은 93억 7700만 위안의 매출을 보고했다.

XCMG는 친환경 지능형 장비를 발전시키고 디지털 전환 및 산업용 IoT로 주도되는 제조 생태계를 강화함으로써 글로벌 입지 확장에 전념하고 있다. 제품 포트폴리오와 서비스 범위를 지속적으로 개선함으로써 회사는 전 세계 고객과 파트너들에게 세계적 수준의 지원을 보장한다.

SOURCE XCMG Machinery