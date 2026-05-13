ZTE veranstaltet Broadband User Congress 2026 in São Paulo unter dem Motto „Monetisieren Sie Ihr intelligentes Breitband"

SÃO PAULO, 13. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Informations- und Kommunikationstechnologie, hat ihren Broadband User Congress unter dem Motto „Monetize Your Intelligent Broadband" („Monetisieren Sie Ihr intelligentes Breitband") erfolgreich veranstaltet. Die Veranstaltung versammelte über 300 Führungskräfte von ISPs, Betreibern, Regierungen, Industrieverbänden und Ökosystempartnern in ganz Lateinamerika. Mit Blick auf die Senkung der Netzkosten, die Steigerung der Effizienz und Innovationen im Bereich der Heimdienstleistungen präsentierte der Kongress umfassende intelligente Breitbandmonetarisierungslösungen für Lateinamerika. Diese helfen Betreibern und Internetdienstanbietern, über reine „Pipe-only"-Modelle hinauszugehen, den ARPU des Basisnetzes zu steigern, die Einnahmen zu diversifizieren und die Wettbewerbsfähigkeit neu zu gestalten.

ZTE Hosts 2026 Broadband User Congress in São Paulo, under the Theme "Monetize Your Intelligent Broadband"

Fang Hui, Senior Vice President von ZTE, erklärte: „Mit über 20 Jahren Präsenz in Lateinamerika hat ZTE Hunderte von bedeutenden Projekten realisiert und über 100 Millionen Benutzer in Brasilien bedient. Wir werden durch technologische Innovation erstklassige Erfahrungen generieren, Wachstumspotenzial durch Win-Win-Partnerschaften freisetzen und die industrielle Transformation mit KI stärken. Mit unseren Full-Stack-Fähigkeiten ‚Connectivity + Computing' wollen wir ein offenes, intelligentes digitales Ökosystem aufbauen und gemeinsam mit lateinamerikanischen Partnern neue Werte schaffen."

ZTE präsentierte innovative Netzbetriebskonzepte und aktualisierte Portfolios und verwandelte das Motto „Monetize Your Intelligent Broadband" in einsetzbare und rentable Praktiken.

Für den Aufbau eines Breitbandnetzes für Betreiber verpflichtet sich ZTE, für jeden Kunden das beste Breitbandnetz seiner Klasse aufzubauen.

Im Bereich Zugang senken die FTTx-Monetarisierungslösungen von ZTE die Hürden für den Netzausbau durch schlanke OLTs, nutzen CEM+KI für präzise Qualitätsanalysen und gezieltes Marketing und erschließen mit KI-gestützten, vollständig optischen Campus-Netzwerken und interaktiven KI-Flachbildschirmen den B2B-Blue-Ocean-Markt. Damit werden Kostensenkungen, Effizienzsteigerungen und ARPU-Wachstum in Einklang gebracht. Das intelligente End-to-End-ODN-System gewährleistet die volle Lebenszyklussicherheit des Netzwerks.

Im Bereich Transport führte ZTE eine mit KI erweiterte C+L Full-Band 1.6T OTN-Lösung ein. Es liefert Durchbrüche in den Bereichen Single-Wavelength-Rate, Spektrum-Effizienz und intelligente Betriebs- und Wartungsleistungen (O&M), wobei Skalierung, Kostensenkung und agile Servicebereitstellung berücksichtigt werden. Das Unternehmen hat außerdem einen Single-Slot-Kernrouter mit 28,8 Tbit/s sowie leistungsstarke 100GE/400GE-Aggregationsrouter auf den Markt gebracht, die es Netzbetreibern ermöglichen, innovative IP-Netzwerke aufzubauen, die sich durch extrem hohe Bandbreiten, Umweltfreundlichkeit, Sicherheit und Intelligenz auszeichnen und damit die Grundlage für eine Aufwertung des Breitbandangebots schaffen.

Im Bereich Smart O&M verbessert die AIOps-Plattform die Fehlerdiagnose-Effizienz erheblich. Sie reduziert die Betriebskosten und treibt die Entwicklung zu autonomen L4-Netzwerken voran.

Im Bereich Heim-Breitband nutzt ZTE starke Technologie und kontinuierliche KI-Innovationen, um optimale Betriebsgesamtkosten zu gewährleisten.

Bei intelligenter Konnektivität dient AI Wi-Fi 7 als Kern und nutzt Vorteile in Bezug auf Spezifikationen, Abdeckung, Steuerung, Hardware, Software und Lieferkette, um den Betreibern zu helfen, die Betriebsgesamtkosten zu optimieren und eine präzise Auswahl zu erzielen.

Bei den Smart-Home-Value-Added-Services ermöglichen Großmodelle KI-O&M, KI-Kameras und KI-Smart-View und schaffen neue Home-Erlebnisse, die intelligente Steuerung, Fitness, Unterhaltung und Sicherheit integrieren und eine Verlagerung von grundlegender Konnektivität hin zu hochwertigen Diensten bewirken.

Bei intelligenten Betriebsabläufen ermöglicht die SCP-Plattform ein einheitliches Heimgeräte-Management mit Remote-Diagnostik, Optimierung mit einem Klick, Sperrung gestohlener Geräte und gezieltem VAS-Marketing, wodurch Betriebs- und Wartungskosten gesenkt, Einnahmen stabilisiert und effiziente Systeme für eine nachhaltige Monetarisierung aufgebaut werden.

ZTE befähigt ISPs, ihre Einnahmen durch leichte Bereitstellung und konvergente Effizienz zu steigern.

Light PON ermöglicht eine schnelle, kostengünstige Netzwerkimplementierung und verkürzt die Markteinführungszeit.

Light OTN verfügt über ein 12,8T-in-2U-High-Density-Design mit minimalistischem WebGUI-Management, unterstützt eine einzelne Wellenlänge von 1,6T, Zero-Touch-Bereitstellung und Plug-and-Play, reduziert Kosten und O&M-Komplexität und gewährleistet gleichzeitig eine optimale TCO.

Light IP Network bietet eine durchgängige leichte IP-Konvergenz vom CPE zum Backbone, basierend auf einer einheitlichen, offenen Architektur, einer reibungslosen Produktweiterentwicklung und KI-gestützter, minimalistischer O&M. Dies ermöglicht die Integration heterogener Netzwerke und sichert den Betrieb von Internetdienstanbietern.

Bei der Veranstaltung brachte ZTE die Set-Top-Box TV 3.0 der neuen Generation auf den Markt und markierte damit eine neue Phase des digitalen TV-Upgrades in Brasilien. ZTE und MediaTek führten gemeinsam Wi-Fi 7- und 10G-PON-Lösungen für Premium-Home- und KMU-Szenarien ein, um Betreibern zu helfen, hochwertige Benutzer für sich zu gewinnen. Qualcomm und ZTE arbeiten gemeinsam an einer Next-Generation-Netzwerkinfrastruktur für die KI-Ära und kombinieren die KI-nativen Wi-Fi- und FWA-Plattformen von Qualcomm mit der Zugangs- und Netzwerkführerschaft von ZTE.

Lu Maoliang, Präsident von ZTE Brazil, erklärte: „Brasilien ist ein strategischer Kernmarkt für ZTE. Seit 25 Jahren sind wir in Lateinamerika tätig und haben in dieser Zeit über 100 Netzbetreiber und Internetdienstanbieter betreut, mehr als 60.000 km Glasfaserkabel verlegt und über 30 Millionen Haushalte erreicht. Dieser Kongress befasst sich genau mit lokalen Anforderungen und liefert führende Technologien und Produkte, während er sich auf den nachhaltigen kommerziellen Erfolg der Kunden konzentriert."

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn

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