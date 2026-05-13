サンパウロ、2026年5月13日 /PRNewswire/ -- 統合情報通信技術ソリューションの世界的な大手プロバイダーであるZTE Corporation（0763.HK / 000063.SZ）は、「Monetize Your Intelligent Broadband」をテーマとするブロードバンド・ユーザー会議を成功裏に開催しました。このイベントには、ラテンアメリカ中のISP、通信事業者、政府、業界団体、エコシステム・パートナーから300人以上の幹部が集まりました。ネットワークコストの削減、効率性の向上、ホームサービスの革新が原動力となり、ラテンアメリカ向けの包括的なインテリジェントブロードバンド収益化ソリューションが発表されました。これらのソリューションは、通信事業者やISPがパイプのみのモデルから脱却し、基本ネットワークのARPUを高め、収益を多様化し、競争力を再構築するのに役立ちます。

ZTE、サンパウロで2026年ブロードバンド・ユーザー会議を開催 テーマは「Monetize Your Intelligent Broadband」 (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

ZTEの上級副社長であるFang Hui氏は次のように述べています。「ラテンアメリカにおける20年以上のプレゼンスにより、ZTEは何百もの画期的なプロジェクトを実現し、ブラジルで1億人以上のユーザーにサービスを提供してきました。私たちは、技術革新を通じてプレミアムな体験を推進し、ウィンウィンのパートナーシップを通じて成長の可能性を引き出し、AIによって産業の変革を後押しします。当社のフルスタックの『コネクティビティ＋コンピューティング』能力を活用することで、オープンでインテリジェントなデジタルエコシステムを構築し、ラテンアメリカのパートナーと新たな価値を共創していくことを約束します。」

ZTEは、革新的なネットワーク運用コンセプトとアップグレードされたポートフォリオを展示し、「Monetize Your Intelligent Broadband」を展開可能で収益性の高い実践に結びつけました。

通信事業者のブロードバンドネットワーク構築については、ZTEはすべての顧客のためにクラス最高のブロードバンドネットワークを構築することを約束します。

アクセスでは、ZTEのFTTx収益化ソリューションは、軽量OLTによってネットワーク展開の障壁を下げ、CEM+AIを採用して正確な品質分析とターゲットマーケティングを可能にし、AI全光キャンパスとAIインタラクティブフラットパネルによってB2Bブルーオーシャン市場に進出し、コスト削減、効率改善、ARPU成長のバランスを取っています。エンドツーエンドのインテリジェントなODNシステムは、ライフサイクル全体のネットワーク保証を実現します。

トランスポートでは、ZTEはAIで強化されたC+Lフルバンド1.6T OTNソリューションを発表しました。単一波長レート、スペクトラム効率、インテリジェントなO&Mにおけるブレークスルーを実現し、スケーリング、コスト削減、機敏なサービス提供に対応します。また、シングルスロットの28.8Tbpsコアルーターと高性能の100GE/400GEアグリゲーションルーターも発表し、事業者は超広帯域、グリーン、セキュア、インテリジェントな次世代IPネットワークを構築できるようになり、ブロードバンドの価値向上の基礎を築くことができます。

スマートO&Mでは、AIOpsプラットフォームが故障診断の効率を大幅に改善します。OPEXを削減し、L4自律型ネットワークへの進化を促します。

家庭用ブロードバンドについては、ZTEは強力な技術と継続的なAIイノベーションを活用し、最適なTCOを確保しています。

スマートコネクティビティでは、AI Wi-Fi 7が中核となり、仕様、カバレッジ、制御、ハードウェア、ソフトウェア、サプライチェーンにおける優位性を活用し、事業者がTCOを最適化し、正確な選択を達成できるよう支援します。

スマートホームの付加価値サービスでは、AI O&M、AIカメラ、AIスマートビューが大規模モデルによって強化され、スマートコントロール、フィットネス、エンターテインメント、セキュリティを統合した新たなホーム体験が創出され、基本的な接続性から高付加価値サービスへとシフトします。

スマートオペレーションでは、SCPプラットフォームが、リモート診断、ワンクリック最適化、盗難デバイスロック、ターゲットVASマーケティングによる統合ホームデバイス管理を可能にし、O&Mコストの削減、収益の安定化、持続可能な収益化のための効率的なシステムの構築を実現します。

ZTEはISPに対して、軽量な配備と統合された効率性によって収益を増加させることを支援します。

Light PONは、迅速でコスト効率の高いネットワーク展開を可能にし、市場投入までの時間を短縮します。

Light OTNは、12.8T-in-2Uの高密度設計と最小限のWebGUI管理を特長とし、単一波長1.6T、ゼロタッチ導入、プラグアンドプレイをサポートし、最適なTCOを確保しながらコストとO&Mの複雑さを軽減します。

Light IP Networkは、CPEからバックボーンまでエンドツーエンドの軽量IPコンバージェンスを提供し、統一されたオープンアーキテクチャ、スムーズな製品進化、AIを活用した最小限のO&Mにより、異種ネットワークの統合を可能にし、ISPの運営を保護します。

このイベントでZTEは、ブラジルのデジタルTVアップグレードの新たな段階を示す新世代TV 3.0セットトップボックスを発表しました。ZTEとMediaTekは共同で、プレミアムホームおよびSMBシナリオ向けのWi-Fi 7および10G PONソリューションを発表し、通信事業者が高価値ユーザーを開拓できるよう支援しました。QualcommとZTEは、QualcommのAIネイティブWi-FiおよびFWAプラットフォームとZTEのアクセスおよびネットワーキングにおけるリーダーシップを組み合わせることで、AI時代の次世代ネットワーキングインフラを共同で開発しています。

ZTEブラジル社長のLu Maoliang氏は次のようにコメントしています。「ブラジルはZTEにとって戦略的な中核市場です。ラテンアメリカで25年にわたり地域密着型の事業を展開し、100社以上の通信事業者やISPにサービスを提供、6万km以上の光ファイバーを敷設し、3,000万世帯以上にサービスを提供してきました。この大会は、地域の需要に的確に対応し、顧客の持続可能な商業的成功を促進することに焦点を当てながら、先進的な技術と製品を提供します。」

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