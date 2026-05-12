SÃO PAULO, 12 Mei 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), penyedia global yang terkemuka bagi penyelesaian teknologi maklumat dan komunikasi bersepadu, menganjurkan dengan jayanya Kongres Pengguna Jalur Lebar yang bertemakan "Monetize Your Intelligent Broadband" ("Jana Keuntungan Jalur Lebar Pintar Anda"). Acara itu menghimpunkan lebih 300 eksekutif yang terdiri daripada ISP, pengendali, kerajaan, persatuan industri dan rakan ekosistem dari seluruh Amerika Latin. Dipacu oleh pengurangan kos rangkaian, peningkatan kecekapan dan inovasi perkhidmatan rumah, kongres tersebut mempersembahkan penyelesaian pengewangan jalur lebar pintar yang komprehensif untuk Amerika Latin. Penyelesaian ini dapat membantu pengendali dan ISP maju melangkaui model berasaskan saluran semata-mata, meningkatkan ARPU rangkaian asas, mempelbagaikan hasil dan membentuk semula daya saing.

ZTE Anjur Kongres Pengguna Jalur Lebar 2026 di São Paulo dengan Tema "Jana Keuntungan Jalur Lebar Pintar Anda" (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Fang Hui, Naib Presiden Kanan ZTE, menyatakan: "Setelah bertapak selama lebih 20 tahun di Amerika Latin, ZTE menyerahkan ratusan projek mercu tanda dan memberi perkhidmatan kepada lebih 100 juta pengguna di Brazil. Kami akan memacu pengalaman premium melalui inovasi teknologi, mencapai potensi pertumbuhan menerusi perkongsian yang saling menguntungkan dan memperkasakan transformasi industri dengan AI. Dengan memanfaatkan keupayaan 'Sambungan + Pengkomputeran' tindanan penuh kami, kami komited untuk membina ekosistem digital terbuka dan pintar serta mencipta bersama-sama nilai baharu bersama rakan kongsi Amerika Latin."

ZTE memaparkan konsep operasi rangkaian inovatif dan portfolio yang dinaik taraf, menterjemahkan "Jana Keuntungan Jalur Lebar Pintar Anda" kepada amalan yang boleh dilaksanakan dan menguntungkan.

Bagi pembinaan rangkaian jalur lebar pengendali, ZTE komited untuk membina rangkaian jalur lebar terbaik dalam kelasnya untuk setiap pelanggan.

Dalam akses, penyelesaian pengewangan FTTx ZTE mengurangkan halangan pelaksanaan rangkaian melalui OLT ringan, mengguna pakai CEM+AI bagi membolehkan analisis kualiti yang tepat dan pemasaran bersasar, serta berkembang ke pasaran lautan biru B2B dengan kampus optik penuh AI dan AI Interactive Flat Panel, sekali gus mengimbangi pengurangan kos, peningkatan kecekapan dan pertumbuhan ARPU. Sistem ODN pintar hujung-ke-hujung memastikan jaminan rangkaian kitaran hayat sepenuhnya.

Dalam pengangkutan, ZTE melancarkan penyelesaian OTN 1.6T jalur penuh C+L yang ditingkatkan dengan AI. Ia menawarkan kemajuan dalam kadar jarak gelombang tunggal, kecekapan spektrum dan O&M pintar, menangani penskalaan, pengurangan kos dan penyampaian perkhidmatan tangkas. Ia turut melancarkan penghala teras 28.8 Tbps slot tunggal serta penghala pengagregatan 100GE/400GE berprestasi tinggi yang membolehkan pengendali membina rangkaian IP generasi seterusnya yang berciri ultra-jalur lebar, hijau, selamat dan pintar, sekali gus meletakkan asas bagi peningkatan nilai jalur lebar.

Dalam O&M pintar, platform AIOps meningkatkan kecekapan diagnosis kerosakan dengan ketara. Ia mengurangkan OPEX dan memacu evolusi ke arah rangkaian autonomi L4.

Bagi jalur lebar rumah, ZTE memanfaatkan teknologi yang kukuh dan inovasi AI berterusan bagi memastikan TCO optimum.

Dalam sambungan pintar, AI Wi–Fi 7 berfungsi sebagai terasnya dengan memanfaatkan kelebihan spesifikasi, liputan, kawalan, perkakasan, perisian dan rantaian bekalan untuk membantu pengendali mengoptimumkan TCO dan mencapai pemilihan yang tepat.

Dalam perkhidmatan nilai tambah rumah pintar, keupayaan model besar memperkasakan O&M AI, kamera AI dan AI Smart View, lalu mewujudkan pengalaman rumah baharu yang mengintegrasikan kawalan pintar, kecergasan, hiburan dan keselamatan dengan beralih daripada sambungan asas kepada perkhidmatan bernilai tinggi.

Dalam operasi pintar, platform SCP mengupayakan pengurusan peranti rumah terpadu dengan diagnostik jarak jauh, pengoptimuman satu klik, penguncian peranti dicuri dan pemasaran VAS bersasar, seterusnya mengurangkan kos O&M, menstabilkan hasil serta membina sistem yang cekap untuk pengewangan mampan.

ZTE memperkasakan ISP untuk meningkatkan hasil melalui pelaksanaan ringan dan kecekapan tergabung.

Light PON membolehkan pelaksanaan rangkaian yang pantas dan berkesan kos, sekali gus memendekkan tempoh masa ke pasaran.

Light OTN membawakan reka bentuk ketumpatan tinggi 12.8T-dalam-2U dengan pengurusan WebGUI minimalis yang menyokong 1.6T jarak gelombang tunggal, pelaksanaan tanpa sentuhan dan pasang-dan-pakai, lalu mengurangkan kos serta kerumitan O&M sambil memastikan TCO optimum.

Light IP Network menyediakan pergabungan IP ringan hujung-ke-hujung daripada CPE ke tulang belakang rangkaian yang dibina berasaskan seni bina terbuka terpadu, evolusi produk yang lancar dan O&M minimalis berkuasa AI bagi mengupayakan integrasi rangkaian heterogen serta melindungi operasi ISP.

Di acara itu, ZTE melancarkan kotak set atas TV 3.0 generasi baharu yang menandakan fasa baharu dalam penaiktarafan TV digital Brazil. ZTE dan MediaTek memperkenalkan bersama-sama penyelesaian Wi–Fi 7 dan 10G PON untuk senario rumah dan PKS premium bagi membantu pengendali berhubung dengan pengguna bernilai tinggi. Qualcomm dan ZTE bekerjasama dalam infrastruktur rangkaian generasi seterusnya untuk Era AI yang menggabungkan platform Wi-Fi dan FWA natif-AI Qualcomm dengan kepimpinan akses dan rangkaian ZTE.

Lu Maoliang, Presiden ZTE Brazil, mengulas: "Brazil ialah pasaran strategik teras bagi ZTE. Dengan operasi setempat selama 25 tahun di Amerika Latin, kami telah memberi perkhidmatan kepada lebih 100 pengendali dan ISP, melaksanakan lebih 60,000 km gentian optik dan mencapai lebih 30 juta isi rumah. Kongres ini memenuhi keperluan tempatan secara tepat, menyampaikan teknologi dan produk terkemuka sambil memfokuskan untuk memacu kejayaan komersial mampan pelanggan."

