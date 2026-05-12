ZTE accueille le Broadband User Congress 2026 à São Paulo, sur le thème « Monetize Your Intelligent Broadband » (monétisez votre haut débit intelligent)

SÃO PAULO, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a organisé avec succès son congrès destiné aux utilisateurs de large bande, sur le thème « Monetize Your Intelligent Broadband » (monétisez votre haut débit intelligent). L'événement a rassemblé plus de 300 dirigeants représentant des fournisseurs d'accès à Internet, des opérateurs, des gouvernements, des associations sectorielles et des partenaires de l'écosystème dans toute l'Amérique latine. Stimulé par la réduction des coûts des réseaux, l'amélioration de l'efficacité et l'innovation des services à domicile, le congrès a présenté des solutions intelligentes et complètes de monétisation du haut débit pour l'Amérique latine. Celles-ci ont été pensées pour aider les opérateurs et les fournisseurs d'accès à Internet à dépasser les modèles fondés uniquement sur les infrastructures, à stimuler le revenu moyen par utilisateur du réseau de base, à diversifier les recettes et à remodeler la compétitivité.

ZTE Hosts 2026 Broadband User Congress in São Paulo, under the Theme "Monetize Your Intelligent Broadband"

Fang Hui, premier vice-président de ZTE, a déclaré : « Présente en Amérique latine depuis plus de 20 ans, ZTE a réalisé des centaines de projets emblématiques et desservi plus de 100 millions d'utilisateurs au Brésil. Nous favoriserons les expériences haut de gamme grâce à l'innovation technologique, libérerons le potentiel de croissance grâce à des partenariats gagnant-gagnant et favoriserons la transformation industrielle à l'aide de l'IA. En nous appuyant sur nos capacités complètes de connectivité et d'informatique, nous nous engageons à construire un écosystème numérique ouvert et intelligent et à créer une nouvelle valeur ajoutée avec nos partenaires d'Amérique latine ».

ZTE a présenté des concepts d'exploitation de réseau innovants et des portefeuilles améliorés, traduisant le slogan « Monetize Your Intelligent Broadband » en pratiques déployables et rentables.

En ce qui concerne la mise en place de réseaux haut débit pour les opérateurs, ZTE s'engage à construire le meilleur réseau haut débit pour chaque client.

Dans le domaine de l'accès, les solutions de monétisation FTTx de ZTE réduisent les obstacles au déploiement du réseau grâce à des OLT légers, adoptent le CEM couplé à l'IA pour permettre de réaliser une analyse précise de la qualité et un marketing ciblé, et s'ouvrent au marché B2B à fort potentiel avec des campus tout-optiques basés sur l'IA et des écran plats interactifs intelligents, équilibrant ainsi la réduction des coûts, l'amélioration de l'efficacité et la hausse du revenu moyen par utilisateur. Le système ODN intelligent de bout en bout assure la fiabilité du réseau sur tout son cycle de vie.

Dans le domaine du transport, ZTE a lancé une solution OTN 1,6T sur bande complète C+L optimisée par l'IA. Elle assure des avancées majeures dans le domaine du débit par longueur d'onde, de l'efficacité spectrale et de l'exploitation et de la gestion intelligentes, ce qui favorise l'évolutivité, la réduction des coûts et la fourniture de services flexible. La société a également lancé un routeur central à fente unique de 28,8 Tbps et des routeurs d'agrégation 100GE/400GE à haute performance, permettant aux opérateurs de déployer des réseaux IP de nouvelle génération à ultra-haut débit, écologiques, sécurisés et intelligents, jetant ainsi les bases d'une valorisation du haut débit.

Dans le domaine de l'exploitation et de la gestion intelligentes, la plateforme AIOps améliore considérablement l'efficacité du diagnostic des pannes. Il réduit les coûts d'exploitation et favorise l'évolution vers des réseaux autonomes de niveau 4.

Pour le haut débit domestique, ZTE s'appuie sur une technologie solide et une innovation continue en matière d'intelligence artificielle afin d'optimiser le coût total de possession.

Dans le domaine de la connectivité intelligente, le Wi-Fi 7 piloté par l'IA est au cœur de la technologie et tire parti des avantages offerts par les spécifications, la couverture, le contrôle, le matériel, les logiciels et la chaîne d'approvisionnement pour aider les opérateurs à optimiser le coût total de possession et à cibler leur choix.

Dans le domaine des services à valeur ajoutée pour la maison intelligente, les capacités des grands modèles renforcent l'IA O&M, les caméras IA et l'AI Smart View, créant ainsi de nouvelles expériences domestiques intégrant le contrôle intelligent, le fitness, le divertissement et la sécurité, passant ainsi d'une connectivité de base à des services à forte valeur ajoutée.

Dans le cadre des opérations intelligentes, la plateforme SCP permet d'assurer une gestion unifiée des appareils domestiques avec des diagnostics à distance, une optimisation en un clic, un verrouillage des appareils volés et un marketing ciblé des services à valeur ajoutée, réduisant ainsi les coûts d'exploitation et de maintenance, stabilisant les revenus et construisant des systèmes efficaces pour une monétisation durable.

ZTE permet aux fournisseurs d'accès Internet d'augmenter leurs revenus grâce à un déploiement léger et à une efficacité convergente.

La solution Light PON permet un déploiement rapide et rentable du réseau, réduisant ainsi les délais de mise sur le marché.

Le Light OTN se caractérise par une conception haute densité de 12,8 T en 2U avec une gestion WebGUI minimaliste, prenant en charge une longueur d'onde unique de 1,6 T, un déploiement sans contact et plug-and-play, réduisant les coûts et la complexité de l'exploitation et de la maintenance tout en garantissant un coût total de possession optimal.

Le réseau Light IP Network offre une convergence IP légère de bout en bout, du CPE au cœur de réseau, en s'appuyant sur une architecture ouverte unifiée, une évolution en douceur des produits, ainsi qu'une exploitation et une maintenance minimales pilotées par l'IA, permettant l'intégration de réseaux hétérogènes et préservant les activités des fournisseurs de services Internet.

À cette occasion, ZTE a lancé le décodeur TV 3.0 de nouvelle génération, qui marque une nouvelle étape dans la modernisation de la télévision numérique au Brésil. ZTE et MediaTek ont présenté ensemble des solutions Wi-Fi 7 et 10G PON pour les environnements résidentiels haut de gamme et les PME, afin d'aider les opérateurs à exploiter les utilisateurs à forte valeur ajoutée. Qualcomm et ZTE collaborent sur l'infrastructure réseau de nouvelle génération pour l'ère de l'IA, en associant les plateformes Wi-Fi et FWA de Qualcomm, conçues pour l'IA, au leadership de ZTE en matière d'accès et de réseau.

Lu Maoliang, président de ZTE Brésil, a commenté l'événement : « Le Brésil est un marché stratégique essentiel pour ZTE. Forts de 25 ans d'activités localisées en Amérique latine, nous avons desservi plus de 100 opérateurs et fournisseurs d'accès à Internet, déployé plus de 60 000 km de fibre optique et sommes parvenu à plus de 30 millions de foyers. Ce congrès répond précisément aux demandes locales, en fournissant des technologies et des produits de pointe tout en se concentrant sur la réussite commerciale durable des clients ».

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