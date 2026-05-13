ZTE organiseert 2026 Broadband User Congress in São Paulo, onder het thema "Monetize Your Intelligent Broadband"

SÃO PAULO, 13 mei 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van geïntegreerde oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, organiseerde met succes zijn Broadband User Congress onder het thema "Monetize Your Intelligent Broadband". Het evenement werd bijgewoond door meer dan 300 leidinggevenden van ISP's, operatoren, overheden, sectorverenigingen en ecosysteempartners uit heel Latijns-Amerika. Gedreven door verlaging van de netwerkkosten, verbetering van de efficiëntie en innovatie van de homeservice, presenteerde het congres uitgebreide intelligente oplossingen voor het te gelde maken van breedband in Latijns-Amerika. Deze helpen operatoren en ISP's om verder te gaan dan alleen pijpmodellen, waardoor de ARPU van het basisnetwerk wordt verhoogd, de inkomsten worden gediversifieerd en het concurrentievermogen opnieuw wordt vormgegeven.

ZTE Hosts 2026 Broadband User Congress in São Paulo, under the Theme "Monetize Your Intelligent Broadband"

Fang Hui, senior vicevoorzitter van ZTE, verklaart: "Met meer dan 20 jaar aanwezigheid in Latijns-Amerika heeft ZTE honderden baanbrekende projecten opgeleverd en meer dan 100 miljoen gebruikers bediend in Brazilië. We zullen premium ervaringen stimuleren via technologische innovatie, groeipotentieel ontsluiten aan de hand van win-win partnerschappen en industriële transformatie mogelijk maken met AI. Door gebruik te maken van onze volledige 'Connectivity + Computing' mogelijkheden, zetten we ons in om een open, intelligent digitaal ecosysteem op te bouwen en samen met Latijns-Amerikaanse partners nieuwe waarde te creëren."

ZTE demonstreerde innovatieve concepten voor netwerkbeheer en geüpgradede portfolio's en vertaalde "Monetize Your Intelligent Broadband" naar implementeerbare en winstgevende praktijken.

Voor de aanleg van breedbandnetwerken voor operatoren zet ZTE zich in om voor elke klant het beste breedbandnetwerk tot stand te brengen.

Op het vlak van toegang verlagen de FTTx-monetisatieoplossingen van ZTE de barrières voor netwerkimplementatie via lichte OLT's, passen ze CEM+AI toe om nauwkeurige kwaliteitsanalyse en gerichte marketing mogelijk te maken, en breiden ze uit naar de B2B blue ocean-markt met AI all-optical campus en AI Interactive Flat Panel, waarbij vermindering van de kosten, verbetering van de efficiëntie en ARPU-groei in evenwicht worden gebracht. Het intelligente end-to-end ODN-systeem waarborgt de volledige levenscyclus van het netwerk.

Op het vlak van transport lanceerde ZTE een C+L full-band 1,6T OTN-oplossing verbeterd met AI. Het levert doorbraken op gebied van single-wavelength rate, spectrumefficiëntie en intelligente O&M, met het oog op schaalvergroting, kostenverlaging en flexibele dienstverlening. Het bedrijf lanceerde ook een 28,8 Tbps core router met één sleuf en krachtige 100GE/400GE aggregatierouters, waarmee operatoren IP-netwerken van de volgende generatie kunnen bouwen die groen, veilig en intelligent zijn, over ultra-breedband beschikken en die de basis leggen voor een upgrade van de breedbandwaarde.

Op het vlak van smart O&M verbetert het AIOps-platform de efficiëntie van foutdiagnose aanzienlijk. Het verlaagt de OPEX en stimuleert de evolutie naar autonome L4-netwerken.

Voor homebreedband maakt ZTE gebruik van sterke technologie en voortdurende AI-innovatie om optimale TCO te garanderen.

Op het vlak van smart connectiviteit vormt AI Wi-Fi 7 de kern, waarbij voordelen op gebied van specificaties, dekking, besturing, hardware, software en toeleveringsketen worden benut om operatoren te helpen de TCO te optimaliseren en een nauwkeurige selectie te maken.

Op het vlak van waardetoevoegende diensten voor slimme woningen zorgen grootschalige mogelijkheden voor AI O&M, AI-camera's en AI Smart View voor nieuwe home-ervaringen waarbij slimme besturing, fitness, entertainment en beveiliging worden geïntegreerd en van basisconnectiviteit naar hoogwaardige diensten wordt overgestapt.

Op het vlak van slimme operaties maakt het SCP-platform een uniform beheer van apparaten in huis mogelijk met diagnostiek op afstand, optimalisatie met één klik, vergrendeling van gestolen apparaten en gerichte VAS-marketing, waardoor de O&M-kosten dalen, de inkomsten stabiliseren en efficiënte systemen worden gebouwd voor duurzame monetisatie.

ZTE stelt ISP's in staat om hun inkomsten te verhogen aan de hand van lichte implementatie en geconvergeerde efficiëntie.

Lichte PON maakt een snelle, kosteneffectieve netwerkimplementatie mogelijk, waardoor de time-to-market korter wordt.

Lichte OTN is voorzien van een 12,8T-in-2U high-density ontwerp met minimalistisch WebGUI-beheer, met ondersteuning voor single-wavelength 1,6T, zero-touch implementatie en plug-and-play, waardoor kosten en O&M-complexiteit worden verlaagd en optimale TCO wordt gegarandeerd.

Licht IP Network biedt lichte end-to-end IP-convergentie van CPE tot backbone, gebouwd op een uniforme open architectuur, soepele productevolutie en door AI gedreven minimalistische O&M, waardoor heterogene netwerkintegratie mogelijk wordt en ISP-activiteiten worden gewaarborgd.

Tijdens het evenement lanceerde ZTE de nieuwe generatie TV 3.0 set-top box, die een nieuwe fase markeert in de upgrade van digitale tv in Brazilië. ZTE en MediaTek hebben gezamenlijk Wi-Fi 7- en 10G PON-oplossingen geïntroduceerd voor hoogwaardige home- en MKB-scenario's, waarmee operatoren waardevolle gebruikers kunnen aanboren. Qualcomm en ZTE werken samen aan de volgende generatie netwerkinfrastructuur voor het AI-tijdperk, waarbij Qualcomm's AI-native Wi-Fi- en FWA-platformen worden gecombineerd met ZTE's leiderschap op gebied van toegang en netwerken.

Lu Maoliang, voorzitter van ZTE Brazilië, gaf volgend commentaar: "Brazilië is een strategische kernmarkt voor ZTE. Met 25 jaar gelokaliseerde activiteiten in Latijns-Amerika hebben we meer dan 100 operatoren en ISP's bediend, meer dan 60.000 km glasvezel uitgerold en meer dan 30 miljoen gezinnen bereikt. Dit congres speelt precies in op lokale behoeften, levert toonaangevende technologieën en producten en richt zich tegelijk op het stimuleren van duurzaam commercieel succes bij klanten."

