ZTE จัดงานประชุม Broadband User Congress ปี 2569 ที่เซาเปาโล ในหัวข้อ "Monetize Your Intelligent Broadband"
News provided byZTE Corporation
12 May, 2026, 22:11 CST
เซาเปาโล, 12 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ) ผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบบูรณาการชั้นนำระดับโลก จัดงานประชุม Broadband User Congress ในหัวข้อ "Monetize Your Intelligent Broadband" (สร้างรายได้จากบรอดแบนด์อัจฉริยะของคุณ) อย่างประสบความสำเร็จ โดยภายในงานมีผู้บริหารมากกว่า 300 คน จากบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม หน่วยงานภาครัฐ สมาคมอุตสาหกรรม และพันธมิตรในระบบนิเวศจากทั่วภูมิภาคลาตินอเมริกาเข้าร่วม งานประชุมครั้งนี้นำเสนอโซลูชันการสร้างรายได้จากบรอดแบนด์อัจฉริยะแบบครบวงจรสำหรับภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยมีแรงขับเคลื่อนจากความต้องการลดต้นทุนเครือข่าย เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างนวัตกรรมบริการภายในบ้าน โซลูชันเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ให้บริการเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตสามารถก้าวข้ามจากโมเดลธุรกิจที่ทำหน้าที่เป็นเพียงท่อส่งข้อมูล เพื่อเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) จากบริการเครือข่ายพื้นฐาน กระจายแหล่งรายได้ให้หลากหลายขึ้น และพลิกโฉมขีดความสามารถในการแข่งขัน
Fang Hui รองประธานอาวุโสของ ZTE กล่าวว่า "ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคลาตินอเมริกา ZTE ได้ส่งมอบโครงการสำคัญระดับแลนด์มาร์กหลายร้อยโครงการ และให้บริการผู้ใช้งานมากกว่า 100 ล้านรายในบราซิล เราจะขับเคลื่อนเพื่อสร้างประสบการณ์ระดับพรีเมียมผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้เกิดศักยภาพการเติบโตได้อย่างเต็มที่ผ่านความร่วมมือที่ต่างฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน และส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมด้วย AI ด้วยขีดความสามารถ 'Connectivity + Computing' แบบครบวงจรของเรา เรามุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่เปิดกว้างและชาญฉลาด พร้อมร่วมสร้างคุณค่าใหม่ ๆ ไปกับพันธมิตรในลาตินอเมริกา"
ภายในงาน ZTE ได้จัดแสดงแนวคิดใหม่ด้านการดำเนินงานเครือข่ายเชิงนวัตกรรมและกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอัปเกรด โดยเปลี่ยนแนวคิด "Monetize Your Intelligent Broadband" ให้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้งานและสร้างผลกำไรได้จริง
สำหรับการก่อสร้างเครือข่ายบรอดแบนด์ของผู้ให้บริการโทรคมนาคม ZTE มุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายบรอดแบนด์ระดับที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมให้แก่ลูกค้าทุกราย
ในส่วนของการเข้าถึง โซลูชันสำหรับสร้างรายได้จากโครงข่าย FTTx ของ ZTE ช่วยลดอุปสรรคในการติดตั้งใช้งานโครงข่ายด้วยอุปกรณ์ OLT แบบเบาและคล่องตัว พร้อมนำเทคโนโลยี CEM ที่ผสานกับ AI มาใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพบริการอย่างแม่นยำ และทำการตลาดได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจสู่ตลาด B2B ที่มีศักยภาพสูง ผ่านโซลูชัน AI All-Optical Campus และ AI Interactive Flat Panel เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) ได้อย่างลงตัว ขณะเดียวกัน ระบบ ODN อัจฉริยะแบบครบวงจรยังช่วยรับประกันคุณภาพเครือข่ายได้ตลอดทั้งวงจรชีวิตการใช้งาน
ในส่วนโครงข่ายขนส่งข้อมูล ZTE ได้เปิดตัวโซลูชัน OTN ความเร็ว 1.6T แบบสเปกตรัมเต็มย่าน C+L และเสริมความสามารถด้วย AI โดยโซลูชันนี้สร้างความก้าวหน้าสำคัญทั้งในด้านอัตราการรับส่งข้อมูลต่อความยาวคลื่น ประสิทธิภาพการใช้สเปกตรัม และการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) แบบอัจฉริยะ เพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถขยายขีดความสามารถของโครงข่าย ลดต้นทุน และให้บริการได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดตัวเราเตอร์แกนกลางที่มีความจุสูงถึง 28.8 Tbps ภายในสล็อตเดียว รวมถึงเราเตอร์รวบรวมส่งต่อทราฟฟิกสู่โครงข่ายหลัก (aggregation router) ประสิทธิภาพสูงที่รองรับพอร์ตความเร็ว 100GE/400GE เพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการสร้างโครงข่าย IP ยุคใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน อย่างความเร็วสูงพิเศษ ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย และชาญฉลาด เพื่อวางรากฐานสำคัญในการยกระดับมูลค่าของบริการบรอดแบนด์
ในด้านการปฏิบัติการและบำรุงรักษาอัจฉริยะ แพลตฟอร์ม AIOps ของ ZTE ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) และผลักดันการพัฒนาไปสู่เครือข่ายอัตโนมัติระดับ L4
สำหรับบรอดแบนด์ภายในบ้าน ZTE ใช้จุดแข็งด้านเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม AI อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการบริหารต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) ได้อย่างเหมาะสมที่สุด
ในด้านการเชื่อมต่ออัจฉริยะ เทคโนโลยี AI Wi-Fi 7 ทำหน้าที่เป็นหัวใจหลัก โดยอาศัยจุดเด่นด้านมาตรฐานทางเทคนิค การครอบคลุมพื้นที่ การควบคุมเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของและเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมที่สุด
ในส่วนของบริการเสริมสำหรับบ้านอัจฉริยะ (smart home) มีการนำขีดความสามารถของโมเดลขนาดใหญ่มาใช้เพื่อยกระดับบริการต่าง ๆ เช่น AI O&M, กล้อง AI Cameras และ AI Smart View เพื่อมอบประสบการณ์ภายในบ้านรูปแบบใหม่ที่ผสานการควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะ ฟิตเนส ความบันเทิง และระบบรักษาความปลอดภัยไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งเปลี่ยนจากการให้บริการเชื่อมต่อพื้นฐานไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูง
ด้านการดำเนินงานอัจฉริยะ แพลตฟอร์ม SCP ช่วยให้สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ภายในบ้านได้แบบรวมศูนย์ พร้อมมอบความสามารถวินิจฉัยปัญหาระยะไกล การปรับแต่งเครือข่ายด้วยคลิกเดียว การล็อกอุปกรณ์ที่สูญหายหรือถูกขโมย และการทำการตลาดบริการเสริม (VAS) แบบเฉพาะกลุ่ม ส่งผลให้ต้นทุนการปฏิบัติการและซ่อมบำรุงลดลง รักษาเสถียรภาพของรายได้ และสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ZTE ยังเสริมศักยภาพให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถเพิ่มรายได้ผ่านการติดตั้งระบบที่เบาอย่างคล่องตัว และประสิทธิภาพการทำงานแบบบูรณาการ
ทั้งนี้ Light PON ช่วยให้การติดตั้งเครือข่ายทำได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่าต้นทุน ลดระยะเวลาในการนำบริการออกสู่ตลาด
Light OTN มาพร้อมการออกแบบความหนาแน่นสูงระดับ 12.8T ในขนาดเพียง 2U ใช้ระบบจัดการแบบ WebGUI ที่เรียบง่าย รองรับการทำงานแบบความยาวคลื่นเดี่ยว (single-wavelength) ระดับ 1.6T พร้อมความสามารถในการติดตั้งแบบไม่ต้องตั้งค่าด้วยมือ (zero-touch) และเสียบใช้งานได้ทันที (plug-and-play) ช่วยลดต้นทุน ลดความซับซ้อนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา และทำให้ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของอยู่ในระดับเหมาะสมที่สุด
ส่วน Light IP Network มอบโซลูชันการรวมโครงข่าย IP แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางที่เบาและยืดหยุ่น ครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์ลูกข่าย (CPE) ไปจนถึงโครงข่ายหลักที่สร้างบนสถาปัตยกรรมเปิดแบบรวมศูนย์ รองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างราบรื่น พร้อมระบบดำเนินงานและบำรุงรักษาแบบเรียบง่ายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้สามารถผสานรวมเครือข่ายต่างระบบ และช่วยปกป้องความเสถียรในการดำเนินงานของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ภายในงานประชุม ZTE ได้เปิดตัวกล่องรับสัญญาณทีวีรุ่นใหม่ TV 3.0 ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับวงการโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศบราซิล นอกจากนี้ ZTE ยังร่วมมือกับ MediaTek เปิดตัวโซลูชัน Wi-Fi 7 และ 10G PON สำหรับการใช้งานในบ้านระดับพรีเมียมและกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง (SMB) เพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีมูลค่าสูง ขณะเดียวกัน Qualcomm และ ZTE ได้ร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายยุคถัดไปสำหรับยุค AI โดยผสานรวมแพลตฟอร์ม AI-native Wi-Fi และ FWA ของ Qualcomm เข้ากับความเชี่ยวชาญในระดับผู้นำด้านโครงข่ายและการเข้าถึงตลาดของ ZTE
Lu Maoliang ประธาน ZTE Brazil กล่าวว่า "บราซิลถือเป็นตลาดยุทธศาสตร์หลักของ ZTE ตลอดระยะเวลา 25 ปีของการดำเนินงานในลาตินอเมริกา เรามอบบริการแก่ผู้ให้บริการเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตมากกว่า 100 ราย วางโครงข่ายใยแก้วนำแสงมากกว่า 60,000 กิโลเมตร และเข้าถึงประชาชนมากกว่า 30 ล้านครัวเรือน งานประชุมครั้งนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ด้วยการนำเสนอเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชั้นนำ พร้อมมุ่งเน้นให้การสนับสนุนความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้าอย่างยั่งยืน"
