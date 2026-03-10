تكريم ZTE بثلاثة من جوائز GLOMO Awards من رابطة GSMA، إعلان لريادتها للمستقبل الذكي

برشلونة، إسبانيا ،10 مارس 2026 /PRNewswire/ -- حصلت شركة "زد تي إي" (ZTE) (المدرجة في بورصة هونغ كونغ بالرمز: 0763.HK، والمدرجة في بورصة شينزين بالرمز: 000063.SZ) ، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة ، على عدة جوائز ضمن "جوائز الجوال العالمية" (GLOMO Awards) من رابطة (GSMA) خلال "المؤتمر العالمي للجوال" MWC2026 في برشلونة.

فازت الشركة بجائزة "أفضل حل لشبكات الخاصة" وجائزة "تحدي البوابات المفتوحة" وجائزة "أفضل تفعيل للأحداث" تقديرًا لابتكارها التكنولوجي المستمر وتكامل الصناعة المتعمق. تُظهر هذه الإنجازات بشكل كامل نقاط القوة الرائدة لشركة "زد تي إي" في ابتكارات البوابات المفتوحة، وشبكات تقنية "الجيل الخامس المتقدم" (5G-A) الخاصة والتطبيقات القائمة على سيناريوهات صناعة 5G-A ، وحصلت حلولها المبتكرة مرة أخرى على اعتراف كبير وتأكيد موثوق من صناعة اتصالات الجوال العالمية.

جائزة أفضل حل للشبكات الخاصة: حل EasyOn 5G-A-RobotNet

حصل حل "EasyOn 5G-A-RobotNet" ، الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل "زد تي إي" و"تشاينا تيليكوم" (China Telecom) وشركتيّ الروبوتات الذكية "أجيبوت" (AGIBOT) و"درويد أب" (DroidUp)، على جائزة "أفضل حل للشبكات الخاصة" ، ما يمثل اعترافًا بالحل باعتباره معيارًا للنقلة النوعية التي يمكن أن تحدثها الشبكات الخاصة الخلوية لعمليات المؤسسات.

من خلال دمج الاتصال بتقنية "الجيل الخامس المتقدم" (5G-Advanced) مع الذكاء المدمج ، أظهر الفريق الفائز بنجاح كيف يمكن للبنية التحتية للشبكات المخصصة المحسنة رقمنة العمليات الروبوتية المعقدة وتمكين الأتمتة المرنة القابلة للتطوير بطرق كانت مستحيلة سابقًا مع الشبكات الخلوية العامة أو شبكات Wi-Fi. يدعم حل (EasyOn 5G-A-RobotNet) تنسيق المهام الروبوتية عبر العلامات التجارية ، مما يساعد الشركات على إدارة عدة روبوتات شبيهة بالبشر في إطار نظام موحد مع خفض التكلفة الإجمالية لتقديم العمليات الروبوتية واسعة النطاق. علاوةً على ذلك ، يتيح الحل الحصول على بيانات متعددة الوسائط عالية الجودة في الوقت الفعلي ، مما يسهل التكرار السريع لنماذج أسس الذكاء الاصطناعي المدمجة.

جائزة تحدي البوابات المفتوحة: حل البوابة المفتوحة القائم على الذكاء الاصطناعي

نجح حل "البوابات المفتوحة القائمة على الذكاء الاصطناعي" ، الذي طورته شركة "زد تي إي" ، وإدارة الشبكات في مجموعة "تشاينا موبايل جروب" (China Mobile Group)، و"معهد أبحاث تشاينا موبايل في (هانغتشو)" وشركة "جيه دي كوت كوم" (JD.com)، في الدفاع عن لقبها السابق في جائزة "تحدي البوابات المفتوحة" لابتكارها التكنولوجي المتطور وقيمتها العملية المرجعية.

بعد جوائز العام الماضي ، استمرت شركة "تشاينا موبايل" (China Mobile) و"زد تي إي كوربوريشن" (ZTE Corporation) في الابتكار. بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة "جيه دي كوت كوم"، أطلقوا حلاً للبوابات المفتوحة مدعومًا بالذكاء الاصطناعي (القدرات كخدمة "AaaS").

باستهداف عملاء الصناعة ، تعالج هذه المبادرة نقاط الألم مثل الحد العالي لاستدعاء واجهات برمجة التطبيقات CAMARA وانخفاض كفاءة التنفيذ في سيناريوهات محددة. استنادًا إلى الدعم القوي لمنتجات "وظائف تعرض الشبكات" الأساسية من شركة "زد تي إي" وتقديم وكيل تعرض واجهات برمجة التطبيقات القائم على الذكاء الاصطناعي، يحقق الحل أربعة ابتكارات رئيسية؛ هي التعرف على النوايا، والتنسيق الذكي ، والتكيّف بين المشغلين ، وتوسيع نطاق البروتوكول. في إطار الممارسة التعاونية ، أنشأ المشروع تعاونًا عميقًا مع "شركة جيه دي كوت كوم"، مستفيدًا من القدرات الأساسية مثل "تسريع الشبكة" (أو ما تُعرف أيضًا باسم "الجودة حسب الطلب") التي توفرها الشبكات بتقنيات "الجيل الخامس/الجيل الخامس المتقدم" (5G/5G-A) لدفع الابتكار في سيناريوهات خدمة العملاء. من خلال دمج تقنيات الرسائل، والصوت، والفيديو، والوسائط المتعددة، والتفاعل المتعدد الوسائط ، تؤسس المبادرة نموذجًا جديدًا لخدمة العملاء الذكية ، مما يعزز بشكل فعال كفاءة الاستجابة ورضا العملاء. من خلال ترقية النموذج الكبير كامل النطاق لخدمة العملاء وبناء عجلة بيانات خدمة العملاء القائمة على الذكاء الاصطناعي، يضع هذا المشروع معيارًا لصناعة مراكز الاتصال الذكية من الجيل التالي.

جائزة أفضل تنشيط للأحداث: مشروع البث المباشر للحفلات القائم على تقنية "الجيل الخامس المتقدم" (5G-A(

حصل مشروع "البث المباشر للحفلات القائم على تقنية "الجيل الخامس المتقدم" (5G-A)" ، الذي نشرته بشكل مشترك شركات "زد تي إي" و"تشاينا تيليكوم" و"آر آند جيه" (R&J)، على جائزة "أفضل تفعيل للأحداث" ، مما يمثل التسويق الناجح لتقنية "الجيل الخامس المتقدم" (5G-A) في صناعة البث المباشر للحفلات وضخ زخم قوي في التحول واسع النطاق لمختلف سيناريوهات البث المباشر ، بما في ذلك عروض الأحداث، والأنشطة الثقافية والترفيهية، والتعليم.

تم تنفيذ الحل لأول مرة في "مركز هانغتشو للألعاب الرياضية الأولمبية في مقاطعة تشجيانغ". مع الأداء الممتاز في دعم البث المباشر للحفلات ، فقد وضع الحل معيارًا قابلاً للتكرار للابتكار والتطبيق على نطاق واسع للبث المباشر اللاسلكي في الصناعة. يحقق حل EasyOn•Live بتقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A) معدل ذروة لاتصال رفع البيانات للكاميرا الواحدة بسرعة (+2غيغابت/ثانية)، مما يمهد الطريق لنقل بث مباشر عالي الوضوح ومتعدد متزامن. يختصر الحل، المجهز بمحرك الحوسبة NodeEngine ، إلى حد كبير مسار نقل البيانات ، ويضمن أمن النقل ، ويسمح بنشر شبكة خاصة فعالة. بدعم من تقنية "المدخلات المتعددة والمخرجات المتعددة الفائقة" SuperMIMO القائمة على تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A)، فإنه يضمن نقلاً مستقرًا وسلسًا للصورة حتى في ظل ظروف جوية معقدة مثل المطر. بالمقارنة مع حلول "البث الرقمي للفيديو" (DVB) القياسية التقليدية، يوفر حل EasyOn•Live تغطية كاملة متعددة الكاميرات، وصورًا عالية الوضوح واستقرارًا فائقًا بشبكة واحدة ، دون معدات أجهزة إضافية باهظة الثمن، ما يمثل حلاً فعالاً لمشكلات الأعمال الأساسية لمنظمي الفعاليات ، ويوفر حلاً تقنيًا جديدًا لصناعة البث المباشر للأحداث الثقافية والترفيهية بأكملها.

"جوائز الجوال العالمية" (GLOMO Awards) السنوية هي أرقى تكريم على مستوى الصناعة. وفي "جوائز الجوال العالمية" (GLOMO Awards) لعام 2026، التي تضم لجنة تحكيم من أكثر من 200 حكمًا مستقلاً، يتم تكريم الأفراد والشركات الذين يقودون الابتكار ويجسدون التميز في صناعة الجوال سريعة النمو.

باعتبارها واحدة من أهم الجوائز المرموقة في صناعة الاتصالات المتنقلة العالمية ، فإن "جوائز الجوال العالمية" (GLOMO Awards) تمثل اعترافًا قويًا بصدارة "زد تي إي" في ابتكارات البوابات المفتوحة والشبكات الخاصة بتقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A) وتطبيقات الصناعة القائمة على السيناريوهات بتقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A). في المستقبل ، ستواصل "زد تي إي" تعميق التعاون مع المشغلين العالميين وشركاء الصناعة ، وبناء منظومة رقمية جديد موجهة نحو المستقبل مع ابتكارات تكنولوجية أكثر ذكاءً وانفتاحًا وشمولاً.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة جناح ZTE 3F30)، القاعة 3، مركز Fira Gran Via) في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) ببرشلونة 2026 أو تفضلوا بزيارة موقعنا:

https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html

