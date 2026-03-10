ZTE、GSMA GLOMOアワードで3賞を受賞し、インテリジェントな未来を先導

バルセロナ（スペイン）、2026年3月10日 /PRNewswire/ -- 統合情報通信技術ソリューションの世界的なプロバイダーであるZTE Corporation（0763.HK / 000063.SZ）は、MWC Barcelona 2026で開催されたGSMA Global Mobile Awards（GLOMO Awards）において、複数の賞を受賞しました。

同社は、継続的な技術革新と業界への深い知見により、「Best Private Network Solution Award」「Open Gateway Challenge Award」「Best Event Activation Award」を受賞しました。これらの受賞は、Open Gatewayの革新、5G-Aプライベートネットワーク、ならびに5G-Aの業界シナリオ別アプリケーションにおけるZTEの強みを明確に示すものであり、その革新的なソリューションが世界のモバイル通信業界から改めて高い評価と権威ある認知を得たことを物語っています。

Best Private Network Solution Award：EasyOn 5G-A-RobotNetソリューション

ZTE、China Telecom、インテリジェントロボティクス企業AGIBOT、DroidUpが共同開発した「EasyOn 5G-A-RobotNet」ソリューションは、セルラープライベートネットワークが企業業務をどのように変革できるかを示すベンチマークとして評価され、「Best Private Network Solution Award」を受賞しました。

5G-Advanced接続と身体性を備えたインテリジェンスを統合することで、受賞チームは、専用かつ最適化されたネットワークインフラによって、従来は公衆セルラー回線やWi-Fiでは不可能だった複雑なロボット運用のデジタル化と柔軟で拡張可能な自動化を実現できることを示しました。EasyOn 5G-A-RobotNetは、異種ロボット間のタスクオーケストレーションを支援し、企業が統合システムの下で多様なヒューマノイドを管理するとともに、大規模ロボット運用導入時の総コストを低減します。さらに、このソリューションは高品質なマルチモーダルデータのリアルタイム取得を可能にし、身体性AI基盤モデルの迅速な反復を促進します。

Open Gateway Challenge Award：AI活用型Open Gatewayソリューション

ZTE、China Mobile Groupのネットワーク部門、China Mobile Hangzhou Research Institute、JD.comが共同開発した「AI-Powered Open Gateway」ソリューションは、最先端の技術革新と実用的なベンチマーク価値が評価され、「Open Gateway Challenge Award」の防衛に成功しました。

昨年の受賞に続き、China MobileとZTE Corporationは革新を続けています。戦略的パートナーであるJD.comとの連携のもと、両社はAI活用型Open Gateway（新たなNaaS：Network as a Service）ソリューションを立ち上げました。

業界顧客を対象とするこの取り組みは、CAMARA APIの呼び出しハードルの高さや、特定シナリオにおける実行効率の低さといった課題に対応するものです。ZTEのコアネットワークNEF製品群による強力な支援と、API Exposure AI Agentの導入により、このソリューションは4つの主要なイノベーションとして、インテント認識、インテリジェントオーケストレーション、クロスオペレーター適応、プロトコル拡張を実現しています。本プロジェクトは、共同実践にて、JD.comとの深い協業体制を構築し、5G/5G-Aネットワークが提供するQoD（Quality of Data）などの中核機能を活用して、顧客サービスシナリオにおけるイノベーションを推進してきました。メッセージング、音声、動画、マルチメディア、マルチモーダルなインタラクション技術を統合することで、この取り組みはインテリジェントな顧客サービス向けの新たなパラダイムを打ち立て、応答効率と顧客満足度を効果的に高めています。全領域接客大型モデルのアップグレードと接客AIデータフライホイールの構築を通じて、このプロジェクトは次世代インテリジェントコールセンター業界のベンチマークとなる。

Best Event Activation Award：5G-A活用コンサートライブ配信プロジェクト

ZTE、China Telecom、R&Jが共同展開した「5G-A Powered Concert Live Streaming」プロジェクトは、「Best Event Activation Award」を受賞し、コンサートライブ配信業界における5G-Aの商用化の成功を示すとともに、イベント公演、文化・娯楽活動、教育など、さまざまなライブ配信シナリオの大規模展開と変革を加速させました。

このソリューションは、浙江省の杭州オリンピック・スポーツ・センターで初めて導入されました。コンサートライブ放送支援における優れた実績により、同プロジェクトは業界におけるワイヤレスライブ配信の革新と大規模展開に向けた再現可能なベンチマークを打ち立てました。5G-A EasyOn • このライブ配信ソリューションは、単一カメラで2Gbps超のアップリンクピークレートを実現し、高精細かつマルチコンカレントなライブ配信伝送のための効率的なチャネルを構築します。NodeEngineコンピューティングエンジンを搭載することで、データ伝送経路を大幅に短縮し、伝送セキュリティを確保するとともに、効率的なプライベートネットワーク展開を可能にします。5G-A SuperMIMO技術により、雨などの複雑な気象条件下でも、安定した滑らかな映像伝送を保証します。EasyOnは、従来のDVB標準ソリューションに比べ、• 追加の高価なハードウェアを必要とせず、単一ネットワークでマルチカメラのフルカバレッジ、高精細映像、超高安定性を実現し、イベント主催者の中核的な業務課題を効果的に解決するとともに、文化・娯楽ライブ配信業界全体に向けた新たな技術ソリューションを提供します。

年次開催されるGLOMO Awardsは、業界で最も権威ある賞です。200人を超える独立審査員で構成されるGLOMO Awards 2026では、急速に成長するモバイル業界において、イノベーションを推進し、卓越性を示す個人と企業を表彰します。

世界のモバイル通信業界で最も権威ある賞の一つであるGLOMO Awardsは、Open Gatewayの革新、5G-Aプライベートネットワーク、5G-Aの業界シナリオ別アプリケーションにおけるZTEのリーダーシップを強く裏付けるものです。今後もZTEは、世界の通信事業者や業界パートナーとの協力を深め、よりインテリジェントで、オープンかつ包括的な技術革新を通じて、未来志向の新たなデジタルエコシステムを構築していきます。

詳細については、MWC Barcelona 2026のZTEブース（3F30、Hall 3、Fira Gran Via）へお越しいただくか、以下のウェブサイトをご覧ください。

https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html

メディアのお問い合わせ：

ZTE Corporation

Communications

Eメール：[email protected]

SOURCE ZTE Corporation