ZTE onderscheiden met drie GSMA GLOMO-awards, als pionier voor een intelligente toekomst

BARCELONA, Spanje, 10 maart 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van geïntegreerde oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, heeft meerdere onderscheidingen in de wacht gesleept bij de GSMA Global Mobile Awards (GLOMO-awards) tijdens MWC Barcelona 2026.

Het bedrijf won de "Best Private Network Solution"-award, de "Open Gateway Challenge"-award en de "Best Event Activation"-award als erkenning voor haar consistente technologische innovatie en diepgaande industriële integratie. Deze verwezenlijkingen zijn een klinkend bewijs van ZTE's toonaangevende sterke punten op gebied van open gateway-innovatie, 5G-A-privénetwerken en 5G-A industriële toepassingen op basis van scenario's. De innovatieve oplossingen van ZTE hebben opnieuw grote erkenning en gezaghebbende bevestiging gekregen van de wereldwijde mobiele communicatie-industrie.

Best Private Network Solution-award: EasyOn 5G-A-RobotNet oplossing

De "EasyOn 5G-A-RobotNet" oplossing, gezamenlijk ontwikkeld door ZTE, China Telecom, intelligente robotica ondernemingen AGIBOT en DroidUp, kreeg de onderscheiding "Best Private Network Solution"-award. Hiermee wordt de oplossing erkend als een benchmark voor hoe cellulaire privénetwerken bedrijfsactiviteiten kunnen transformeren.

Door 5G-Advanced connectiviteit met belichaamde intelligentie te integreren, heeft het winnende team met succes aangetoond hoe een speciale, geoptimaliseerde netwerkinfrastructuur complexe robotbewerkingen kan digitaliseren en flexibele, schaalbare automatisering mogelijk kan maken op manieren die voordien met openbare mobiele telefonie of wifi onmogelijk waren. EasyOn 5G-A-RobotNet ondersteunt merkoverschrijdende orchestratie van robottaken, waardoor bedrijven verschillende humanoïden onder één systeem kunnen beheren en de totale kosten van de introductie van grootschalige robotactiviteiten kunnen verlagen. Bovendien maakt de oplossing het mogelijk om in realtime multimodale gegevens van hoge kwaliteit te verzamelen, waardoor de snelle iteratie van belichaamde AI-basismodellen wordt vergemakkelijkt.

Open Gateway Challenge-award: AI-Powered Open Gateway-oplossing

De "AI-Powered Open Gateway" oplossing, gezamenlijk ontwikkeld door ZTE, de netwerkafdeling van de China Mobile Group, China Mobile Hangzhou Research Institute en JD.com, heeft met succes de "Open Gateway Challenge"-award verdedigd voor zijn baanbrekende technologische innovatie en praktische waarde die als benchmark geldt.

Na de onderscheidingen van vorig jaar, zijn China Mobile en ZTE Corporation verder blijven innoveren. In samenwerking met de strategische partner JD.com hebben ze een AI-Powered Open Gateway (nieuwe AaaS - Abilities as a Service) oplossing gelanceerd.

Dit initiatief richt zich op klanten uit de industrie en pakt pijnpunten aan zoals de hoge drempel om op CAMARA API's beroep te doen en de lage uitvoeringsefficiëntie in specifieke scenario's. Gestoeld op de robuuste ondersteuning van ZTE's kernnetwerk NEF-producten en de introductie van een API Exposure AI Agent, realiseert de oplossing vier belangrijke innovaties: intentieherkenning, intelligente orkestratie, operatoroverkoepelende aanpassing en protocoluitbreiding. In de samenwerkingspraktijk heeft het project een nauwe samenwerking met JD.com tot stand gebracht, waarbij gebruik wordt gemaakt van kerncapaciteiten zoals netwerkacceleratie (QoD) verschaft door 5G/5G-A-netwerken om innovatie in klantenservicescenario's te stimuleren. Door berichten-, spraak-, video-, multimedia- en multimodale interactietechnologieën te integreren, creëert het initiatief een nieuw paradigma voor intelligente klantenservice, met een responsefficiëntie en klanttevredenheid die effectief worden verbeterd. Door de upgrade van het full-domain customer service large model en de bouw van een AI-datavliegwiel voor de klantenservice, zet dit project een benchmark voor de volgende generatie van intelligente callcenters.

Best Event Activation-award: 55G-A Powered Concert Live Streaming-project

Het "5G-A Powered Concert Live Streaming"-project, dat gezamenlijk wordt uitgevoerd door ZTE, China Telecom en R&J, heeft de "Best Event Activation"-award gewonnen. Dit markeert de succesvolle commercialisering van 5G-A in de concert live streaming-industrie en geeft een sterke impuls aan de grootschalige transformatie van verschillende live streaming-scenario's, waaronder eventoptredens, culturele en entertainmentactiviteiten en onderwijs.

De oplossing werd voor het eerst in het Hangzhou Olympic Sports Center in de provincie Zhejiang geïmplementeerd. Met uitstekende prestaties ter ondersteuning van live concertuitzendingen, heeft het een herhaalbare benchmark gezet voor de innovatie en grootschalige toepassing van draadloze live-streaming in de sector. De 5G-A EasyOn•Live-oplossing bereikt een uplink pieksnelheid van 2Gbps+ voor één camera, waardoor een efficiënt kanaal voor high-definition en multi-concurrent live streaming ontstaat. Uitgerust met de NodeEngine computing engine, verkort het de weg van gegevensoverdracht aanzienlijk, verzekert het de veiligheid van de overdracht en maakt het efficiënte implementatie van een privénetwerk mogelijk. Ondersteund door 5G-A SuperMIMO-technologie, garandeert het een stabiele en soepele beeldoverdracht, zelfs in geval van complexe weersomstandigheden zoals bij regen. Vergeleken met de traditionele DVB-standaardoplossing, zorgt de EasyOn•Live-oplossing voor een volledige dekking met meerdere camera's, high-definition beelden en ultra-stabiliteit met een enkel netwerk, zonder extra dure hardware-apparatuur. Op die manier worden de belangrijkste zakelijke pijnpunten van organisatoren van evenementen doeltreffend opgelost en wordt een nieuwe technische oplossing geboden voor de gehele culturele en entertainment live streaming-industrie.

De jaarlijkse GLOMO Awards zijn de meest prestigieuze onderscheiding in de sector. Met een jury die dit jaar meer dan 200 onafhankelijke juryleden telt, brengen de GLOMO Awards 2026 een eerbetoon aan individuen en bedrijven die innovatie stimuleren en uitmuntende prestaties aantonen in de snel groeiende mobiele industrie.

Als een van de meest prestigieuze onderscheidingen in de wereldwijde mobiele communicatie-industrie, vormen de GLOMO Awards een sterke erkenning van ZTE's leiderschap in open gateway-innovatie, 5G-A privénetwerken en 5G-A industriële toepassingen gebaseerd op scenario's. In de toekomst zal ZTE de samenwerking met wereldwijde operatoren en partners uit de sector blijven verdiepen en een nieuw, toekomstgericht digitaal ecosysteem opbouwen met intelligentere, open en inclusieve technologische innovaties.

