Wegbereiter für eine intelligente Zukunft: ZTE mit drei GSMA GLOMO Awards ausgezeichnet

BARCELONA, Spanien, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Informations- und Kommunikationstechnologie, hat bei den GSMA Global Mobile Awards (GLOMO Awards) im Rahmen des MWC Barcelona 2026 mehrere Auszeichnungen erhalten.

ZTE Honored with Three GSMA GLOMO Awards, Pioneering an Intelligent Future

Das Unternehmen hat den „Best Private Network Solution Award", den „Open Gateway Challenge Award" und den „Best Event Activation Award" gewonnen. Damit wurden seine kontinuierlichen technologischen Innovationen und seine tiefgreifende Branchenintegration gewürdigt. Diese Erfolge zeigen deutlich die Führungsstärke von ZTE in den Bereichen offene Gateway-Innovation, 5G-A-Privatnetze und 5G-A-Anwendungen für branchenspezifische Szenarien. Die innovativen Lösungen des Unternehmens haben erneut hohe Anerkennung und autoritative Bestätigung durch die globale Mobilfunkbranche erhalten.

Best Private Network Solution Award: EasyOn 5G-A-RobotNet Solution

Die gemeinsam von ZTE, China Telecom und den intelligenten Robotikunternehmen AGIBOT und DroidUp entwickelte Lösung „EasyOn 5G-A-RobotNet" wurde mit dem Preis „Best Private Network Solution" ausgezeichnet und damit als Maßstab dafür anerkannt, wie private Mobilfunknetze den Unternehmensbetrieb verändern können.

Durch die Integration von 5G-Advanced-Konnektivität mit eingebetteter Intelligenz hat das Gewinnerteam erfolgreich gezeigt, wie eine dedizierte, optimierte Netzwerkinfrastruktur komplexe Roboterabläufe digitalisieren und eine flexible, skalierbare Automatisierung ermöglichen kann, die mit öffentlichen Mobilfunknetzen oder WLAN bisher nicht möglich war. EasyOn 5G-A-RobotNet unterstützt die markenübergreifende Koordination von Roboteraufgaben und hilft Unternehmen dabei, verschiedene Humanoide unter einem einheitlichen System zu verwalten und die Gesamtkosten für die Einführung groß angelegter Roboteroperationen zu senken. Darüber hinaus ermöglicht die Lösung die Echtzeit-Erfassung hochwertiger multimodaler Daten und erleichtert so die schnelle Iteration von verkörperten KI-Grundlagenmodellen.

Open Gateway Challenge Award: KI-gestützte offene Gateway-Lösung

Die gemeinsam von ZTE, der Netzwerkabteilung der China Mobile Group, dem China Mobile Hangzhou Research Institute und JD.com entwickelte Lösung „AI-Powered Open Gateway" hat aufgrund ihrer bahnbrechenden technologischen Innovation und ihres hohen praktischen Werts erfolgreich ihren „Open Gateway Challenge"-Award verteidigt.

Nach den Auszeichnungen im letzten Jahr haben China Mobile und die ZTE Corporation ihre Innovationsbemühungen fortgesetzt. In Zusammenarbeit mit ihrem strategischen Partner JD.com haben sie eine KI-gestützte Open Gateway-Lösung (New AaaS – Abilities as a Service) auf den Markt gebracht.

Diese Initiative richtet sich an Industriekunden und befasst sich mit Problemen wie der hohen Schwelle für die Nutzung von CAMARA-APIs und der geringen Ausführungseffizienz in bestimmten Szenarien. Dank der robusten Unterstützung durch die NEF-Kernnetzwerkprodukte von ZTE und der Einführung eines API Exposure AI Agent ermöglicht die Lösung vier wichtige Innovationen: Absichtserkennung, intelligente Koordinierung, betreiberübergreifende Anpassung und Protokollerweiterung. Im Rahmen der Zusammenarbeit hat das Projekt eine enge Kooperation mit JD.com aufgebaut und nutzt dabei Kernfunktionen wie die Netzwerkbeschleunigung (QoD) von 5G/5G-A-Netzwerken, um Innovationen im Kundenservice voranzutreiben. Durch die Integration von Messaging-, Sprach-, Video-, Multimedia- und multimodalen Interaktionstechnologien schafft die Initiative ein neues Paradigma für intelligenten Kundenservice und verbessert so effektiv die Reaktionsfähigkeit und Kundenzufriedenheit. Durch die Aufrüstung des umfassenden Kundenservice-Großmodells und den Aufbau eines KI-Daten-Flywheels für den Kundenservice setzt dieses Projekt Maßstäbe für die intelligente Callcenter-Branche der nächsten Generation.

Best Event Activation Award: 5G-A-gestütztes Live-Streaming-Projekt für Konzerte

Das gemeinsam von ZTE, China Telecom und R&J durchgeführte Projekt „5G-A-gestütztes Konzert-Live-Streaming" wurde mit dem Preis „Best Event Activation" ausgezeichnet. Damit ist die erfolgreiche Kommerzialisierung von 5G-A in der Konzert-Live-Streaming-Branche gelungen und ein starker Impuls für die groß angelegte Transformation verschiedener Live-Streaming-Szenarien gegeben, darunter Veranstaltungsaufführungen, Kultur- und Unterhaltungsaktivitäten sowie Bildung.

Die Lösung wurde erstmals im Hangzhou Olympic Sports Center in der chinesischen Provinz Zhejiang umgesetzt. Mit seiner hervorragenden Leistung bei der Unterstützung von Live-Konzertübertragungen hat es einen reproduzierbaren Maßstab für die Innovation und großflächige Anwendung von drahtlosem Live-Streaming in der Branche gesetzt. Die 5G-A EasyOn•Live-Lösung erreicht eine Uplink-Spitzenrate von über 2 Gbit/s für eine einzelne Kamera und ebnet damit den Weg für eine effiziente Übertragung von hochauflösenden und mehreren gleichzeitigen Live-Streams. Dank der NodeEngine-Computing Engine wird der Datenübertragungsweg erheblich verkürzt, die Übertragungssicherheit gewährleistet und eine effiziente Bereitstellung privater Netzwerke ermöglicht. Unterstützt durch die 5G-A SuperMIMO-Technologie garantiert sie eine stabile und reibungslose Bildübertragung auch unter anspruchsvollen Wetterbedingungen wie Regen. Im Vergleich zur herkömmlichen DVB-Standardlösung bietet die EasyOn•Live-Lösung mit einem einzigen Netzwerk eine vollständige Abdeckung mit mehreren Kameras, hochauflösende Bilder und höchste Stabilität, ohne dass zusätzliche teure Hardware erforderlich ist. Dies löst effektiv die zentralen Probleme von Veranstaltern und bietet eine neue technische Lösung für die gesamte Kultur- und Unterhaltungsbranche im Bereich Live-Streaming.

Die jährlich veranstalteten GLOMO Awards sind die renommierteste Auszeichnung der Branche. Mit einer Jury aus über 200 unabhängigen Juroren würdigen die GLOMO Awards 2026 Personen und Unternehmen, die Innovationen vorantreiben und herausragende Leistungen in der schnell wachsenden Mobilfunkbranche erbringen.

Als eine der renommiertesten Auszeichnungen in der globalen Mobilfunkbranche stellen die GLOMO Awards eine bedeutende Anerkennung für die Führungsrolle von ZTE in den Bereichen offene Gateway-Innovation, private 5G-A-Netzwerke und 5G-A-Anwendungen für branchenspezifische Szenarien dar. Auch in Zukunft wird ZTE die Zusammenarbeit mit globalen Betreibern und Industriepartnern weiter vertiefen und ein zukunftsorientiertes neues digitales Ökosystem mit intelligenteren, offeneren und integrativeren technologischen Innovationen aufbauen.

