ZTE Raih Tiga Penghargaan GSMA GLOMO, Jadi Pelopor Masa Depan yang Lebih Cerdas

ZTE memenangkan penghargaan "Best Private Network Solution", "Open Gateway Challenge", dan "Best Event Activation" atas inovasi teknologi yang berkelanjutan, serta integrasi komprehensif dengan berbagai industri. Pencapaian ini membuktikan status ZTE sebagai pemimpin industri yang menghadirkan inovasi open gateway, jaringan privat 5G-Advanced (5G-A), serta penerapan 5G-A dalam berbagai skenario industri. Dengan demikian, solusi inovatif ZTE kembali mendapatkan pengakuan tertinggi dari industri komunikasi seluler global.

Penghargaan "Best Private Network Solution": Solusi EasyOn 5G-A-RobotNet

Solusi "EasyOn 5G-A-RobotNet", dikembangkan ZTE bersama China Telecom, perusahaan robotika cerdas AGIBOT, dan DroidUp, meraih penghargaan "Best Private Network Solution". Penghargaan ini mengakui solusi tersebut sebagai model jaringan seluler privat yang sukses mengubah aktivitas operasional perusahaan.

Dengan menggabungkan konektivitas 5G-Advanced dan teknologi cerdas dari AI berwujud (embodied), tim pengembang membuktikan bahwa infrastruktur jaringan khusus dapat dioptimalkan untuk mendigitalisasi pengoperasian robot kompleks, serta mendukung otomatisasi yang fleksibel dan berskala luas—sesuatu yang sebelumnya sulit dilakukan dengan jaringan seluler publik atau Wi-Fi. EasyOn 5G-A-RobotNet mengatur tugas robot yang dibuat berbagai merek (cross-brand robot). Berkat infrastruktur ini, perusahaan dapat mengelola berbagai robot humanoid dalam satu sistem terpadu sekaligus menghemat biaya implementasi robot dalam skala besar. Di sisi lain, solusi ini memfasilitasi pengumpulan data multimodal bermutu tinggi secara seketika (real-time) sehingga mempercepat pengembangan model dasar untuk AI berwujud.

Penghargaan "Open Gateway Challenge": Solusi Open Gateway Berbasiskan AI

Solusi "AI-Powered Open Gateway", dikembangkan ZTE bersama Network Department - China Mobile Group, China Mobile Hangzhou Research Institute, serta JD.com, mempertahankan penghargaan "Open Gateway Challenge" berkat inovasi teknologi mutakhir dan nilai implementasi yang tinggi.

Setelah meraih penghargaan yang sama pada tahun sebelumnya, China Mobile dan ZTE terus berinovasi. Bersama mitra strategis JD.com, kedua perusahaan ini meluncurkan solusi AI-Powered Open Gateway (New AaaS – Abilities as a Service).

Solusi ini ditujukan bagi pelanggan industri dan dirancang untuk mengatasi berbagai kendala, seperti tingginya hambatan penggunaan CAMARA APIs dan rendahnya efisiensi eksekusi dalam beberapa skenario. Dengan dukungan produk NEF core network dari ZTE, serta penerapan API Exposure AI Agent, solusi ini menghadirkan empat inovasi utama: intent recognition, intelligent orchestration, cross-operator adaptation, dan protocol extension. Dalam praktiknya, proyek ini juga melibatkan kerja sama dengan JD.com dengan memanfaatkan kemampuan inti seperti network acceleration (QoD) dari jaringan 5G/5G-A untuk mendorong inovasi dalam layanan pelanggan. Dengan memadukan teknologi pesan, suara, video, multimedia, serta interaksi multimodal, solusi ini menciptakan paradigma baru untuk layanan pelanggan berbasiskan AI yang meningkatkan efisiensi respons dan kepuasan pelanggan. Melalui peningkatan model besar untuk layanan pelanggan dan pembangunan AI data flywheel, proyek ini menjadi tolok ukur bagi industri call center cerdas generasi baru.

Penghargaan "Best Event Activation": Proyek Live Streaming untuk Konser Berbasiskan 5G-A

Proyek "5G-A Powered Concert Live Streaming", dikembangkan ZTE bersama China Telecom serta R&J, meraih penghargaan "Best Event Activation". Pencapaian ini menandai keberhasilan komersialisasi 5G-A dalam industri concert live streaming sehingga membuka peluang transformasi besar-besaran untuk berbagai skenario live streaming, termasuk pertunjukan, kegiatan budaya dan hiburan, serta pendidikan.

Solusi ini pertama kali diterapkan di Hangzhou Olympic Sports Center di Provinsi Zhejiang. Berkat kinerja unggul dalam mendukung siaran langsung konser, solusi ini menjadi contoh yang dapat direplikasi untuk inovasi dan penerapan live streaming nirkabel dalam skala besar. Solusi 5G-A EasyOn•Live mampu mencapai kecepatan uplink puncak lebih dari 2 Gbps untuk satu kamera sehingga mendukung transmisi live streaming definisi tinggi dengan banyak kamera secara bersamaan. Didukung mesin komputasi NodeEngine, solusi ini memperpendek jalur transmisi data, meningkatkan keamanan transmisi, serta mewujudkan penerapan jaringan privat yang efisien. Teknologi 5G-A SuperMIMO juga memastikan transmisi gambar tetap stabil dan lancar, bahkan dalam kondisi cuaca yang kompleks seperti hujan. Dibandingkan solusi standar DVB yang biasa, EasyOn•Live mampu menyediakan cakupan multikamera, kualitas gambar dengan definisi tinggi, serta stabilitas yang luar biasa dengan satu jaringan tanpa memerlukan perangkat keras tambahan yang berbiaya mahal. Hal tersebut secara efektif mengatasi berbagai tantangan utama bagi penyelenggara acara dan menawarkan solusi teknologi baru bagi industri live streaming di sektor budaya dan hiburan.

Ajang tahunan GLOMO Awards merupakan salah satu penghargaan paling bergengsi di industri komunikasi seluler. Dengan dewan juri yang terdiri atas lebih dari 200 juri independen, GLOMO Awards 2026 memberikan penghargaan kepada individu dan perusahaan yang mendorong inovasi, serta membuktikan keunggulan di industri seluler yang berkembang pesat.

Sebagai salah satu penghargaan yang paling prestisius di industri komunikasi seluler global, GLOMO Awards menjadi bentuk pengakuan atas kepemimpinan ZTE dalam inovasi open gateway, jaringan privat 5G-A, serta penerapan 5G-A di berbagai skenario industri. Ke depan, ZTE akan terus mempererat kerja sama dengan operator global dan mitra industri guna membangun ekosistem digital masa depan yang lebih cerdas, terbuka, dan inklusif melalui inovasi teknologi.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi booth ZTE (3F30, Hall 3, Fira Gran Via) di MWC Barcelona 2026 atau https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html

NARAHUBUNG MEDIA:

ZTE Corporation

Communications

Surel: [email protected]

SOURCE ZTE Corporation