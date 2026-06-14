ROAD TOWN, Islas Vírgenes Británicas, 14 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- AFX, un protocolo L1 soberano de alto rendimiento diseñado específicamente para derivados descentralizados, anunció que Ken C, veterano del sector, se ha unido al protocolo como jefe de Crecimiento, para reforzar el compromiso de AFX de expandir su ecosistema de operaciones mundial y acelerar la adopción de infraestructura de derivados en cadena.

AFX acelera su expansión mundial con Ken C, veterano del sector, al frente del crecimiento

Ken aporta más de nueve años de experiencia en finanzas tradicionales, Web3 y tecnologías emergentes de IA. Comenzó su carrera liderando iniciativas de productos digitales en HSBC y DBS Bank antes de pasar al mundo de las criptomonedas, donde desempeñó funciones de liderazgo en OKX, Animoca Brands y varias empresas emergentes. Su experiencia abarca el crecimiento de ecosistemas, el desarrollo de negocios, la estrategia de productos y la innovación impulsada por la IA.

Su llegada se produce en un momento crucial para AFX, luego del exitoso lanzamiento de su red principal y la continua expansión de su ecosistema de derivados descentralizados.

"A medida que la infraestructura de operaciones en cadena madure, creemos que la próxima ola de adopción vendrá de operadores que buscan tanto rendimiento como soberanía", señaló Ken C. "AFX está en una posición única para cerrar esa brecha al proporcionar una infraestructura de operaciones de nivel profesional, a la vez que preserva la transparencia y la autocustodia que definen las finanzas descentralizadas. Me entusiasma poder ayudar a llevar esa visión a una audiencia mundial".

Como responsable de crecimiento, Ken liderará la captación de operadores a nivel mundial, las alianzas con el ecosistema, la expansión de la comunidad y las iniciativas estratégicas de desarrollo empresarial. Su labor se centrará en incorporar operadores profesionales, creadores de mercado y socios del ecosistema, a la vez tiempo que reforzará la presencia de AFX en los principales mercados del mundo.

A diferencia de muchas plataformas de operaciones descentralizadas construidas sobre blockchains de propósito general, AFX funciona como una capa de operaciones soberana diseñada específicamente para los mercados de derivados. El protocolo combina una ejecución de baja latencia, una infraestructura de operaciones de nivel institucional y transparencia en la cadena para crear una nueva categoría de arquitectura de blockchain centrada en las operaciones.

"El crecimiento de las criptomonedas se basa, en última instancia, en la confianza, la participación y la alineación del ecosistema", añadió Ken. "Nuestro objetivo no es simplemente atraer usuarios, sino cultivar una comunidad de operaciones mundial que dé forma de una manera activa al futuro de los mercados descentralizados".

Este anuncio refleja el compromiso más amplio de AFX con construir un ecosistema sostenible y alineado con la comunidad, a medida que el protocolo continúa expandiendo su conjunto de productos, su red de liquidez y su base de usuarios mundial.

Acerca de AFX

AFX es una blockchain de capa 1 soberana de alto rendimiento diseñada específicamente para derivados descentralizados. Al combinar la rapidez de ejecución de un exchange centralizado con la soberanía inmutable de la blockchain, AFX ofrece un entorno DEX de contratos perpetuos de nivel profesional que se caracteriza por una finalización en menos de 100 ms, liquidez institucional y eficiencia de capital incomparable.

La disponibilidad del producto varía según la jurisdicción.

FUENTE AFX