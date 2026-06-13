AFX ускоряет глобальную экспансию благодаря ветерану отрасли Ken C, возглавившему развитие

РОД-ТАУН, Британские Виргинские острова, 13 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- AFX, высокопроизводительный суверенный L1, специально созданный для децентрализованных деривативов, объявил, что ветеран отрасли Ken C присоединился к протоколу в качестве руководителя по развитию, усиливая приверженность AFX расширению своей глобальной торговой экосистемы и ускорению внедрения инфраструктуры ончейн-деривативов.

AFX Accelerates Global Expansion with Industry Veteran Ken C Leading Growth

Он обладает более чем девятилетним опытом в области традиционных финансов, Web3 и новых технологий ИИ. Он начал свою карьеру, возглавляя инициативы в области цифровых продуктов в HSBC и DBS Bank, прежде чем перейти на криптографию, где он занимал руководящие должности в OKX, Animoca Brands и нескольких стартапах. Его опыт охватывает рост экосистемы, развитие бизнеса, стратегию продукта и инновации на основе ИИ.

Его прибытие происходит в ключевой момент для AFX после успешного запуска основной сети и продолжающегося расширения децентрализованной экосистемы деривативов.

«По мере того, как инфраструктура онлайн-трейдинга созревает, мы считаем, что следующая волна принятия будет исходить от трейдеров, стремящихся как к производительности, так и к суверенитету, — сказал Ken C. — AFX имеет уникальные возможности для преодоления этого разрыва, предоставляя торговую инфраструктуру профессионального уровня, сохраняя при этом прозрачность и самообеспечение, которые определяют децентрализованное финансирование. Я рад помочь донести это видение до глобальной аудитории».

В качестве руководителя отдела роста он будет руководить глобальным приобретением трейдеров, партнерскими отношениями с экосистемами, расширением сообщества и стратегическими инициативами по развитию бизнеса. В его фокусе будут профессиональные трейдеры, активные участники рынка и партнеры по экосистеме, а также усиление присутствия AFX на ключевых мировых рынках.

В отличие от многих децентрализованных торговых платформ, построенных на блокчейнах общего назначения, AFX работает как суверенный торговый уровень, специально разработанный для рынков деривативов. Протокол сочетает в себе выполнение с низкой задержкой, торговую инфраструктуру институционального уровня и прозрачность в цепочке, чтобы создать новую категорию ориентированной на торговлю блокчейн-архитектуры.

«Рост криптовалют в конечном итоге основан на доверии, участии и выравнивании экосистемы, — добавил Ken C. — Наша цель — не просто привлечь пользователей, а создать глобальное торговое сообщество, которое активно формирует будущее децентрализованных рынков».

Анонс отражает более широкую приверженность AFX созданию устойчивой и ориентированной на сообщество экосистемы, поскольку протокол продолжает расширять свой набор продуктов, сеть ликвидности и глобальную пользовательскую базу.

О AFX

AFX — это высокопроизводительный суверенный L1, специально созданный для децентрализованных деривативов. Синтезируя быстрое исполнение централизованного обмена с неизменным суверенитетом блокчейна, AFX обеспечивает среду профессионального уровня Perp DEX, характеризующуюся совершением сделки менее, чем за 100 мс, институциональной ликвидностью и непревзойденной эффективностью капитала.

Доступность продукта зависит от юрисдикции.