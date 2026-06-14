AFX Tunjuk Praktisi Berpengalaman Ken C untuk Pimpin Ekspansi Global dan Pertumbuhan

Ken berpengalaman lebih dari sembilan tahun di sektor keuangan, Web3, dan kecerdasan buatan (AI). Ia mengawali karier di HSBC dan DBS Bank sebelum berkiprah di industri kripto dengan menjabat sejumlah posisi strategis di OKX, Animoca Brands, serta berbagai usaha rintisan. Pengalamannya mencakup pengembangan ekosistem, strategi bisnis, inovasi produk, hingga pemanfaatan AI.

Penunjukan Ken sebagai eksekutif bertepatan dengan fase penting dalam pertumbuhan AFX setelah peluncuran mainnet dan ekspansi ekosistem derivatif terdesentralisasi yang terus berlanjut.

"Seiring perkembangan infrastruktur trading berbasis blockchain, semakin banyak trader mencari platform berkinerja tinggi tanpa harus mengorbankan kendali atas aset mereka," ujar Ken C. "AFX menjawab kebutuhan tersebut dengan menghadirkan infrastruktur trading berstandar profesional yang tetap mengutamakan transparansi dan kepemilikan aset oleh pengguna."

Sebagai Head of Growth, Ken akan memimpin strategi akuisisi trader global, pengembangan kemitraan, perluasan komunitas, serta berbagai inisiatif bisnis strategis. Fokus utama Ken mencakup penguatan hubungan dengan trader profesional, market maker, dan mitra ekosistem di berbagai pasar utama dunia.

Berbeda dari banyak platform trading terdesentralisasi yang dirancang dengan blockchain serbaguna, AFX mengembangkan trading layer independen yang dirancang khusus untuk pasar derivatif. Platform ini memadukan eksekusi berlatensi rendah, infrastruktur trading berstandar institusi, dan transparansi berbasis blockchain.

"Pertumbuhan industri kripto tidak hanya bergantung pada teknologi, namun juga kepercayaan dan partisipasi komunitas," lanjut Ken. "Kami ingin membangun komunitas trader global yang ikut berperan membentuk masa depan pasar terdesentralisasi."

Penunjukan Ken turut mencerminkan komitmen AFX dalam membangun ekosistem yang berkelanjutan seiring perluasan produk, jaringan likuiditas, dan basis pengguna di berbagai negara.

Tentang AFX

AFX adalah blockchain Layer-1 berkinerja tinggi yang dirancang khusus untuk instrumen derivatif terdesentralisasi. Dengan memadukan kecepatan eksekusi layaknya bursa terpusat dan keamanan teknologi blockchain, AFX menghadirkan mekanisme perdagangan Perp DEX berstandar profesional dengan finalitas transaksi di bawah 100 milidetik, likuiditas tingkat institusi, dan efisiensi modal yang tinggi.

Ketersediaan produk berbeda-beda di setiap yurisdiksi.

SOURCE AFX