AFX tăng tốc mở rộng toàn cầu với sự dẫn dắt tăng trưởng của chuyên gia kỳ cựu Ken C

ROAD TOWN, Quần đảo Virgin thuộc Anh, ngày 13 tháng 6 năm 2026/PRNewswire/ -- AFX, một blockchain Layer 1 chủ quyền hiệu năng cao được thiết kế chuyên biệt cho các sản phẩm phái sinh phi tập trung, đã thông báo rằng chuyên gia kỳ cựu trong ngành Ken C đã gia nhập giao thức với vị trí Trưởng bộ phận Tăng trưởng (Head of Growth), củng cố cam kết của AFX trong việc mở rộng hệ sinh thái giao dịch toàn cầu và tăng tốc việc áp dụng hạ tầng phái sinh trên chuỗi.

AFX Accelerates Global Expansion with Industry Veteran Ken C Leading Growth

Ken mang đến hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính truyền thống, Web3 và các công nghệ AI mới nổi. Ông bắt đầu sự nghiệp với vai trò dẫn dắt các sáng kiến sản phẩm số tại HSBC và DBS Bank trước khi chuyển sang lĩnh vực tiền mã hóa, nơi ông đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo tại OKX, Animoca Brands và nhiều dự án khởi nghiệp. Kinh nghiệm của ông bao gồm phát triển hệ sinh thái, phát triển kinh doanh, chiến lược sản phẩm và đổi mới sáng tạo dựa trên AI.

Việc gia nhập của Ken C diễn ra đúng thời điểm quan trọng đối với AFX sau khi ra mắt thành công mainnet và tiếp tục mở rộng hệ sinh thái phái sinh phi tập trung.

"Trong bối cảnh hạ tầng giao dịch trên chuỗi ngày càng trưởng thành, chúng tôi tin rằng làn sóng ứng dụng tiếp theo sẽ đến từ các nhà giao dịch tìm kiếm cả hiệu năng lẫn quyền tự chủ", Ken C cho biết. "AFX có vị thế đặc biệt để thu hẹp khoảng cách đó bằng cách cung cấp hạ tầng giao dịch cấp chuyên nghiệp, đồng thời vẫn đảm bảo tính minh bạch và tự lưu ký, những yếu tố cốt lõi định hình tài chính phi tập trung. Tôi rất hào hứng được góp phần đưa tầm nhìn này đến với cộng đồng toàn cầu".

Với vai trò Trưởng bộ phận Tăng trưởng, Ken sẽ dẫn dắt hoạt động thu hút nhà giao dịch toàn cầu, quan hệ đối tác hệ sinh thái, mở rộng cộng đồng và các sáng kiến phát triển kinh doanh chiến lược. Trọng tâm của ông bao gồm việc thu hút các nhà giao dịch chuyên nghiệp, nhà tạo lập thị trường và đối tác hệ sinh thái vào nền tảng, đồng thời tăng cường sự hiện diện của AFX tại các thị trường trọng điểm trên toàn cầu.

Khác với nhiều nền tảng giao dịch phi tập trung được xây dựng trên các blockchain đa mục đích, AFX vận hành như một lớp giao dịch có chủ quyền được thiết kế chuyên biệt cho thị trường phái sinh. Giao thức này kết hợp khả năng khớp lệnh độ trễ thấp, hạ tầng giao dịch cấp tổ chức và tính minh bạch trên chuỗi để tạo ra một kiến trúc blockchain tập trung vào giao dịch hoàn toàn mới.

"Tăng trưởng trong lĩnh vực tiền mã hoá suy cho cùng được xây dựng trên nền tảng niềm tin, sự tham gia và sự đồng thuận của hệ sinh thái", Ken chia sẻ thêm. "Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là thu hút người dùng, mà là xây dựng một cộng đồng giao dịch toàn cầu chủ động định hình tương lai của các thị trường phi tập trung".

Thông báo này phản ánh cam kết rộng hơn của AFX trong việc xây dựng một hệ sinh thái bền vững, gắn kết với cộng đồng khi giao thức tiếp tục mở rộng bộ sản phẩm, mạng lưới thanh khoản và cơ sở người dùng toàn cầu.

Giới thiệu về AFX

AFX là một blockchain Layer 1 chủ quyền hiệu năng cao được thiết kế chuyên biệt cho các sản phẩm phái sinh phi tập trung. Bằng cách kết hợp tốc độ thực thi nhanh chóng của sàn giao dịch tập trung với chủ quyền bất biến của blockchain, AFX mang đến môi trường Perp DEX cấp độ chuyên nghiệp với thời gian xác nhận dưới 100 mili giây, thanh khoản cấp độ tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn vượt trội.

Tính khả dụng của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo khu vực pháp lý.

SOURCE AFX