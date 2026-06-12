AFX versnelt wereldwijde expansie met brancheveteraan Ken C verantwoordelijk voor groei

ROAD TOWN, Britse Maagdeneilanden, 13 juni 2026 /PRNewswire/ -- AFX, een hoogpresterende soevereine L1 die speciaal is gebouwd voor gedecentraliseerde derivaten, heeft aangekondigd dat brancheveteraan Ken C zich heeft aangesloten bij het protocol als Head of Growth. Daardoor versterkt AFX zijn toewijding om zijn wereldwijde handelsecosysteem uit te breiden en de adoptie van on-chain derivateninfrastructuur te versnellen.

AFX Accelerates Global Expansion with Industry Veteran Ken C Leading Growth

Ken heeft meer dan negen jaar ervaring op het gebied van traditionele financiën, Web3 en opkomende AI-technologieën. Hij begon zijn carrière met het leiden van digitale productinitiatieven bij HSBC en DBS Bank voordat hij overstapte naar crypto, waar hij leidinggevende rollen bekleedde in OKX, Animoca Brands en meerdere startups. Zijn ervaring omvat ecosysteemgroei, bedrijfsontwikkeling, productstrategie en AI-gedreven innovatie.

Zijn komst komt op een cruciaal moment voor AFX, na de succesvolle lancering van zijn mainnet en de voortdurende uitbreiding van zijn gedecentraliseerd derivaten-ecosysteem.

"Naarmate de on-chain handelsinfrastructuur rijpt, geloven we dat de volgende golf van adoptie zal komen van handelaren die zowel prestaties als soevereiniteit zoeken", aldus Ken C. "AFX is uniek gepositioneerd om die kloof te overbruggen door professionele handelsinfrastructuur te leveren en tegelijkertijd de transparantie en zelfbeheersing te behouden die gedecentraliseerde financiën definiëren. Ik kijk er ten zeerste naar uit om die visie naar een wereldwijd publiek te brengen."

Als Head of Growth zal Ken de overname van wereldwijde handelaren, ecosysteempartnerschappen, uitbreiding van de gemeenschap en strategische initiatieven voor bedrijfsontwikkeling leiden. Zijn focus zal bestaan uit het aanboren van professionele handelaren, marktmakers en ecosysteempartners, terwijl hij de aanwezigheid van AFX op belangrijke wereldwijde markten versterkt.

In tegenstelling tot veel gedecentraliseerde handelsplatforms die zijn gebouwd op blockchains voor algemene doeleinden, werkt AFX als een soevereine handelslaag die specifiek is ontworpen voor derivatenmarkten. Het protocol combineert uitvoering met lage latentie, handelsinfrastructuur van institutioneel niveau en transparantie in de keten om een nieuwe categorie handelsgerichte blockchain-architectuur te creëren.

"Groei in crypto is uiteindelijk gebaseerd op vertrouwen, participatie en afstemming van het ecosysteem", voegde Ken eraan toe. "Ons doel is niet alleen om gebruikers aan te trekken, maar om een wereldwijde handelsgemeenschap te cultiveren die actief de toekomst van gedecentraliseerde markten vormgeeft".

De aankondiging weerspiegelt de bredere toewijding van AFX om een duurzaam en op de gemeenschap afgestemd ecosysteem op te bouwen, aangezien het protocol zijn productpakket, liquiditeitsnetwerk en wereldwijde gebruikersbasis blijft uitbreiden.

Over AFX

AFX is een hoogwaardig soeverein Layer 1-netwerk dat specifiek werd ontwikkeld voor gedecentraliseerde derivatenhandel. Door de snelle uitvoering van een gecentraliseerde exchange te combineren met de onveranderlijke soevereiniteit van blockchaintechnologie, biedt AFX een professionele Perp DEX-omgeving die wordt gekenmerkt door een finaliteit van minder dan 100 ms, institutionele liquiditeit en ongeëvenaarde kapitaalefficiëntie.

De beschikbaarheid van producten verschilt per rechtsgebied.