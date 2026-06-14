AFX accélère son expansion mondiale sous la houlette de Ken C pour mener à bien sa croissance

ROAD TOWN, Îles Vierges britanniques, 14 juin 2026 /PRNewswire/ -- AFX, une plateforme souveraine de niveau 1 spécialement conçue pour les produits dérivés décentralisés, a annoncé que Ken C, un vétéran du secteur, a rejoint le protocole en tant que responsable de la croissance, renforçant ainsi l'engagement d'AFX à étendre son écosystème de trading mondial et à accélérer l'adoption d'une infrastructure on-chain de produits dérivés.

AFX Accelerates Global Expansion with Industry Veteran Ken C Leading Growth

Ken possède plus de neuf ans d'expérience dans les domaines de la finance traditionnelle, du Web3 et des technologies émergentes d'intelligence artificielle. Il a débuté sa carrière en dirigeant des projets liés aux produits numériques chez HSBC et DBS Bank avant de se tourner vers le secteur des cryptos, où il a occupé des postes de direction chez OKX, Animoca Brands et plusieurs startups. Son expérience couvre la croissance des écosystèmes, le développement commercial, la stratégie produit et l'innovation basée sur l'IA.

Son arrivée intervient à un moment crucial pour AFX, après le lancement réussi de son réseau principal et l'expansion continue de son écosystème décentralisé de produits dérivés.

« À mesure que les infrastructures de trading sur la blockchain gagnent en maturité, nous pensons que la prochaine vague d'adoption viendra des traders à la recherche à la fois de performance et de souveraineté », déclare Ken C. « AFX occupe une position unique pour combler ce fossé en proposant une infrastructure de trading de niveau professionnel tout en préservant la transparence et l'autogestion des actifs qui caractérisent la finance décentralisée. Je suis ravi de contribuer à faire connaître cette vision à un public international. »

En tant que responsable de la croissance, Ken dirigera les efforts d'acquisition de traders à l'échelle mondiale, les partenariats au sein de l'écosystème, le développement de la communauté et les initiatives de développement commercial stratégique. Il s'attachera notamment à attirer des traders aguerris, des teneurs de marché et des partenaires de l'écosystème, tout en renforçant la présence d'AFX sur les principaux marchés mondiaux.

Contrairement à de nombreuses plateformes de trading décentralisées reposant sur des blockchains généralistes, AFX fonctionne comme une couche de trading autonome spécialement conçue pour les marchés dérivés. Ce protocole allie une exécution à faible latence, une infrastructure de trading de niveau institutionnel et une transparence on-chain afin de créer une nouvelle catégorie d'architecture blockchain axée sur le trading.

« La croissance du secteur des cryptos repose en fin de compte sur la confiance, la participation et la cohésion de l'écosystème », ajoute Ken. « Notre objectif n'est pas simplement d'attirer des utilisateurs, mais de développer une communauté mondiale de traders qui contribue activement à façonner l'avenir des marchés décentralisés. »

Cette annonce témoigne de l'engagement global d'AFX à bâtir un écosystème durable et en phase avec la communauté, alors que le protocole continue d'élargir sa gamme de produits, son réseau de liquidités et sa base d'utilisateurs à l'échelle mondiale.

À propos d'AFX

AFX est plateforme souveraine de niveau 1 haute performance conçue pour les produits dérivés décentralisés. En combinant la rapidité d'exécution d'une bourse centralisée avec la souveraineté immuable de la blockchain, AFX offre un environnement DEX Perp de niveau professionnel caractérisé par une finalité inférieure à 100 ms, une liquidité institutionnelle et une efficacité du capital inégalée.

La disponibilité des produits varie selon la juridiction.