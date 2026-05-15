2AION V Capai Satu Lagi Pencapaian: Jualan Global Naik 179% pada April, Menduduki Tempat Pertama dalam Kajian J.D. Power Compact BEV APEAL

GUANGZHOU, China, 16 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Pada April tahun ini, AION V mencatat peningkatan jualan global sebanyak 179 peratus tahun ke tahun, sekali gus meneruskan momentum pertumbuhan kukuhnya. AION V kini ditawarkan di pelbagai negara dan wilayah di seluruh dunia termasuk Hong Kong SAR, Thailand, Singapura dan Australia, dengan rancangan untuk memasuki pasaran seperti United Kingdom, Sepanyol dan Perancis dalam masa terdekat. Populariti berterusan AION V di pasaran global didorong oleh kualiti produknya yang cemerlang dan reputasi kukuh daripada pengalaman positif pengguna.

Reputasi positif ini turut disahkan sepenuhnya menerusi penyelidikan autoritatif. Dalam kajian J.D. Power 2026 China New Energy Vehicle Product Appeal Index (NEV-APEAL), AION V memperoleh skor 837 mata dan menduduki tempat pertama dalam segmen SUV elektrik bateri kompak. Kajian ini memberi tumpuan kepada pengalaman pemilikan kenderaan sebenar dalam tempoh dua hingga enam bulan, dengan mengukur tahap kepuasan dan daya tarikan pemilik merentasi dimensi seperti pemanduan, pengecasan dan kecerdasan. Di sebalik skor tinggi tersebut terserlah penghargaan dan pengiktirafan sebenar daripada pemilik AION V.

Keselamatan sentiasa menjadi asas paling kukuh bagi AION V. Direka untuk memenuhi piawaian keselamatan lima bintang, model ini dilengkapi teknologi Magazine Battery 2.0 yang canggih serta beg udara tirai sisi ultra panjang 2.3 meter yang mendahului kelasnya. Model ini turut menerima penarafan keselamatan lima bintang tertinggi daripada Euro NCAP dan ANCAP.

Dengan kekuatan menyeluruh produknya, AION V meraih pengiktirafan kukuh daripada media profesional dan pengguna di pelbagai pasaran luar negara. Di Australia, model ini dipilih sebagai finalis bagi anugerah Drive Car of the Year 2026 – Best Electric Vehicle Under AUD 60,000 oleh media terkemuka Drive. Di Asia Tenggara pula, ia memenangi anugerah termasuk "2025 Category A Electric SUV of the Year" di Singapura dan "Most Popular Electric Vehicle" di Indonesia. Pengiktirafan ini menjadi bukti kukuh terhadap daya saing global AION V.

Daripada pertumbuhan jualan kepada anugerah autoritatif, daripada keselamatan tanpa kompromi kepada pengiktirafan global, AION V kini muncul sebagai penanda aras bagi SUV elektrik pintar Cina di pentas dunia. GAC akan terus mengekalkan misinya untuk menghasilkan produk elektrik pintar berkualiti tinggi bagi pengguna global sambil mempercepat langkah ke arah pentas antarabangsa yang lebih luas.

Untuk maklumat lanjut mengenai GAC, sila layari: https://www.gacgroup.com/en atau ikuti kami di media sosial.

SOURCE GAC