-AION V alcanza otro hito: las ventas globales aumentaron un 179 % en abril y ocupa el primer lugar en el estudio J.D. Power Compact BEV APEAL

GUANGZHOU, China, 15 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En abril de este año, AION V experimentó un aumento interanual del 179 % en las ventas globales, manteniendo así su sólido impulso de crecimiento. AION V ya está disponible en varios países y regiones del mundo, incluyendo Hong Kong, Tailandia, Singapur y Australia, con planes de ingresar a mercados como Reino Unido, España y Francia en un futuro próximo. La popularidad sostenida de AION V en los mercados globales se sustenta en su excelente calidad de producto y la sólida reputación que le brindan los usuarios.

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Esta sólida reputación se ha visto plenamente respaldada por estudios rigurosos. En el estudio J.D. Power 2026 China New Energy Vehicle Product Appeal Index (NEV-APEAL), el AION V obtuvo una puntuación de 837 puntos, situándose en primer lugar en el segmento de SUV eléctricos compactos. El estudio se centra en la experiencia real de los propietarios del vehículo durante un periodo de entre 2 y 6 meses, midiendo la satisfacción y el atractivo del vehículo en aspectos como la conducción, la carga y la inteligencia. Detrás de esta alta puntuación se encuentra el auténtico aprecio y reconocimiento de los propietarios del AION V.

La seguridad siempre ha sido el pilar fundamental del AION V. Diseñado para cumplir con los estándares de seguridad de cinco estrellas, está equipado con la avanzada tecnología Magazine Battery 2.0 y un airbag de cortina lateral ultralargo de 2,3 metros, líder en su clase. El modelo también ha recibido la máxima calificación de cinco estrellas en seguridad tanto de Euro NCAP como de ANCAP.

Gracias a sus múltiples ventajas, el AION V ha obtenido un gran reconocimiento por parte de la prensa especializada y los consumidores en diversos mercados internacionales. En Australia, fue finalista del premio Drive Car of the Year 2026 al Mejor Vehículo Eléctrico de Menos de 60.000 AUD, otorgado por el prestigioso medio Drive. En el sudeste asiático, recibió galardones como el de "SUV Eléctrico Categoría A del Año 2025" en Singapur y el de "Vehículo Eléctrico Más Popular" en Indonesia. Estos reconocimientos son una clara muestra de la competitividad global del AION V.

Desde el crecimiento de sus ventas hasta prestigiosos premios, desde una seguridad sin concesiones hasta el reconocimiento mundial, el AION V se está convirtiendo en un referente para los SUV eléctricos inteligentes chinos a nivel internacional. GAC seguirá comprometida con su misión de crear productos eléctricos inteligentes de alta calidad para usuarios de todo el mundo, al tiempo que acelera su expansión internacional.

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