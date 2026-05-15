AION V ทุบสถิติใหม่ ยอดขายทั่วโลกเดือนเมษายนพุ่ง 179% พร้อมผงาดคว้าอันดับ 1 จากผลการศึกษา APEAL โดย J.D. Power ในกลุ่มรถ BEV คอมแพค
News provided byGAC
15 May, 2026, 22:02 CST
กวางโจว, จีน, 15 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา AION V ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นด้วยยอดจำหน่ายทั่วโลกที่เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 179% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตอกย้ำแรงส่งในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง ปัจจุบัน AION V มีวางจำหน่ายแล้วในหลายประเทศและภูมิภาคทั่วโลก อาทิ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไทย สิงคโปร์ และออสเตรเลีย พร้อมมีแผนเตรียมรุกตลาดสหราชอาณาจักร สเปน และฝรั่งเศสในอนาคตอันใกล้ ความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ AION V ในตลาดโลกนั้น มีปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์อันยอดเยี่ยม และเสียงตอบรับที่แข็งแกร่งจากผู้ใช้งานจริง
เสียงตอบรับที่แข็งแกร่งจากผู้ใช้งานจริงได้รับการยืนยันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านผลการวิจัยจากสถาบันชั้นนำ โดยในการศึกษาดัชนีความพึงพอใจต่อรูปลักษณ์และสมรรถนะของรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศจีน ประจำปี 2569 ของ J.D. Power (China New Energy Vehicle Product Appeal Index หรือ NEV-APEAL) พบว่า AION V สามารถทำคะแนนได้สูงถึง 837 คะแนน คว้าอันดับ 1 ในกลุ่มรถ SUV ไฟฟ้าแบตเตอรี่คอมแพค การศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์การใช้งานจริงในช่วง 2 ถึง 6 เดือนแรก เพื่อวัดระดับความพึงพอใจและเสน่ห์ของตัวรถในมิติต่าง ๆ อาทิ สมรรถนะการขับขี่ การชาร์จ และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ซึ่งคะแนนที่สูงเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความพึงพอใจอย่างแท้จริงจากเจ้าของรถ AION V
ความปลอดภัยถือเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดของ AION V เสมอมา โดยตัวรถได้รับการออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว มาพร้อมเทคโนโลยี Magazine Battery 2.0 สุดล้ำ และม่านถุงลมนิรภัยด้านข้างที่มีความยาวเป็นพิเศษถึง 2.3 เมตร ซึ่งเหนือกว่ารถในระดับเดียวกัน นอกจากนี้ AION V ยังการันตีความเหนือชั้นด้วยการคว้ามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับ 5 ดาว จากทั้ง Euro NCAP และ ANCAP อีกด้วย
ด้วยความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ในทุกมิติ ส่งผลให้ AION V ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากทั้งสื่อมวลชนสายยานยนต์และผู้บริโภคในตลาดหลายแห่งทั่วโลก โดยในออสเตรเลีย AION V ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Drive Car of the Year ประจำปี 2569 ในสาขา Best Electric Vehicle Under AUD 60,000 ซึ่งจัดโดยสื่อยานยนต์ชั้นนำอย่าง Drive ขณะที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังสามารถกวาดรางวัลมาได้มากมาย อาทิ รางวัล "2025 Category A Electric SUV of the Year" ในสิงคโปร์ และรางวัล "Most Popular Electric Vehicle" ในอินโดนีเซีย ซึ่งรางวัลเกียรติยศเหล่านี้ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงศักยภาพการแข่งขันของ AION V ในระดับสากล
ตั้งแต่การเติบโตของยอดขายไปจนถึงรางวัลจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ และจากมาตรฐานความปลอดภัยที่ไร้ข้อกังขาไปจนถึงการยอมรับในระดับโลก ล้วนส่งผลให้ AION V ก้าวขึ้นเป็นบรรทัดฐานใหม่สำหรับรถ SUV ไฟฟ้าอัจฉริยะจากจีนบนเวทีโลก ทั้งนี้ GAC จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าตามพันธกิจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะคุณภาพสูงเพื่อผู้ใช้งานทั่วโลก พร้อมเร่งขับเคลื่อนแบรนด์สู่การเป็นผู้เล่นสำคัญบนเวทีนานาชาติที่กว้างไกลยิ่งขึ้น
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAC ได้ที่เว็บไซต์ https://www.gacgroup.com/en
SOURCE GAC
