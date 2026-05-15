AION V franchit une nouvelle étape importante : ses ventes mondiales ont augmenté de 179 % en avril, ce qui le place en tête du classement de J.D. Power Compact BEV Étude APEAL

GUANGZHOU, Chine, 15 mai 2026 /PRNewswire/ -- En avril de cette année, AION V a vu ses ventes mondiales augmenter de 179 % d'une année à l'autre, poursuivant ainsi sa forte dynamique de croissance. AION V est désormais disponible dans plusieurs pays et régions à travers le monde, notamment à Hong Kong, en Thaïlande, à Singapour et en Australie, et devrait prochainement faire son entrée sur des marchés tels que le Royaume-Uni, l'Espagne et la France. La popularité durable d'AION V sur les marchés mondiaux repose sur l'excellente qualité du produit et sur la solide réputation dont il jouit grâce au bouche-à-oreille.

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Ce puissant bouche-à-oreille a été entièrement validé par des études faisant autorité. Dans l'étude « J.D. Power 2026 China New Energy Vehicle Product Appeal Index (NEV-APEAL) », l'AION V a obtenu un score de 837 points, se classant ainsi en tête du segment des SUV compacts 100 % électriques. L'étude se focalise sur les expériences de possession d'un véhicule dans le monde réel entre 2 et 6 mois, mesurant la satisfaction et l'attrait du propriétaire à travers des dimensions telles que la conduite, la recharge et l'intelligence. Derrière ce score élevé se cachent une affection et une reconnaissance authentiques de la part des propriétaires d'AION V.

La sécurité a toujours été le fondement le plus solide de l'AION V. Conçue pour répondre aux normes de sécurité cinq étoiles, elle est équipée de la technologie avancée Magazine Battery 2.0 et d'un airbag rideau latéral ultra-long de 2,3 mètres, le meilleur de sa catégorie. Le modèle a également reçu les meilleures notes de sécurité cinq étoiles de l'Euro NCAP et de l'ANCAP.

Grâce à ses qualités de produit polyvalent, l'AION V a obtenu une forte reconnaissance de la part des médias professionnels et des consommateurs sur de nombreux marchés étrangers. En Australie, il a été nommé finaliste dans la catégorie du meilleur véhicule électrique de moins de 60 000 AUD au concours Drive Car of the Year 2026 du principal média Drive En Asie du Sud-Est, il a remporté plusieurs prix, notamment celui du « SUV électrique de catégorie A de l'année 2025 » à Singapour et celui du « véhicule électrique le plus populaire » en Indonésie. Ces distinctions témoignent de la compétitivité mondiale de l'AION V.

De la croissance de ses ventes aux distinctions prestigieuses, de sa sécurité sans compromis à sa renommée mondiale, l'AION V s'impose comme une référence parmi les SUV électriques intelligents chinois sur la scène internationale. GAC poursuivra sa mission de création de produits électriques intelligents de haute qualité pour les utilisateurs du monde entier, tout en accélérant son parcours vers une scène internationale encore plus large.

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