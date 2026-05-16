AION V, 또 다른 이정표 달성: 4월 글로벌 판매 179% 증가하면서 제이디파워 콤팩트 배터리 전기차 상품성 만족도 조사 1위 기록

광저우, 중국 2026년 5월 16일 /PRNewswire/ -- 올해 4월 AION V의 글로벌 판매량이 전년 동기 대비 179% 증가하며 강력한 성장세를 이어갔다. AION V는 현재 홍콩 특별행정구, 태국, 싱가포르, 호주 등 전 세계 여러 국가 및 지역에서 판매되고 있으며, 가까운 시일 내에 영국, 스페인, 프랑스 시장에도 진출할 계획이다. 글로벌 시장에서 지속되고 있는 AION V의 인기는 뛰어난 제품 품질과 견고한 사용자 입소문 평판에 기반하고 있다.

이러한 강력한 입소문은 권위 있는 조사 결과를 통해서도 입증됐다. 제이디파워(J.D. Power)의 2026 중국 신에너지차 상품성 만족도(NEV-APEAL) 조사에서 AION V는 837점을 기록하며 콤팩트 배터리 전기 SUV 부문 1위에 올랐다. 이번 조사는 차량 보유 기간이 2개월에서 6개월 사이인 실제 사용자 경험을 바탕으로 주행, 충전, 인텔리전스 기능 등 다양한 항목에 대한 만족도와 매력도를 평가한다. AION V는 이번 조사에서 높은 점수를 획득하며 오너들의 진정한 애정과 신뢰를 증명했다.

안전성은 언제나 AION V의 가장 강력한 기반이었다. 5성급 안전 기준에 맞춰 설계된 AION V는 최첨단 Magazine Battery 2.0 기술과 동급 최고 수준인 2.3미터 초장형 사이드 커튼 에어백을 탑재했다. 또한 유로 NCAP(Euro NCAP)와 호주•뉴질랜드 신차 안전도 평가 프로그램(ANCAP) 모두에서 최고 등급인 별 5개 안전 등급을 획득했다.

AION V는 전방위적인 제품 경쟁력을 바탕으로 해외 여러 시장의 전문 매체와 소비자들로부터 높은 평가를 받고 있다. 호주에서는 유력 자동차 매체인 드라이브(Drive)가 선정하는 2026 올해의 자동차(Drive Car of the Year 2026) – 6만 호주 달러 이하 최고 전기차(Best Electric Vehicle Under AUD 60,000) 부문 최종 후보에 이름을 올렸다. 동남아시아에서는 싱가포르의 '2025 올해의 카테고리 A 전기 SUV(Category A Electric SUV of the Year)'와 인도네시아의 '가장 인기 있는 전기차(Most Popular Electric Vehicle)' 등 다양한 상을 수상했다. 이러한 수상 실적은 AION V의 글로벌 경쟁력을 입증하는 강력한 사례다.

판매 성장부터 권위 있는 수상 실적, 타협 없는 안전성, 글로벌 시장의 인정에 이르기까지 AION V는 세계 무대에서 중국의 지능형 전기 SUV의 새로운 기준으로 자리매김하고 있다. GAC는 앞으로도 글로벌 사용자들을 위한 고품질 지능형 전기차 제품 개발이라는 사명을 이어가는 한편, 더 넓은 글로벌 시장 진출을 가속할 계획이다.

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SOURCE GAC