AION V recibe elogios mundiales y demuestra la fortaleza del vehículo eléctrico inteligente chino

GUANGZHOU, China, 24 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En 2025, GAC AION V está cosechando un notable reconocimiento internacional en los mercados globales, asegurando una serie de prestigiosos premios y altas calificaciones de seguridad que subrayan su destreza competitiva como SUV eléctrico premium.

Su excelencia se ve coronada por una seguridad de primer nivel, habiendo obtenido las más altas calificaciones de seguridad doble de cinco estrellas tanto de Euro NCAP como de ANCAP (Programa de Evaluación de Coches Nuevos de Australasia). Con excelentes prestaciones en protección de ocupantes adultos, seguridad infantil, protección de peatones y sistemas de asistencia a la seguridad, estos galardones certifican sus credenciales de seguridad de clase mundial.

Más allá de la seguridad, el AION V está conquistando a los mercados y expertos internacionales. En Australia, ha sido seleccionado como finalista para el premio "Coche de Conducción del Año 2026 - Mejor Vehículo Eléctrico por Menos de 60.000 dólares". Su éxito en el Sudeste Asiático es particularmente notable, donde ha obtenido múltiples galardones: el premio "SUV Eléctrico CAT A del Año 2025" y el premio "Listo para la Aventura" en Singapur, además de los premios "SUV Ecológico y de Tecnología Avanzada" y "Vehículo Eléctrico Más Popular" en Indonesia. Estos premios demuestran su exitosa adaptación a las diversas preferencias y necesidades de conducción de los consumidores.

En su mercado local, China, el AION V ha recibido importantes elogios basados en un análisis exhaustivo de datos de usuarios, lo que le ha valido el título de "Modelo más prometedor de 2024". Sus capacidades inteligentes son muy valoradas por los expertos del sector, como lo demuestran premios como el "Premio Rueda de Oro al Pionero Inteligente 2025" y el "SUV Inteligente Extremo del Año (2025)".

Esta colección de reconocimientos globales refleja las amplias fortalezas del AION V. Su diseño distintivo, su fiable autonomía en condiciones reales, respaldada por una carga eficiente, su versátil y confortable espacio interior, y su avanzada tecnología de conducción inteligente se combinan para ofrecer una experiencia cautivadora que conecta con el público mundial. Estos logros ponen de relieve la formidable capacidad de GAC Group en innovación automotriz y su compromiso de ofrecer vehículos de primera clase para el mercado global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868556/1.jpg