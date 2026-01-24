AION V erhält weltweite Auszeichnungen und unterstreicht die Stärke der chinesischen intelligenten EV

GUANGZHOU, China, 24. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Im Jahr 2025 erlangt der GAC AION V auf den globalen Märkten bemerkenswerte internationale Anerkennung und sichert sich eine Reihe von prestigeträchtigen Auszeichnungen und Top-Sicherheitsbewertungen, die seine Wettbewerbsfähigkeit als Premium-Elektro-SUV unterstreichen.

1

Gekrönt wird seine Exzellenz durch die erstklassige Sicherheit, die sowohl von Euro NCAP als auch von ANCAP (Australasian New Car Assessment Program) mit der höchsten Sicherheitsbewertung von fünf Sternen ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnungen bescheinigen dem Fahrzeug eine erstklassige Sicherheit in den Bereichen Insassenschutz für Erwachsene, Kindersicherheit, Fußgängerschutz und Sicherheitsassistenzsysteme.

Neben der Sicherheit überzeugt der AION V auch die internationalen Märkte und Experten. In Australien wurde er als Finalist für den Preis Drive Car of the Year 2026 - Best Electric Vehicle Under $60,000 ausgewählt. Besonders hervorzuheben ist der Erfolg in Südostasien, wo das Unternehmen mehrfach ausgezeichnet wurde: den "CAT A Electric SUV of the Year 2025" und den "Ready For Adventure"-Award in Singapur sowie die Auszeichnungen "Eco-Friendly & Advanced-Technology SUV Icon" und "Most Popular Electric Vehicle" in Indonesien. Diese Auszeichnungen belegen die erfolgreiche Anpassung an die unterschiedlichen Verbrauchervorlieben und Fahrbedürfnisse.

In seinem Heimatmarkt China hat der AION V auf der Grundlage umfangreicher Nutzerdatenanalysen große Zustimmung erhalten und den Titel "Vielversprechendstes Modell des Jahres 2024" verdient. Seine intelligenten Fähigkeiten werden von Branchenexperten hoch geschätzt, was durch Auszeichnungen wie den "2025 Golden Wheel Intelligent Pioneer Award" und den "Hardcore Intelligent SUV of the Year (2025)" belegt wird.

Diese Sammlung von weltweiten Auszeichnungen spiegelt die umfassenden Stärken des AION V wider. Sein unverwechselbares Design, seine zuverlässige Reichweite, die durch effizientes Aufladen unterstützt wird, sein vielseitiger und komfortabler Innenraum und seine fortschrittliche, intelligente Fahrtechnologie sorgen für ein überzeugendes Erlebnis, das ein weltweites Publikum anspricht. Diese Erfolge unterstreichen die herausragenden Fähigkeiten der GAC Group im Bereich der Automobilinnovation und ihr Engagement, Fahrzeuge von Weltklasse für den globalen Markt zu liefern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868556/1.jpg