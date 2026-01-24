AION V、世界的な称賛を得て中国のインテリジェントEVの強さを証明

広州（中国）、2026年1月24日 /PRNewswire/ -- 2025年、 Guangzhou Automobile Group（GAC AION V）は市場で国際的に高い評価を獲得し、高級電動SUVとしての高い競争力を証明する一連の権威ある賞および最高の安全評価を得ています。

その卓越した安全性は、欧州とオーストラリアの両方において新車評価プログラム（CAP）の最高ランクとなる5つ星評価を2つ獲得しています。これは、成人乗員保護、幼児安全性、歩行者保護、安全アシストシステムに優れ、世界トップクラスの安全性能の証しとなるものです。

また、AION Vは安全性だけでなく、国際的な市場や専門家からの支持を得ています。オーストラリアでは、「ドライブ・カー・オブ・ザ・イヤー2026（Drive Car of the Year 2026）～6万ドル未満の最高電気自動車賞（Best Electric Vehicle Under $60,000 award）」の最終選考に残っています。東南アジアでの成功は特に顕著であり、「2025年度最優秀CAT A電気SUV（CAT A Electric SUV of the Year 2025）」賞と「レディ・フォー・アドベンチャー（Ready For Adventure）」賞（シンガポール）に加え、「環境配慮・先進技術SUVアイコン（Eco-Friendly & Advanced-Technology SUV Icon）」賞と「最も人気のある電気自動車（Most Popular Electric Vehicle）」賞（インドネシア）など複数の賞に輝いています。このような賞に輝いたことは、多様な消費者の嗜好や運転に関するニーズへの適応に成功していることを示すものです。

AION Vは母国となる中国で膨大なユーザーデータ分析に基づく大きな支持を得ており、「2024年度の最も有望なモデル（Most Promising Model of 2024）」タイトルを獲得しています。そのインテリジェント性能は、「2025年度ゴールデンホイールインテリジェントパイオニア賞（2025 Golden Wheel Intelligent Pioneer Award）」や「2025年度ハードコアインテリジェントSUVオブザイヤー（2025 Hardcore Intelligent SUV of the Year）」などの受賞歴が示すように、業界の専門家から高く評価されています。

この世界的な賞賛の数々は、AION Vの総合力を反映するものです。特徴的なデザイン、効率的な充電性能に支えられた実航続距離、多目的に使える快適な室内空間、先進のインテリジェント運転技術が融合し、世界各国の人々の共感を集める魅力的な体験を提供すします。これらの実績は、GACグループの自動車技術革新における優れた能力と、世界市場に世界一流の自動車を提供するというコミットメントを反映するものです。

