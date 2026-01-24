AION V, 글로벌 수상으로 중국 지능형 전기차의 경쟁력 입증

광저우, 중국 2026년 1월 24일 /PRNewswire/ -- 2025년 한 해 동안 GAC AION의 프리미엄 전기 SUV AION V가 전 세계 주요 시장에서 잇따라 권위 있는 상과 최고 수준의 안전 등급을 획득하며, 글로벌 무대에서 경쟁력을 입증하고 있다.

AION V는 Euro NCAP과 오스트랄라시아 신차 평가 프로그램(Australasian New Car Assessment Program, ANCAP)에서 모두 최고 등급인 '더블 5스타' 안전 평가를 획득하며 최상위 수준의 안전성을 공식적으로 인정받았다. 성인 탑승자 보호, 어린이 보호, 보행자 보호, 안전 보조 시스템 전반에서 우수한 성적을 기록해 세계 최고 수준의 안전 역량을 갖췄음을 입증했다.

안전성뿐만 아니라 글로벌 시장과 전문가들의 평가에서도 두각을 나타내고 있다. 호주에서는 2026 드라이브 올해의 차(Drive Car of the Year 2026)의 6만 달러 미만 최고 전기차(Best Electric Vehicle Under $60,000) 부문 최종 후보로 선정됐다. 동남아 시장, 특히 싱가포르에서는 '2025 CAT A 전기 SUV(CAT A Electric SUV of the Year 2025)'와 '레디 포 어드벤처(Ready For Adventure)' 상을 수상했고, 인도네시아에서는 '친환경 & 첨단 기술 SUV 아이콘(Eco-Friendly & Advanced-Technology SUV Icon)'과 '가장 인기 있는 전기차(Most Popular Electric Vehicle)' 상을 각각 수상하면서 주목할 만한 성과를 달성했다. 이처럼 AION V는 다양한 소비자 선호와 주행 환경에 성공적으로 적응했음을 증명했다.

중국 내에서도 대규모 사용자 데이터 분석을 기반으로 '2024년 가장 유망한 모델(Most Promising Model of 2024)'로 선정되는 등 높은 평가를 받았다. 또한 '2025 골든 휠 지능형 개척자상(2025 Golden Wheel Intelligent Pioneer Award)'과 '올해의 하드코어 지능형 SUV(Hardcore Intelligent SUV of the Year(2025))' 등을 수상하면서 지능형 기술력이 업계 전문가들로부터 인정받고 있음을 보여줬다.

이처럼 전 세계에서 이어진 수상 실적은 AION V의 종합적인 경쟁력을 반영한다. 차별화된 디자인, 효율적인 충전 시스템을 바탕으로 한 안정적인 실제 주행 거리, 다재다능하고 쾌적한 실내 공간, 첨단 지능형 주행 기술이 결합되어 전 세계 소비자에게 매력적인 주행 경험을 제공한다. 이러한 성과는 광저우자동차그룹(GAC Group)의 자동차 기술 혁신 역량과 글로벌 시장을 겨냥한 세계적 수준의 차량 개발 의지를 분명히 보여준다.

