L'AION V est récompensé au niveau mondial, ce qui montre la force des véhicules électriques intelligents chinois.

GUANGZHOU, Chine, 24 janv. 2026 /PRNewswire/ -- En 2025, GAC AION V recueille un succès international remarquable sur les marchés mondiaux, obtenant une série de récompenses prestigieuses et des notes de sécurité élevées qui soulignent ses prouesses concurrentielles en tant que SUV électrique haut de gamme.

Son excellence est couronnée par une sécurité de premier plan, puisqu'elle a obtenu les meilleures notes de sécurité (deux fois cinq étoiles) à la fois par Euro NCAP et ANCAP (Australasian New Car Assessment Program). Excellant dans la protection des occupants adultes, la sécurité des enfants, la protection des piétons et les systèmes d'assistance à la sécurité, ces récompenses attestent de ses compétences en matière de sécurité de classe mondiale.

Au-delà de la sécurité, l'AION V séduit les marchés internationaux et les experts. En Australie, il a été sélectionné comme finaliste pour le prix Drive Car of the Year 2026 - Best Electric Vehicle Under $60,000 (Voiture de l'année 2026 - Meilleur véhicule électrique de moins de 60 000 dollars). Son succès en Asie du Sud-Est est particulièrement remarquable, où elle a obtenu de nombreuses distinctions : le "CAT A Electric SUV of the Year 2025" et le prix "Ready For Adventure" à Singapour, ainsi que les prix "Eco-Friendly & Advanced-Technology SUV Icon" et "Most Popular Electric Vehicle" en Indonésie. Ces récompenses témoignent de son adaptation réussie aux diverses préférences des consommateurs et aux besoins des conducteurs.

Sur son marché d'origine, la Chine, l'AION V a reçu d'importantes approbations basées sur l'analyse massive des données des utilisateurs, ce qui lui a valu le titre de "modèle le plus prometteur de 2024". Ses capacités intelligentes sont très appréciées par les experts du secteur, comme en témoignent des prix tels que le "2025 Golden Wheel Intelligent Pioneer Award" et le "Hardcore Intelligent SUV of the Year (2025)".

Cette collection de récompenses mondiales reflète les atouts de l'AION V. Son design distinctif, son autonomie fiable en conditions réelles grâce à une recharge efficace, son espace intérieur polyvalent et confortable et sa technologie de conduite intelligente avancée se combinent pour offrir une expérience convaincante qui trouve un écho auprès d'un public mondial. Ces réalisations mettent en évidence les formidables capacités du groupe GAC en matière d'innovation automobile et son engagement à fournir des véhicules de classe mondiale au marché mondial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2868556/1.jpg