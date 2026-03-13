Alimentaria+Hostelco 2026 renforce son leadership lors d'une édition historique

BARCELONE, Espagne, 13 mars 2026 /PRNewswire/ -- Alimentaria+Hostelco sera de retour à la Fira de Barcelona sur la Gran Via du 23 au 26 mars 2026, consolidant ainsi sa position de plateforme de premier plan pour la chaîne de valeur de l'alimentation, de l'hôtellerie et de la restauration. Dans une édition marquant le 50e anniversaire d'Alimentaria, l'événement s'étendra sur 100 000 m² dans sept pavillons, avec une participation internationale en hausse de 41 % par rapport à 2024.

Alimentaria+Hostelco 2026 reinforces its leadership in a historic edition

Le salon réunira plus de 3 300 entreprises, dont près de 1 000 provenant de 70 pays, soit plus de 30 % du total. L'Europe, avec la Pologne comme pays d'honneur, ainsi que l'Asie et l'Amérique latine, constitueront la plus forte présence internationale, soulignant le rôle de l'événement en tant que point de rencontre stratégique pour l'industrie mondiale. Parmi les entreprises internationales confirmées figurent KeHE, Bidfood, Bergfood, Cotswold Fayre, Sonae, PriceSmart, Walmart, GPA, La Comer, BigBasket et Alkosto.

Pour favoriser l'accès à de nouveaux marchés et accroître les opportunités commerciales, les organisateurs ont invité 1 500 grands acheteurs et importateurs de 100 pays, ainsi que 1 200 acheteurs nationaux, avec plus de 14 500 réunions d'affaires attendues.

Alimentaria+Hostelco 2026 sera organisé en plusieurs secteurs spécialisés. Intercarn sera à nouveau le plus grand, avec 350 entreprises réparties sur 15 000 m². D'autres secteurs seront également mis à l'honneur : l'alimentation biologique, les tendances alimentaires et l'alimentation fine, axés sur l'innovation ; l'épicerie, avec l'offre intersectorielle la plus large du salon ; le café, la boulangerie et la pâtisserie, qui doublera son espace ; ainsi qu'Interlact, Terres d'Espagne, Snacks, biscuits et confiserie, Expoconser, Restaurama, et les pavillons internationaux.

L'innovation restera au centre des préoccupations. L'Alimentaria Hub accueillera 200 experts en matière de durabilité, de numérisation, de sécurité alimentaire et de tendances émergentes. Innoval présentera plus de 300 produits innovants, ainsi que 60 entreprises dans l'espace Food & Hospitality Startups.

Le secteur Horeca occupera plus de 20 000 m², réunissant 600 entreprises et 200 activités. Le centre Horeca comprendra Imagine Foodservice Europe et le nouvel espace, The Shift. Le Bakery & Pastry Hub et le Coffee Stage réuniront des personnalités du secteur. Le programme comprendra des compétitions telles que le premier championnat international de cuisine alimentaire, parrainé par #alimentosdeespaña, les prix Horeca et plusieurs championnats professionnels.

Alimentaria+Hostelco, organisé par Alimentaria Exhibitions, une société de la Fira de Barcelona, prévoit d'accueillir plus de 110 000 visiteurs professionnels, dont 25 % d'internationaux, réaffirmant ainsi son leadership en tant que principale plateforme d'affaires, d'internationalisation et de mise en réseau.

