알리멘타리아+호스텔코 2026, 역사적인 전시회로 리더십 강화

바르셀로나, 스페인, 2026년 3월 13일 /PRNewswire/ -- 알리멘타리아+호스텔코(Alimentaria+Hostelco)가 2026년 3월 23일부터 26일까지 피라 데 바르셀로나(Fira de Barcelona)의 그란 비아(Gran Via) 전시장에서 다시 개최된다. 이번 행사는 식품, 호스피탈리티 및 외식 서비스 밸류체인 전반을 아우르는 선도 플랫폼으로서 그 입지를 더욱 공고히 할 전망이다. 알리멘타리아 50주년을 기념하는 이번 행사는 7개 전시관, 총 10만 m2 규모로 진행되며, 국제 참가 규모는 2024년 대비 41% 증가했다.

Alimentaria+Hostelco 2026 reinforces its leadership in a historic edition

이번 전시회에는 70개국에서 온 약 1000개 기업을 포함해 총 3300개 이상의 기업이 참가하며, 해외 참가 비중은 전체의 30%를 넘는다. 주빈국인 폴란드를 포함한 유럽과 함께 아시아 및 중남미가 가장 적극적으로 참가하면서 이번 행사가 글로벌 업계의 전략적 만남의 장임을 다시 한번 보여줄 예정이다. 참가가 확정된 해외 기업으로는 키히(KeHE), 비드푸드(Bidfood), 베르그푸드(Bergfood), 코츠월드 페어(Cotswold Fayre), 소나이(Sonae), 프라이스스마트(PriceSmart), 월마트(Walmart), GPA, 라 코메르(La Comer), 빅바스켓(BigBasket) 및 알코스토(Alkosto) 등이 있다.

주최 측은 신규 시장 진출을 지원하고 상업적 기회를 확대하기 위해 100개국에서 1500명의 주요 바이어 및 수입업체와 1200명의 국내 바이어를 초청했으며, 1만 4500건이 넘는 비즈니스 미팅이 이뤄질 것으로 예상하고 있다.

알리멘타리아+호스텔코 2026은 여러 전문 부문으로 구성된다. 인터카른(Intercarn)은 1만 5000 m2 규모에 350개 기업이 참가해 다시 한번 최대 규모를 자랑할 예정이다. 이 밖에도 혁신에 초점을 맞춘 유기농 식품(Organic Foods), 알리멘타리아 트렌드(Alimentaria Trends), 파인 푸드(Fine Foods), 박람회 내 가장 폭넓은 교차 산업 제안을 선보이는 식료품(Grocery Foods), 두 배로 확장된 커피, 베이커리 및 페이스트리(Coffee, Bakery & Pastry), 그리고 인터락트(Interlact), 랜드 오브 스페인(Lands of Spain), 스낵, 비스킷 및 제과(Snacks, Biscuits & Confectionery), 엑스포콘세르(Expoconser), 레스토라마(Restaurama), 국제관(International Pavilions) 등이 주요 전시 구역으로 마련된다.

혁신은 이번 행사에서도 핵심 주제로 유지된다. 알리멘타리아 허브(Alimentaria Hub)에서는 지속가능성, 디지털화, 식품 안전, 새로운 트렌드 분야의 전문가 200명을 초청한다. 이노발(Innoval)에서는 푸드 및 호스피탈리티 스타트업(Food & Hospitality Startups) 구역의 60개 벤처 기업과 함께 300개 이상의 제품 혁신을 선보일 예정이다.

호레카(Horeca) 부문은 2만 제곱미터가 넘는 면적에서 600개 기업과 200개의 활동을 아우르며 운영된다. 호레카 허브(Horeca Hub)에는 이매진 푸드서비스 유럽(Imagine Foodservice Europe)과 새롭게 마련된 공간인 더 시프트(The Shift)가 포함된다. 베이커리 및 페이스트리 허브(Bakery & Pastry Hub)와 더 커피 스테이지(The Coffee Stage)에는 업계를 대표하는 주요 인사들이 한자리에 모인다. 프로그램에는 '#alimentosdeespaña'가 후원하는 제1회 국제 알리멘타리아 요리 챔피언십(First International Alimentaria Cooking Championship), 호레카 어워즈(Horeca Awards), 그리고 여러 전문 챔피언십이 포함된다.

피라 데 바르셀로나의 자회사인 알리멘타리아 엑시비션스(Alimentaria Exhibitions)가 주최하는 알리멘타리아+호스텔코는 11만 명 이상의 전문 참관객이 방문할 것으로 기대하고 있으며, 이 가운데 25%는 해외 방문객이 될 전망이다. 이를 통해 비즈니스, 국제화 및 네트워킹을 위한 주요 플랫폼으로서 리더십을 다시 한번 입증할 예정이다.

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2932439/Fira_Barcelona_Alimentaria_Hostelco_2026.jpg

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SOURCE Fira de Barcelona